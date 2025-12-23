اسرائیلی بمباری میں پھنسے غزہ کے باشندوں کو 'نئی سرحد' کا خدشہ
وحشیانہ جنگ کے دو سال سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی ہزاروں غزہ کے باشندے خیموں یا خستہ حال گھروں میں مقیم ہیں۔
خان یونس (غزہ): جب بچے خوف سے کانپتے ہوئے والدین سے پوچھتے ہیں کہ جنوبی غزہ میں خان یونس کے علاقے پر اسرائیلی بمباری سے بچنے کے لیے خاندان کہاں جائے گا۔ ام احمد نے کہا، اس وقت والدین کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔
خان یونس کے قصبے کے قریب واقع اس کے چھوٹے سے تباہ شدہ گاؤں میں، حالیہ اسرائیلی حملوں نے 10 اکتوبر سے جنگ بندی کے ذریعے فراہم کردہ سکون کے نازک احساس کو متزلزل کر دیا ہے۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ حملوں نے نام نہاد اسرائیل کے زیر کنٹرول یلو لائن کے مشرق میں واقع علاقوں کو نشانہ بنایا ہے، جو کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے تحت قائم سرحد ہے۔
وحشیانہ جنگ کے دو سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد، ہزاروں غزہ کے باشندے اب بھی اسرائیلی فوج کے زیر کنٹرول علاقوں میں خیموں یا خستہ حال گھروں میں رہتے ہیں اور چوکیوں کے ذریعے انتظام کیا جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو اپنے گھروں سے بے دخل ہونے اور یلو لائن کے مغرب میں جانے پر مجبور ہونے کا خوف ہے۔
40 سالہ ام احمد نے کہا، "ہم خوف کی وجہ سے رات کو سو نہیں سکتے۔ مشرق میں بمباری مسلسل جاری ہے۔" میرے بچے ہر دھماکے سے کانپتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں، 'ہم کہاں جا سکتے ہیں؟' اور میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔" بنی سہیلہ میں ان کا گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، اس کے باوجود خاندان باقی ہے، کھنڈرات کے قریب خیمہ لگا رہے ہیں۔
ام احمد نے کہا، نامعلوم مقامات کا سامنا کرنے سے زیادہ اپنے تباہ شدہ گھر کے قریب رہنا آسان ہے۔" خان یونس کے مغرب میں واقع المواسی تک یلو لائن عبور کرنے کیلئے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ وہاں عارضی کیمپ جہاں تک آنکھ دیکھ سکتی ہے پھیلے ہوئے ہیں، جہاں ہزاروں فلسطینی لڑائی سے بھاگ رہے ہیں۔ ام احمد نے کہا کہ "یہاں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور نہ ہی کافی خوراک ہے اور نہ ہی پانی،" غزہ بدستور ایک بڑے انسانی بحران میں پھنسا ہوا ہے۔
'ہم نہیں چھوڑیں گے':
غزہ میں جنگ 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہوئی۔ اسرائیل کے سرکاری اعداد و شمار پر مبنی اے ایف پی کی گنتی کے مطابق حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا، جس میں 1,221 افراد ہلاک ہوئے۔
علاقے کی وزارت صحت کے مطابق جنگ شروع ہونے کے بعد سے غزہ میں 70,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ علاقے کے بیس لاکھ سے زیادہ رہائشیوں میں سے بہت سے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔
ایک نازک جنگ بندی 10 اکتوبر سے نافذ ہے، حالانکہ دونوں فریق باقاعدگی سے ایک دوسرے پر خلاف ورزیوں کا الزام لگاتے ہیں۔ جنگ بندی کے تحت، اسرائیلی افواج ییلو لائن کے مشرق میں واقع پوزیشنوں سے پیچھے ہٹ گئیں۔ اس ماہ کے شروع میں اسرائیلی فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ایال ضمیر نے یلو لائن کو اسرائیل کے ساتھ "نئی سرحد" قرار دیا۔
انہوں نے غزہ میں ریزرو فوجیوں کو بتایا، "یلو لائن ایک نئی سرحدی لائن ہے، جو ہماری کمیونٹیز کے لیے ایک آگے کی دفاعی لائن اور آپریشنل سرگرمیوں کی ایک لائن کے طور پر کام کرتی ہے۔" فلسطینی حکام کے لیے اس لائن کو لوگوں کو مستقل طور پر ہٹانے کے راستے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔
خان یونس کے میئر، علاء البطا نے کہا، "مقصد لوگوں کو ڈرانا، انہیں ان کے علاقوں سے نکالنا اور انہیں مغرب کی طرف دھکیلنا ہے۔" انہوں نے بمباری کو ’جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی‘ قرار دیا۔ اسرائیلی فوج نے اے ایف پی کو جواب نہیں دیا، لیکن وہ باقاعدگی سے یلو لائن کے قریب مشتبہ عسکریت پسندوں پر حملوں کی اطلاع دیتی ہے۔
خان یونس کے مشرق میں خزاعہ کے رہائشی 45 سالہ محمود برقع نے علاقے میں مسلسل توپ خانے کی فائرنگ اور مکانات کی مسماری کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ابھی بھی جنگی علاقے میں رہ رہے ہیں۔ "دھماکے ایسے ہیں جیسے وہ ہمارے بالکل قریب ہیں۔ قبضے کا مقصد واضح ہے: ہمیں ڈرانا اور باہر نکالنا، تاکہ علاقہ خالی ہو جائے۔
اس وقت، لوگ بمباری اور بے گھر ہونے کے درمیان پھنسے ہوئے محسوس کر رہے ہیں، یقین نہیں ہے کہ وہ کب تک برداشت کر سکتے ہیں۔ خطرے کے باوجود، 70 سالہ عبدالحمید نے خان یونس کے شمال میں اپنا گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا، جہاں وہ اپنے پانچ بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ "ہم نہیں جائیں گے... یہ ہماری زمین ہے،" انہوں نے کہا۔ "گھر منتقل ہونا کوئی حل نہیں بلکہ ایک اور المیہ ہوگا۔