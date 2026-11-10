قطری وزیراعظم سے ملاقات کے بعد ٹرمپ کا بڑا بیان: ایران کے خلاف عسکری جنگ ’عملی طور پر ختم‘ ہو چکی ہے
ٹرمپ نے کہاکہ وہ اب بھی اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ایران کا جوہری پروگرام غیر مؤثر ہو جائے۔
Published : November 10, 2026 at 6:55 AM IST|
Updated : November 10, 2026 at 7:43 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال میں ایران میں جنگ ”عسکری لحاظ سے عملی طور پر ختم ہو چکی ہے“۔ امریکی صدر نے دن کے آغاز میں قطر کے وزیراعظم سے ملاقات کے بعد وائٹ ہاؤس کے بریفنگ روم کا اچانک دورہ کیا۔ ٹرمپ نے کہاکہ ”ایران عسکری طور پر عملی لحاظ سے ختم ہو چکا ہے۔ ہم فی الحال بس موجودہ صورتحال کو برقرار رکھ رہے ہیں۔“
.@POTUS: "Iran, militarily, is effectively over. We're just keeping it the status quo... I don't guarantee anything, but if we do have to go back in, we are locked and loaded." https://t.co/MZShGHTYUt— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 9, 2026
ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران کے عسکری ڈھانچے اور قیادت کو ”مفلوج کر دیا گیا ہے“، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ وہ اب بھی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ایک طویل مدتی حل کے متلاشی ہیں تاکہ ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر بے اثر اور غیر مؤثر ہو جائے۔ امریکی صدر کے یہ بیانات وسط مدتی انتخابات کے بعد سامنے آئے ہیں، جن میں انہوں نے ایران پر دوبارہ حملے شروع کرنے کی دھمکیوں سے پیچھے ہٹنے سے متعلق اپنے اب تک کے سب سے واضح اور حتمی مؤقف کا اظہار کیا۔
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گزشتہ ہفتے ہونے والے انتخابات میں صدر کی ریپبلکن پارٹی کو کانگریس کے دونوں ایوانوں میں ڈیموکریٹس کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان انتخابات پر اس 8 ماہ طویل جنگ کے خلاف امریکی ووٹرز کی شدید ناراضگی کے اثرات چھائے رہے، جس کے نتیجے میں ایندھن کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا اور عالمی معیشت کا تقریباً ہر شعبہ بری طرح متاثر ہوا۔