پاکستان میں ٹرین حادثہ: پوری ٹرین پٹری سے اتر گئی، 6 مسافر ہلاک، 40 سے زائد زخمی
کمشنر ملتان عامر کریم خان نے جائے حادثہ کا دورہ کیا اور متاثرہ مسافروں اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔
Published : October 13, 2026 at 6:07 PM IST
لاہور: پاکستان کے صوبہ پنجاب میں منگل کو ایک مسافر ٹرین پٹری سے اترنے سے کم از کم چھ افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے۔ حادثہ صبح 5 بجکر 15 منٹ پر اس وقت پیش آیا جب ٹرین کراچی سے پشاور جا رہی تھی۔ حکام نے بتایا کہ ملتان میں شیر شاہ پل کے قریب ’رحمان بابا ایکسپریس‘ کی تمام 14 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔
پاکستان ریلوے کے ترجمان بابر علی نے بتایا کہ ٹرین میں 500 کے قریب مسافر سوار تھے۔ انہوں نے لوکو پائلٹ کے حوالے سے بتایا کہ ٹرین ملتان کے شیر شاہ اسٹیشن سے گزر رہی تھی کہ اچانک اسے جھٹکا لگا جس کے بعد اس نے بریک لگا دی۔ڈرائیور نے بتایا کہ جب ٹرین رکی تو تقریباً 14 بوگیاں پٹری سے اتر چکی تھیں۔
ترجمان نے بتایا کہ زخمیوں کو علاج کے لیے قریبی اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے جب کہ امدادی ٹیموں نے مسافروں کو پٹری سے اترنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا ایک مسافر کوچ کے اندر پھنس جانے کی اطلاع ہے اور امدادی کارکن اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔پولیس نے بتایا کہ حادثے میں 6 افراد ہلاک اور 40 سے زائد زخمی ہوئے۔
ریلیف اور ریسکیو آپریشن میں مدد کے لیے ملتان سے ایک ریلیف ٹرین اور میڈیکل وین جائے حادثہ کی طرف روانہ کر دی گئی۔ حادثے کے بعد اپ اور ڈاؤن دونوں لائنوں پر ٹرینوں کی آمدورفت معطل ہو گئی جس سے روٹ پر ریل خدمات متاثر ہو گئیں۔
کمشنر ملتان عامر کریم خان نے جائے حادثہ کا دورہ کیا اور متاثرہ مسافروں اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور انہیں ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی۔ ایک مسافر نے صحافیوں کو بتایا کہ حادثے سے قبل مزدوروں نے روہڑی کے قریب بوگی نمبر نو کے نٹ اور بولٹس کی مرمت کی تھی۔ حالانکہ اس دعوے کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہوسکی ہے اور یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ آیا اس مرمت کا ٹرین کے پٹری سے اترنے سے کوئی تعلق تھا۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے واقعے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ راحت اور بچاؤ کے کاموں میں تیزی لائی جائے اور زخمیوں کو بلا تاخیر بہترین طبی امداد فراہم کی جائے۔