ایران کے ساتھ جنگ بندی سیاسی مجبوری، سابق این ایس اے نے ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں کو خطرناک قرار دیا
بولٹن نے کہا: اگر ایران کو آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے ساتھ غالب پوزیشن میں چھوڑ دیا گیا تو امریکہ کے لیے ایک دھچکا ہوگا۔
By PTI
Published : April 9, 2026 at 10:46 AM IST
واشنگٹن: امریکہ کے سابق این ایس اے جان بولٹن نے ایران امریکہ جنگ بندی کو سیاسی مجبوری قرار دیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر معاہدہ ٹوٹ گیا تو تنازعہ مزید گہرا ہو سکتا ہے۔ سابق امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے صاف کیا ہے کہ اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے "سیاسی مجبوریوں" کے تحت طے پانے والی عارضی جنگ بندی پر عمل نہ کیا گیا تو ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کا تنازعہ گہرا ہو جائے گا۔
امریکہ کے سابق قومی سلامتی کے مشیر (این ایس اے) جان بولٹن نے ایک سنگین انتباہ جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ موجودہ جنگ بندی صرف سیاسی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ معاہدہ زیادہ عرصہ نہ چلا تو امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان تنازعہ مزید گہرا ہو سکتا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان دو ہفتے کی جنگ بندی کیسے ہوئی؟ کس کو ہوا فائدہ اور کس کو نقصان؟ تجویز کیا تھی اور آگے کیا ہے؟
عوام میں ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی
پی ٹی آئی ویڈیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں، سابق این ایس اے جان بولٹن نے کہا کہ ٹرمپ نے جنگ بندی پر زور دیا کیونکہ امریکہ میں گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے سیاسی اثرات، عوام میں ان کی مقبولیت میں کمی اور ایران کے ساتھ طویل تنازعہ کے نتیجے میں امریکہ کو شدید جھٹکا لگ سکتا ہے۔
"ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ ایک گہرا، زیادہ دیرپا تنازعہ مکمل طور پر ممکن ہے۔ اصل مسئلہ ٹرمپ ہے۔ وہ پمپ پر پٹرول کی قیمت اور اس کے لیے سیاسی اثرات کے بارے میں بہت فکر مند ہیں۔ ان کی مقبولیت میں نمایاں کمی آئی ہے… وہ شاید ان تمام وسیع تر تحفظات کی پرواہ نہ کریں،":-سابق این ایس اے جان بولٹن
ٹرمپ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟
ٹرمپ ایران کی تہذیبی خطرے کو ختم کرنے سے اچانک پسپائی تک کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ ایسا کیا ہوا جس نے ٹرمپ کو ایران کی تہذیب کو ختم کرنے کی دھمکی سے پیچھے ہٹا دیا؟ آگے کیا؟ مغربی ایشیا میں جاری تنازعہ کس طرف جا رہا ہے؟ تجزیہ کار بتاتے ہیں کہ ٹرمپ کسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز پر ایران کی اقتصادی ناکہ بندی میں اہداف حاصل کرنے اور جنگ کے خاتمے کا بار بار دعویٰ کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ٹرمپ بار بار جنگ ختم ہونے کا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ایران کا اقتصادی بم کام کر رہا ہے؟
ایران کے ساتھ طویل جنگ ٹرمپ کی شبیہ کو مزید داغدار کر سکتی ہے: بولٹن
پی ٹی آئی ویڈیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے بولٹن نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ قدم ملکی سیاست کی وجہ سے اٹھایا۔ امریکہ میں پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور ٹرمپ کی گرتی ہوئی مقبولیت اس کے پیچھے اہم وجوہات ہیں۔ بولٹن کا خیال ہے کہ ٹرمپ کو خدشہ ہے کہ ایران کے ساتھ طویل جنگ ان کی شبیہ کو مزید داغدار کر سکتی ہے۔ ان کے مطابق، ٹرمپ اکثر اپنے مفادات کو قوم پر ترجیح دیتے ہیں۔ اگر یہ ذہنیت جاری رہی تو مستقبل میں امریکہ کو خاصا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔
50 سالوں میں امریکہ نے اس بات کو یقینی بنایا
بولٹن نے اسٹریٹیجک خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران کو آبنائے ہرمز پر قبضہ کرنے کی اجازت دینا ایک سنگین غلطی ہوگی۔ پچھلے 50 سالوں سے، امریکہ نے اس بات کو یقینی بنانے کی اپنی پالیسی برقرار رکھی ہے کہ خلیجی تیل کے راستوں پر کوئی ایک ملک کنٹرول نہ کرے۔ اگر ایران وہاں کا سب سے طاقتور کھلاڑی بن جاتا ہے تو یہ امریکہ کی ایک بڑی اسٹریٹجک (تزویراتی) شکست ہوگی۔
ٹرمپ اور پاکستان کے جنرل عاصم منیر کے درمیان اچھے تعلقات: بولٹن
پاکستان، ترکی اور مصر نے بھی اس جنگ بندی میں ثالثی میں پس پردہ کردار ادا کیا۔ بولٹن نے کہا کہ ٹرمپ اور پاکستان کے جنرل عاصم منیر کے درمیان اچھے تعلقات ہیں، ٹرمپ انہیں مطمئن کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مزید کہا، "یہ مسئلہ ٹرمپ کے ساتھ بین الاقوامی معاملات میں ہے۔" انہیں یقین ہے کہ اگر ان کے کسی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو وہ ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور وہ شخص صحیح کام کرے گا۔ بولٹن نے یہ بھی کہا کہ چین نے ایران پر تیل کی سپلائی کا راستہ کھولنے کے لیے بھی دباؤ ڈالا ہو گا۔
ایران سے پابندیاں ہٹانے کے خلاف سابق این ایس اے جان بولٹن
ایران کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بولٹن نے کہا کہ امریکی حملوں سے ایرانی فوج پاسداران انقلاب (IRGC) اور اس کی قیادت کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ لیکن خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ ایرانی حکومت اب بھی اقتدار میں ہے۔ بولٹن نے خبردار کیا کہ اگر ایران پر سے پابندیاں ہٹا دی گئیں تو وہ تیل سے حاصل ہونے والی رقم اپنے جوہری اور میزائل پروگراموں کو بحال کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ یہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ واضح رہے کہ بولٹن نے اپنے پہلے دور میں ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر کے طور پر کام کیا تھا۔ امریکی صدر سے اختلافات کے باعث انہیں اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔