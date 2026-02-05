ٹرمپ اور جن پنگ کا ایران پر تبادلہ خیال، امریکہ کا چین اور دیگر پر تہران سے علیحدگی کا دباؤ
امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے تجارت اور تائیوان سمیت متعدد اہم مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔
Published : February 5, 2026 at 7:47 AM IST
واشنگٹن: صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کو کہا کہ انہوں نے چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ٹیلی فون پر ایران کی صورت حال پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی انتظامیہ بیجنگ اور دیگر پر تہران کو مزید تنہا کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔
ٹرمپ نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے تجارت، تائیوان اور اپریل میں بیجنگ دورے کے منصوبے سمیت متعدد اہم مسائل تبادلہ خیال کیا۔ ٹرمپ نے کال کے بارے میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ "چین کے ساتھ تعلقات، اور خاص طور پر صدر شی کے ساتھ میرے ذاتی تعلقات بہت اچھے ہیں، اور ہم دونوں کو احساس ہے کہ اسے اس طرح برقرار رکھنا کتنا ضروری ہے۔"
وہیں چینی حکومت نے کال کے ایک ریڈ آؤٹ میں کہا کہ دونوں رہنماؤں نے اہم سربراہی اجلاسوں پر تبادلہ خیال کیا جن کی دونوں ممالک آئندہ سال میزبانی کریں گی جو ان کے لیے ملاقات کے مواقع فراہم کر سکتی ہیں۔ تاہم چین کے بیان میں ٹرمپ کے اپریل میں متوقع بیجنگ دورے کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔
ٹرمپ اور شی نے ایران کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ گذشتہ ماہ ملک گیر احتجاج پر سخت کریک ڈاؤن کے مسئلے پر واشنگٹن اور تہران کے درمیان بہت زیادہ کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ کے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ٹرمپ ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے اس پر سمجھوتہ کرنے کا دباؤ بھی ڈال رہے ہیں۔
امریکی اور ایرانی حکام نے بدھ کو کہا کہ انہوں نے جمعہ کو عمان میں اعلیٰ سطح کے مذاکرات کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ مذاکرات ترکی میں ہونے والے تھے لیکن ایران کے اصرار پر ان مذاکرات کو خلیجی ملک منتقل کر دیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار، جسے عوامی طور پر تبصرہ کرنے کا اختیار نہیں تھا اور نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی، کہا کہ انتظامیہ کو مذاکرات کی کامیابی سے متعلق "بہت شک" ہے لیکن خطے میں اتحادیوں کے احترام کے پیش نظر منصوبوں میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ چلنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔
ٹرمپ نے گذشتہ ماہ اعلان کیا کہ امریکہ ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے ممالک کی درآمدات پر 25 فیصد ٹیکس لگائے گا۔ واضح رہے کہ چین ایران کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔
ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے برسوں سے عائد پابندیوں نے ملک کو تنہا کر دیا ہے۔ وہیں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ تہران نے پابندیوں کے باوجود سال 2024 میں تقریباً 125 بلین ڈالر کی بین الاقوامی تجارت کی، جس میں چین کے ساتھ 32 بلین ڈالر، متحدہ عرب امارات کے ساتھ 28 بلین ڈالر اور ترکی کے ساتھ 17 بلین ڈالر شامل ہیں۔
چین نے یہ بھی واضح کیا کہ اس کا تائیوان کے دوبارہ الحاق کے طویل مدتی منصوبوں سے پیچھے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ فی الوقت تائیوان ایک خود مختار، جمہوری جزیرہ ہے جو آزادانہ طور پر کام کرتا ہے، حالانکہ بیجنگ اسے اپنا علاقہ قرار دیتا ہے۔
ٹرمپ انتظامیہ نے دسمبر میں تائیوان کو 10 بلین ڈالر سے زائد مالیت کے ہتھیاروں کی فروخت کے ایک بڑے پیکج کا اعلان کیا تھا جس میں درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل، ہووٹزر اور ڈرون شامل ہیں۔ اس اقدام پر بیجنگ کی جانب سے شدید ردعمل کا اظہار کیا گیا تھا۔
چینی حکومت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ تائیوان کو کبھی بھی چین سے الگ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ "امریکہ کو تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت کے معاملے سے سمجھداری سے نمٹنا چاہیے۔"
