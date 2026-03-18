ایران کے اعلیٰ رہنماؤں کا لاریجانی کی موت پر 'سخت جوابی کارروائی' کا عزم
اس حملے میں ایران کے سکیورٹی چیف علی لاریجانی کے بیٹے مرتضی لاریجانی بھی مارے گئے۔
Published : March 18, 2026 at 10:47 AM IST
تہران: ایران کے اعلیٰ سکیورٹی اہلکار علی لاریجانی کی موت کے بعد ملک بھر کی اہم شخصیات نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ علی لاریجانی اسرائیلی اور امریکی افواج کے ایک حملے میں مارے گئے۔
لاریجانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل (SNSC) کے سیکرٹری کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے مرتضی لاریجانی اور سکیورٹی کونسل کے نائب علی رضا بیات کے ساتھ جاں بحق ہو گئے۔ اس واقعے میں کئی سیکورٹی اہلکار بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
تعزیتی پیغام میں ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے اس نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے لاریجانی کو ایک نیک، انمول اور پیارا بھائی قرار دیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ مرحوم ایک غیر معمولی اور ممتاز شخصیت تھے جنہوں نے اسلامی جمہوریہ کی پوری تاریخ میں مختلف عہدوں پر خدمات انجام دیں اور وسیع اور متنوع نتائج حاصل کئے۔
اسلامی مشاورتی اسمبلی میں لاریجانی کے ساتھ اپنی پیشہ ورانہ تاریخ کے ساتھ ساتھ سلامتی کونسل میں لاریجانی کی حالیہ قیادت کو یاد کرتے ہوئے، پیزشکیان نے کہا کہ انہوں نے ان میں خیر سگالی، گہری بصیرت، اجتماعیت اور دور اندیشی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔
سرکاری نشریاتی ادارے، پریس ٹی وی نے رپورٹ نے کیا کہ- ایسی شخصیت کے جانشین کی تلاش میں دشواری کا اعتراف کرتے ہوئے- صدر نے مشاہدہ کیا کہ ان کی موت کا طریقہ ان کی زندگی بھر کی جدوجہد اور دیرینہ خواہش کی تکمیل کے لیے موزوں انعام تھا۔ مزید برآں، پیزشکیان نے لاریجانی کو امام خمینی، امام خامنہ ای، اور انقلاب اسلامی کے عظیم مرشد مرتضی مطہری کے فکری مکاتب فکر کے اندر پرورش پانے والوں کا ایک بہترین نمونہ قرار دیا۔
لاریجانی کے آخری کردار پر بات کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ انہوں نے خطے میں امن و سلامتی کو بڑھانے، اسلامی ممالک کے درمیان یکجہتی کو فروغ دینے اور بھائی چارے کے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے استدلال کیا کہ لاریجانی نے عالمی سلامتی اور مزاحمت کے شعبوں میں بین الاقوامی شہرت قائم کی ہے، اس طرح وہ صیہونی حکومت کی ظالمانہ نگاہوں کا نشانہ بنے۔
پریس ٹی وی نے اطلاع دی ہے کہ اس حملے کے پیچھے والوں کو سخت وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ پیزشکیان نے اعلان کیا کہ بلاشبہ مجرموں کے لیے ایک ہولناک سزا کا انتظار ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ قوم کا راستہ بلا روک ٹوک جاری رہے گا اور فیصلہ کن فتح ایران کی عظیم قوم کی منتظر ہے۔ پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر غالب نے بھی انہیں خراج تحسین پیش کیا۔
مزید پڑھیں: 'ہمیں کسی مدد کی ضرورت نہیں' ایران جنگ میں حمایت نہ کرنے پر ٹرمپ نے نیٹو اتحادیوں کو آڑے ہاتھوں لیا
انہوں نے کہا کہ لاریجانی نے حالیہ تنازعات کے بعد قوم کے لیے ایک ہنگامہ خیز دور میں اپنی حفاظت کا کردار سنبھالا اور اپنی آخری سانس تک اپنے فرض کے لیے وقف رہے۔ عدلیہ کے سربراہ محسنی ایجی نے بھی انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہادت کے میٹھے امرت کو کھا کر لاریجانی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی برسوں کی جدوجہد کا الہی اجر ملا ہے۔ عدلیہ کے سربراہ نے مزید یقین دلایا کہ ایرانی مسلح افواج - عوام کی حمایت سے - اس پیارے شہید کے مقدس خون کا بدلہ لیں گی۔