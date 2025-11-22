وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے بعد ٹرمپ اور ممدانی مخالفین سے اتحادی بن گئے
امریکی صدر نے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف اپنی حکومت کے کریک ڈاؤن پر ممدانی کی شدید تنقیدوں کو نظر انداز کر دیا۔
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کو اس شخص سے ملاقات کی جس نے فخریہ طور پر خود کو "ڈونلڈ ٹرمپ کا بدترین خواب" قرار دیا تھا، لیکن ملاقات کے بعد صورت حال یکسر بدل گئی۔ وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ اور نیویارک شہر کے منتخب میئر ظہران ممدانی نے گرمجوش اور دوستانہ ملاقات کی۔
ٹرمپ جنہوں نے ماضی میں ممدانی کو "100% کمیونسٹ پاگل" اور "مکمل بیوقوف" کہا، وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے بعد انہیں متاثر کن قرار دیا۔ ممدانی اوول آفس میں ٹرمپ نے بغل پاس میں کھڑے ممدانی کے بارے میں کہا کہ "مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ قدامت پسند لوگوں کو حیران کر دیں گے۔"
صدر نے کہا، "ہر ایک کے خواب کو سچ کرنے کے لیے، ایک مضبوط اور انتہائی محفوظ نیویارک کے لیے ہم اس کی مدد کرنے جا رہے ہیں۔" وہیں مامدانی نے کہا کہ "میں صدر کے بارے میں واقعتاً جس چیز کی تعریف کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ملاقات میں جس میں ہم نے اختلاف پر توجہ نہیں دی اور اس مشترکہ مقصد پر توجہ مرکوز کی جو موقع اور مقصد نیویارک کے لوگوں کی خدمت کے لیے ہمارے پاس ہے۔"
'میں آپ کے لیے کھڑا رہوں گا'
ممدانی اور ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے رہائش کی استطاعت اور گروسری اور یوٹیلیٹیز کی مہنگائی پر تبادلہ خیال کیا۔ جیسا کہ صدر ٹرمپ نے بھی 2024 کے انتخابات میں ان ایشوز کو اٹھایا تھا۔ صدر نے مہنگائی کے مسئلے پر کہا کہ "ان (ممدانی) کے کچھ خیالات واقعی وہی خیالات ہیں جو میرے ہیں۔"
ٹرمپ نے ممدانی کا بچاؤ کیا
صدر نے اپنی انتظامیہ کے ملک بدری کے چھاپوں سمیت دیگر ایشوز پر ممدانی کی ان پر کی جانے والی تنقیدوں کو نظر انداز کر دیا۔ بلکہ بعض اوقات ٹرمپ ممدانی کا بچاؤ کرتے نظر آئے۔ مثال کے طور پر جب نامہ نگاروں نے ممدانی سے اپنے ماضی کے بیانات کی وضاحت کرنے کو کہا جیسے کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کو ایک فاشسٹ کہا تھا، تو ٹرمپ نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ "مجھے ایک آمر سے بھی بدتر کہا گیا ہے۔"
جب ایک رپورٹر نے پوچھا کہ کیا مامدانی اپنے تبصرے پر قائم ہیں کہ ٹرمپ ایک فاشسٹ ہیں، ٹرمپ نے فوراً مداخلت کی اس سے پہلے کہ منتخب میئر اس سوال کا مکمل جواب دیتے۔ امریکی صدر نے کہا کہ "یہ ٹھیک ہے۔ آپ صرف ہاں کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟" ٹرمپ نے کہا۔ "یہ سمجھنا آسان ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔" اس کے علاوہ دیگر سوالات پر بھی ٹرمپ نے ممدانی کا بچاؤ کیا۔
ملاقات کے بعد ٹرمپ کی سوچ بدل گئی
جمعہ کے روز ٹرمپ نے میئر سے اختلافات پر بات نہیں کی۔ صدر نے تسلیم کیا کہ اس نے سوچا تھا کہ اگر دونوں ملاقات کے دوران ان دھمکیوں سے پیچھے ہٹنے اور "ساتھ ملنے" میں ناکام رہے تو وہ فنڈنگ میں کٹوتی کرنے یا نیویارک سٹی کے لیے وفاقی وسائل تک رسائی کو مشکل بنانے کے لیے تیار تھے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کہا "ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو۔" ٹرمپ نے کہا کہ "مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہونے والا ہے۔"
