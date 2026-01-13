ٹرمپ کا ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25 فیصد ٹیرف لگانے کا اعلان
ایران میں گذشتہ دو ہفتوں سے حکومت مخالف پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ ادھر ٹرمپ نے ایک بار پھر ٹیرف بم پھوڑ دیا ہے۔
Published : January 13, 2026 at 7:56 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک کو نشانہ بناتے ہوئے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ امریکہ نے ایسے ممالک پر 25 فیصد ٹیرف لگانے کا اعلان کیا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو ان ممالک کو نشانہ بنایا جو ایران کے ساتھ کاروبار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے ایسے مملاک پر امریکہ کے ساتھ تمام کاروباری لین دین پر 25 فیصد ٹیرف لگا دیا ہے۔
Effective immediately, any Country doing business with the Islamic Republic of Iran will pay a Tariff of 25% on any and all business being done with the United States of America. This Order is final and conclusive. Thank you for your attention to this matter! PRESIDENT DONALD J.…— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) January 12, 2026
ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا کہ یہ فیصلہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا اور یہ حکم حتمی اور فیصلہ کن ہے۔ "ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے کسی بھی ملک کو امریکہ کے ساتھ کیے گئے تمام کاروبار پر 25 فیصد ٹیرف ادا کرنا ہوگا۔ یہ حکم حتمی ہے۔ اس معاملے پر آپ کی توجہ کا شکریہ!"
امریکی ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم نے ٹرمپ کے 25 فیصد محصولات عائد کرنے کے فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ خامنہ ای کی حکومت کو معاشی طور پر تنہا کرنے کا امریکی صدر کا فیصلہ بہت متاثر کن ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے گراہم نے لکھا کہ ''ان اقدامات کے ذریعے اس (ایران) حکومت کو معاشی طور پر الگ تھلگ کرنے میں آپ کی فیصلہ کن قیادت بہت متاثر کن ہے۔''
اسرائیل نواز سینیٹر لڈسے گرام نے ٹرمپ کو ایران کے خلاف اکساتے ہوئے کہا کہ ''مظاہرین کے ساتھ کھڑے ہونے اور حکومت کو متنبہ کرنے کے آپ کے وعدے کی وجہ سے اس بنیاد پرست حکومت کے خلاف اپنے قیام کے بعد سے پہلی بار اتنے بڑے پیمانے پر لوگ احتجاج کے لیے سڑکوں پر اترے۔ مجھے یقین ہے کہ ایرانی حکومت نے سرخ لکیر عبور کر لی ہے۔ وہ بڑی تعداد میں اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں اور آپ کی قیادت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب فیصلہ کن فوجی کارروائی کا وقت آ گیا ہے۔ زمین پر فوجی نہیں جائیں گے- بس ان لوگوں کو نشانہ بنایا جائے گا جو قتل کا ارتکاب کر رہے ہیں۔"
Mr. President: your decisive leadership in isolating this regime economically through your actions today are most impressive. Your promise to have the protestors’ back and put the regime on notice that you will not tolerate the killing has led to the largest outpouring of… https://t.co/llJmWVH82Y— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 12, 2026
مغربی ایجنسیوں کا دعویٰ ہے کہ ان مظاہروں میں اب تک کم از کم 544 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جب کہ 10,681 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کر کے جیل بھیجا جا چکا ہے۔ اس سے قبل اتوار کو (مقامی وقت کے مطابق)، ٹرمپ نے کہا تھا کہ ملک گیر احتجاج کے درمیان واشنگٹن کو ایران کے خلاف کارروائی کرنے پر مجبور ہونا پڑ سکتا ہے، انہوں نے مزید کہا کہ تہران نے مذاکرات کے لیے واشنگٹن سے رابطہ کیا ہے۔ ایئر فورس ون میں سوار صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی رہنماؤں نے سفارتی بات چیت کے لیے واشنگٹن سے رابطہ کیا ہے۔
جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ایران ان کے ساتھ سفارتی بات چیت کرنا چاہتا ہے تو ٹرمپ نے اثبات میں جواب دیا۔ "وہ چاہتے ہیں،" ٹرمپ نے کہا کہ نے کل بات چیت کے لیے فون کیا۔ ایرانی رہنماؤں نے کال کیا۔ وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ امریکہ کے ہاتھوں مار کھانے سے تھک گئے ہیں۔ ایران بات کرنا چاہتا ہے۔'
امریکی صدر نے گفتگو کے دوران مزید کہا کہ ایک ملاقات کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کے اندر زمینی صورت حال واشنگٹن کو مذاکرات سے قبل کارروائی کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔
مزید پڑھیں:
مظاہرین ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے 'اپنی ہی سڑکوں کو تباہ کر رہے ہیں، ایران کے سپریم لیڈر خامنہ ای
ایران میں مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن میں 538 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ، تہران نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا
امریکہ نے حملہ کیا تو امریکی و اسرائیلی مفادات نشانہ ہوں گے: ایران کی کھلی دھمکی، احتجاجی ہلاکتوں کی تعداد 116 تک جا پہنچی
ایران میں انٹرنیٹ کی بندش کے باوجود مظاہرے جاری، آسٹریلیا، کینیڈا، یورپی یونین کا مشترکہ بیان
وہاں بہت زور سے ماریں گے جہاں سب سے زیادہ درد ہوگا، ٹرمپ کی ایران کو وارننگ