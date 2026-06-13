ایران نے ٹرمپ کے ہندوستانی بحری جہازوں پر حملے کے الزام کو کیا مسترد، امریکہ سے مجوزہ معاہدے کے حقائق بھی کیے پیش
ٹرمپ کے تبصرے اس ہفتے عمان کے ساحل پر ہندوستانی عملے کے ساتھ تین جہازوں پر حملے کے بعد سامنے آئے ہیں۔
Published : June 13, 2026 at 8:33 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کے قریب امریکی حملے میں تین ہندوستانیوں کی ہلاکت پر اپنا ردعمل دیا ہے۔ ٹرمپ نے ایران کو حملے کا ذمہ دار قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ، اس طرح کے اقدامات ان کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ اس سے قبل ہندوستان نے امریکی حملے میں تین ہندوستانی ملاحوں کی ہلاکت کے حوالے سے دو دنوں میں دوسری بار امریکی ڈپٹی چیف آف مشن کو طلب کیا تھا۔
ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کے قریب ہندوستانی جہازوں پر ڈرون حملے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی افواج نے ایرانی ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا ہے اور ایسا رویہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔
The terms that Iran leaked out to the Fake News have NOTHING to do with the terms that were agreed to, in writing. What they said, including their weak and pathetic statement on having a deal, bears no relation to the truth. Very dishonorable people to deal with. With them, there… pic.twitter.com/7iK2eiXGw4— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 12, 2026
وہیں، ہندوستان میں ایران کے سفارت خانے نے ہفتے کے روز آبنائے ہرمز میں ہندوستانی جہاز پر حملے سے متعلق ٹرمپ کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں "بے بنیاد" قرار دیا۔ اس نے واشنگٹن پر یہ الزام بھی لگایا کہ وہ ہندوستانی بحری جہازوں کو لے جانے والے تجارتی جہازوں پر حالیہ حملوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔
The U.S. president's accusation against Iran regarding an Indian vessel in the Strait of Hormuz is simply baseless. It is an attempt to divert public attention from the brutal fact that the U.S. has attacked 3 Indian vessels in less than a week and killed 3 innocent Indian… https://t.co/2UiXWAMulM— Iran in India (@Iran_in_India) June 12, 2026
ایرانی سفارت خانے نے کہا کہ امریکہ نے ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں تین ہندوستانی جہازوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں تین ہندوستانی ملاح مارے گئے، اور اس کارروائی کو "سفاکانہ" اور "افسوسناک" قرار دیا۔
UPDATE: 🇺🇸🇮🇷 President Trump says the United States and Iran could sign a peace deal as soon as this weekend. https://t.co/RCZ9g1AAS7 pic.twitter.com/yljpZpfYiV— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) June 12, 2026
امریکہ کو یقین ایران کے ساتھ جامع معاہدہ ہوگا
وائٹ ہاؤس کے ایک سینیئر اہلکار نے جمعہ (مقامی وقت) کو بتایا کہ ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدہ امریکی صدر کے طے کردہ کلیدی مقاصد کو پورا کرتا ہے اور آنے والے دنوں میں اس پر دستخط کیے جا سکتے ہیں، حالانکہ ایران کے اندر معاہدے سے متعلق اندرونی اختلافات برقرار ہیں۔
اہلکار نے کہا کہ یہ معاہدہ "آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دے گا اور ناکہ بندی ختم کر دے گا،" جبکہ ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے اور افزودہ یورینیم کو ملک سے باہر منتقل کرنے کا باعث بنے گا۔ وائٹ ہاؤس کے اہلکار نے مزید کہا، "یہ معاہدہ دراصل کافی آسان ہے۔ یہ ان اہم مقاصد کو پورا کرتا ہے جو ریاستہائے متحدہ کے صدر نے اس مشن کے لیے طے کیے ہیں اور ہمیں بہت مضبوط پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے۔"
اہلکار نے مزید کہا کہ ایران کے ساتھ امریکہ کا یہ معاہدہ خطے میں طویل مدتی امن کی ضمانت دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایران خطے میں مزید تشدد کی مالی معاونت نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہر کوئی ایران کی خودمختاری کا احترام کرے گا۔
Araghchi: " after signing the initial agreement, we give the us 60 days to fulfill its duties.
during this time, we may reach an understanding or extend the ceasefire; it is also possible that after 60 days, we will return to the previous situation."<="" p>— irib (islamic republic of iran broadcasting) (@iribnews_irib) June 12, 2026
معاہدے کے مسودے میں آبنائے ہرمز، لبنان کے تنازعے کا احاطہ کیا گیا: عراقچی
ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جمعے کے روز کہا کہ امریکہ کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت دو مراحل پر مشتمل ہے اور پہلے مرحلے میں جوہری مسئلے پر بات نہیں کی گئی اور اسے دوسرے مرحلے تک موخر کر دیا گیا۔
ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے اسلامی جمہوریہ ایران براڈکاسٹنگ (آئی آر آئی بی) ایرانی وزیر خارجہ کے حوالے سے کہا کہ، اگر مفاہمت نامے کی شقوں کو پورا نہیں کیا گیا تو، حتمی معاہدے پر دستخط نہیں کیے جائیں گے۔ آئی آر آئی بی نے ایرانی وزیر خارجہ کے حوالے سے بتایا کہ "معاہدے میں پہلی بات یہ ہے کہ امریکی بحری ناکہ بندی ختم کی جائے۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق آبنائے ہرمز سے ٹول وصول کرنا ممکن نہیں، لیکن سروس فیس وصول کی جائے گی۔ ایران کو معاوضہ ادا کرنا منصوبہ بندی میں شامل ہے،"
عراقچی نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز ایران اور عمان کی خودمختاری میں برقرار رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ " آبنائے ہرمز کا مستقبل ماضی جیسا نہیں ہو گا" اور اشارہ دیا کہ ایران اور عمان جلد ہی اس کے انتظام کے بارے میں ایک مشترکہ بیان جاری کریں گے۔
جوہری معاملے پر انہوں نے کہا کہ اس مرحلے میں ہم نے جوہری مسائل پر بات نہیں کی تاہم کسی بھی صورت میں افزودہ مواد کے حوالے سے ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر اسے تباہ کرنا ہے تو یہ ایران کے اندر ہو گا، کسی اور ملک میں نہیں۔
ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق، یہ یادداشت واشنگٹن اور تہران تعلقات میں دراڑ کے دیگر اہم ذرائع کو بھی دور کرے گی، جس میں امریکہ کی جانب سے تحریری یقین دہانی بھی شامل ہے کہ وہ "ایران کی خودمختاری کا احترام کرتا ہے۔"
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم لبنان میں حزب اللہ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے اور لبنان میں جنگ کے خاتمے میں تمام محاذ شامل ہوں گے۔
اس سے قبل ایران کے سرکاری میڈیا نے جمعے کو اطلاع دی تھی کہ مجوزہ معاہدے کے تحت ایران 24 بلین ڈالر کے منجمد اثاثوں تک دوبارہ رسائی حاصل کرے گا، آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول برقرار رکھے گا، اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اس کے میزائل پروگرام اور 'مزاحمتی گروپوں' کو کسی بھی قسم کے مذاکرات سے مکمل طور پر باہر رکھا جائے۔ ٹرمپ نے صاف صاف ان شرائط کو مسترد کر دیا۔
امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ امن معاہدے کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے اشارے کے درمیان، اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے جمعہ کو کہا کہ جب تک وہ عہدہ پر رہیں گے، اسرائیل تہران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ وہ اس معاملے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مکمل طور پر متفق ہیں۔ فاکس نیوز کی رپورٹ کے مطابق ایران نے کسی معاہدے کی تصدیق نہیں کی ہے جبکہ پورے خطے میں کشیدگی برقرار ہے۔
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