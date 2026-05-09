ٹرمپ کا روس–یوکرین کے بیچ سہ روزہ جنگ بندی کا اعلان
ٹرمپ نے کہا کہ تین روزہ جنگ بندی کے دوران کوئی عسکری سرگرمی نہیں ہوگی اور 1000 قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے گا۔
Published : May 9, 2026 at 8:04 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کو (مقامی وقت کے مطابق) روس اور یوکرین کے درمیان تین روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ عارضی جنگ بندی روس کے یوم فتح کی تقریبات کی مناسبت سے کی گئی ہے، جو دوسری جنگ عظیم میں اس وقت کے سوویت یونین کے کردار کی یاد منائی جاتی ہے۔
اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بندی 9 سے 11 مئی تک رہے گی اور اس میں دونوں ممالک کے درمیان تمام سرگرمیوں کو روکنا شامل ہوگا۔ پوسٹ میں لکھا گیا کہ "مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ میں تین روزہ جنگ بندی (9، 10 اور 11 مئی) ہوگی۔" روس میں 'یوم فتح' کے موقعے پر جشن منائے جاتے ہیں، تاہم یوکرین میں بھی ایسے ہی جشن منائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی دوسری جنگ عظیم میں ایک بڑا حصہ اور اہم فیکٹر تھے۔
PRESIDENT TRUMP: 🇺🇦🇷🇺 I would love to see an END between Russia, Ukraine, that war.— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 9, 2026
Reporter: Will you send your team to Moscow now that the Russians have seen fire in the Ukraine war? To negotiate further.
امریکی صدر نے امید ظاہر کی کہ لڑائی میں عارضی وقفہ جاری جنگ کے خاتمے کا آغاز کر سکتا ہے، جو سال 2022 میں روس کے بڑے حملے کے بعد فروری سال 2026 میں اپنے پانچویں سال میں داخل ہو جائے گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے عارضی جنگ بندی کی براہ راست درخواست کی تھی اور معاہدے میں دونوں طرف سے 1000 قیدیوں کا تبادلہ شامل ہوگا۔
اس جنگ بندی کے دوران کوئی عسکری سرگرمیاں نہیں ہوگی اور دونوں فریق کی طرف سے 1000 قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے گا۔ یہ درخواست میری طرف سے براہ راست کی گئی تھی، اور میں صدر ولادیمیر پوتن اور صدر ولادیمیر زیلنسکی کا اس پر رضامندی کے لیے بہت مشکور ہوں۔ پوسٹ میں مزید کہا گیا ہے، "امید ہے کہ یہ ایک بہت طویل، خطرناک اور سخت جنگ کے خاتمے کا آغاز ہو۔"
امریکی صدر نے مزید کہا کہ اس وقت مذاکرات جاری ہیں جس کا مقصد جنگ کو مستقل طور پر ختم کرنا ہے جسے انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی جنگ قرار دیا۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ "اس بڑے تنازع کو ختم کرنے کے لیے بات چیت جاری ہے، جو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا تصادم ہے، اور ہم ہر روز (جنگ بندی کے) قریب ہوتے جا رہے ہیں"۔
PRESIDENT TRUMP: 🇺🇦🇷🇺 I asked and President Putin agreed, President Zelensky agreed, both readily. And we have a little period of time where they're not going to be killing people.— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 9, 2026
یوم فتح روس میں سب سے اہم غیر مذہبی تعطیل ہے، جو ہر سال 9 مئی کو دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی پر اس وقت کے سوویت یونین کی فتح کی یاد میں منایا جاتا ہے، جسے روس میں گریٹ پیٹریٹک جنگ (1941-1945) کے نام سے جانا جاتا ہے۔
یہ دن ان لاکھوں سوویت باشندوں کی یاد منایا جاتا ہے جو جنگ کے دوران مارے گئے اور اسے بڑے پیمانے پر فوجی پریڈ کے ساتھ منایا جاتا ہے جس میں روس کی فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ تاہم اس سال ریڈ اسکوائر میں ہونے والی پریڈ کو جاری جنگ کی وجہ سے محدود کر دیا گیا ہے۔
روسی وزارت دفاع نے گذشتہ ماہ ٹیلی گرام پر ایک بیان میں کہا تھا کہ ماسکو میں 2026 کی وکٹری ڈے پریڈ میں روسی ملٹری اکیڈمی کے دستے اور ریڈ اسکوائر پر فضائی نمائشیں پیش کریں گے۔ تاہم موجودہ آپریشنل صورت حال کی وجہ سے اس سال کیڈٹس اور ملٹری ہارڈویئر کالم حصہ نہیں لیں گے۔
