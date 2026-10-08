ٹرمپ انتظامیہ کا بڑا اقدام: ٹاٹا، انفوسس، وِپرو، مائیکروسافٹ سمیت 8 آئی ٹی کمپنیوں کو گرین کارڈ پروگرام سے معطل کردیا گیا
جے ڈی وینس نے مائیکروسافٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہاکہ امریکہ میں اس نظام کا مائیکروسافٹ نے سب سے زیادہ غلط استعمال کیا۔
Published : October 8, 2026 at 10:44 PM IST
نئی دہلی : امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے غیر ملکی کارکنوں کے لیے روزگار اور ویزا پروگراموں کے خلاف کارروائی مزید سخت کرتے ہوئے آٹھ بڑی آئی ٹی کمپنیوں کو امریکہ کے پرمیننٹ لیبر سرٹیفیکیشن (پی ای آر ایم) پروگرام سے معطل کردیا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے کمپنیاں بعض اہل غیر ملکی کارکنوں، بشمول H-1B ویزا پر کام کرنے والے افراد، کے لیے مستقل ملازمت اور گرین کارڈ کے عمل کی جانب پیش رفت کرسکتی ہیں۔
معطل کی جانے والی کمپنیوں میں ٹاٹا، مائیکروسافٹ، ایچ سی ایل، وپرو، کیپ جمینی، انفوسس، کونگنیزنٹ اور اڈوب شامل ہیں۔ امریکی حکومت نے اس کارروائی کو مبینہ ویزا فراڈ اور غیر ملکی افرادی قوت کے نظام کے غلط استعمال کے خلاف جاری مہم کا حصہ قرار دیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اس سلسلے میں ایک وسیع اینٹی فراڈ ٹاسک فورس بھی قائم کر رکھی ہے، جس کی نگرانی نائب صدر جے ڈی وینس کرتے ہیں۔
امریکی محکمۂ محنت کے مطابق ان کمپنیوں سے متعلق نئے پی ای آر ایم کیسز قبول نہیں کیے جائیں گے اور زیر التوا درخواستوں پر بھی کارروائی روک دی جائے گی۔ امریکی وزیرِ محنت کیتھ سونڈرنگ نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ حکومت دنیا کی بعض بڑی آئی ٹی آؤٹ سورسنگ کمپنیوں کو پرمیننٹ لیبر سرٹیفیکیشن پروگرام سے معطل کررہی ہے۔ انہوں نے ٹاٹا، ایچ سی ایل، وپرو، کیپ جمینی، انفوسس اور کونگنیزنٹ کا نام لیتے ہوئے کہا کہ ان کمپنیوں کے معاملات کا جائزہ لیا جارہا ہے۔ ان کے مطابق مائیکرو سافٹ اور اڈوب کو متعدد فعال وفاقی تحقیقات کے باعث پروگرام سے معطل کیا گیا ہے۔
یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ٹرمپ انتظامیہ امریکی شہریوں کے لیے ملازمتوں کے تحفظ اور غیر ملکی افرادی قوت کے استعمال پر سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہے۔ امریکی انتظامیہ نے اپنی وسیع تر انسدادِ فراڈ مہم کے تحت وفاقی پروگراموں میں مبینہ دھوکہ دہی اور غلط استعمال کے خلاف مختلف اقدامات کیے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے خاص طور پر مائیکروسافٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں کسی کمپنی نے مبینہ طور پر اس نظام کا مائیکروسافٹ سے زیادہ غلط استعمال نہیں کیا۔
وینس کے مطابق مائیکروسافٹ نے 2025 میں تقریباً 6,000 امریکی ملازمین کو ملازمت سے نکالا، جبکہ اسی عرصے میں کمپنی نے یہ تصدیق کی کہ اسے مطلوبہ مہارت رکھنے والے امریکی کارکن نہیں مل سکے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسی دوران مائیکروسافٹ کو 6,000 سے زیادہ H-1B منظوریوں کی اجازت دی گئی اور کمپنی نے 3,682 پی ای آر ایم درخواستیں داخل کیں، جن میں تقریباً 1,000 ایسی ملازمتوں سے متعلق تھیں جو ان امریکی کارکنوں کی ملازمتوں سے مماثل تھیں جنہیں کمپنی نے برطرف کیا تھا۔
وزیرِ محنت کیتھ سونڈرنگ نے دعویٰ کیا کہ صرف مذکورہ کمپنیوں نے 2009 سے اب تک تقریباً 30 لاکھ غیر ملکی کارکنوں کے لیے درخواستیں دی ہیں۔ ان کے مطابق ان کمپنیوں کو مجموعی طور پر 2 لاکھ 30 ہزار سے زیادہ H-1B ویزوں کی منظوری ملی جبکہ ایک لاکھ سے زائد مستقل لیبر سرٹیفکیشن جاری کیے گئے۔ سونڈرنگ نے کہا کہ امریکی حکومت کے نقطۂ نظر سے اس عمل کے نتیجے میں امریکی کارکنوں کے لیے دستیاب سینکڑوں ہزار ملازمتوں پر اثر پڑا ہے۔
امریکی H-1B پروگرام میں بھارتی ٹیکنالوجی ماہرین کا حصہ بہت نمایاں ہے۔ فراہم کردہ رپورٹ کے مطابق ہر سال منظور ہونے والی H-1B درخواستوں میں 70 فیصد سے زیادہ بھارتی پیشہ ور افراد سے متعلق ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے امریکی حکومت کی جانب سے بڑی آئی ٹی کمپنیوں کے خلاف پی ای آر ایم پروگرام میں کارروائی کا اثر بھارتی آئی ٹی پروفیشنلز اور امریکہ میں مستقل رہائش اختیار کرنے کے خواہش مند غیر ملکی کارکنوں پر بھی پڑسکتا ہے۔
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نائب صدر جے ڈی وینس نے H-1B ویزا پر آنے والے غیر ملکی کارکنوں کے لیے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے انہیں ’’foreign indentured servants‘‘ (غیرملکی معاہدہ کے حامل ملازمین) قرار دیا اور ان کمپنیوں کو ’’visa mills‘‘ کہا جو ان پروگراموں کا بڑے پیمانے پر استعمال کرتی ہیں۔ امریکی انتظامیہ کا مؤقف ہے کہ ویزا پروگرام بنیادی طور پر ایسی مہارت رکھنے والے افراد تک رسائی کے لیے بنائے گئے تھے جو امریکی معیشت کے لیے ضروری ہوں، لیکن اگر ان کا استعمال امریکی کارکنوں کی اجرت یا ملازمتوں کو متاثر کرنے کے لیے کیا جائے تو حکومت اسے قبول نہیں کرے گی۔