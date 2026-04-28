انڈونیشیا میں دو ٹرینوں کی آپس میں ٹکر، چودہ افراد ہلاک، اڑتیس زخمی

انڈونیشیا میں دو ٹرینوں کی آپس میں ٹکر، چودہ افراد ہلاک، اڑتیس زخمی
انڈونیشیا میں ایک زبردست ٹرین حادثہ پیش آیا۔ اسٹیشن پر ایک ٹرین دوسرے سے ٹکرا گئی جس میں کم از کم 14 افراد ہلاک ہوگئے۔
Published : April 28, 2026 at 10:35 AM IST
جکارتہ، انڈونیشیا: انڈونیشیا کے دارالحکومت کے باہر ایک اسٹیشن پر ٹرین کی دوسری گاڑی سے ٹکر کے نتیجے میں 14 افراد ہلاک اور 38 دیگر شدید زخمی ہوگئے۔ حکام نے پیر کو بتایا کہ حادثے کے بعد بہت سے لوگ ٹرین کی بوگیوں میں پھنس گئے ہیں۔ حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔
این پوربا، کارپوریٹ کمیونیکیشن کے نائب صدر برائے سرکاری ریلوے کمپنی پی ٹی کیریٹا اے پی انڈونیشیا نے ایک بیان میں کہا کہ "اب تک، مسافر ٹرین سے 38 مسافروں کو مزید علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا ہے"۔
ٹرین صرف خواتین کے لیے مختص کی گئی تھی
آرگو برومو انگریک لمبی دوری والی ٹرین بیکاسی تیمور اسٹیشن پر رکی مسافر ٹرین کی پچھلی بوگی سے ٹکرا گئی۔ یہ گاڑی صرف خواتین کے لیے مختص کی گئی تھی تاکہ خلل نہ ہو۔ ریسکیو ٹیموں نے تباہ شدہ گاڑی میں پھنسے پانچ مسافروں تک پہنچنے کا کام کیا۔ حکام نے بتایا کہ آرگو برومو انگریک ٹرین میں سوار تمام 240 مسافر محفوظ ہیں۔
ویڈیوز میں اسٹیشن پر مسافروں کو خوفزدہ دیکھا گیا
جکارتہ کے پولیس چیف ایسپ ایڈی سوہری نے جائے وقوعہ پر صحافیوں کو بتایا کہ پولیس حادثے کی وجوہات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ مقامی ٹیلی ویژن کی فوٹیج اور سوشل میڈیا پر ویڈیوز میں اسٹیشن پر مسافروں کو خوفزدہ دیکھا گیا، جب کہ درجنوں لوگ اپنے پیاروں کو دیکھنے کے لیے اسٹیشن پہنچ گئے۔ سرکاری ریلوے کمپنی نے مسافرین سے معافی مانگ لی۔ انڈونیشیا کے عمر رسیدہ ریل نیٹ ورک پر حادثات عام ہیں۔ جنوری 2024 میں، مغربی جاوا صوبے میں دو ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئیں تھی، جس میں کم از کم چار افراد ہلاک ہوئے۔
ٹرینوں کے مختلف حادثات میں ہلاکتیں
واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی اکتوبر 2013 میں، مغربی جاوا میں ایک غیر محفوظ کراسنگ پر ایک مسافر ٹرین ایک منی بس سے ٹکرا گئی تھی، جس میں 13 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ 2010 میں، جکارتہ سے آنے والی ایک ٹرین وسطی جاوا صوبے کے ایک اسٹیشن پر کھڑی ٹرین کے عقب سے ٹکرا گئی تھی، جس میں 36 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔