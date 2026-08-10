ہماری زمین پر قدم رکھا تو کاٹ کر رکھ دیں گے"، ایرانی بریگیڈیئر کی امریکہ کو سخت وارننگ
جہاں شاہی نے کہا کہ ایرانی فوج پوری طرح تیار ہے اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے خطرات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔
Published : August 10, 2026 at 9:34 AM IST
تہران، ایران: امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی مسلسل جاری ہے، حالانکہ جنگ نہیں ہو رہی ہے۔ اسی دوران ایرانی فوج نے امریکہ کو کڑی وارننگ دی ہے۔ ایرانی فوج کے بریگیڈیئر جنرل علی جہاں شاہی نے اتوار کے روز سخت تیور اپناتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی غیر ملکی فوج ایران کی سرزمین پر قدم رکھے گی تو اسے فوری اور سخت جواب دیا جائے گا۔
انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ کوئی بھی امریکی فوجی اگر ان کے ملک میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ کسی بھی ممکنہ مداخلت کے خلاف وارننگ دیتے ہوئے جہاں شاہی نے کہا کہ اگر کوئی بھی امریکی فوج کا جوان ایران میں قدم رکھتا ہے، تو ہم اسے کاٹ کر رکھ دیں گے۔ سرکاری میڈیا رپورٹس کے مطابق، کمانڈر نے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تہران کی تیاری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم دشمن کی کسی بھی کارروائی کا مضبوطی اور روک تھام کے مختلف طریقوں سے جواب دیں گے۔
تہران اور واشنگٹن کے درمیان سفارتی چینلز
ملک کی سرحدوں پر آپریشنل صورتحال کے بارے میں بتاتے ہوئے، جہاں شاہی نے زور دیا کہ ایران کی فوج پوری طرح تیار ہے اور ملک کی سرحدوں کی مضبوطی سے حفاظت کرتے ہوئے مسلسل نقل و حرکت اور خطرات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ آرمی لیڈرشپ کی ان فوجی وارننگز کے ساتھ ساتھ، تہران اور واشنگٹن کے درمیان سفارتی چینلز پوری طرح سے بالواسطہ بنے ہوئے ہیں۔ وہیں، ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اتوار کو کہا کہ ہم ابھی امریکہ کے ساتھ (براہ راست) بات چیت نہیں کر رہے ہیں؛ پیغامات کا لین دین ثالثوں کے ذریعے ہوتا ہے۔
گزشتہ خلاف ورزیوں کو درست کرنا ہوگا: عراقچی
وزیر خارجہ نے کہا کہ کئی ممالک نئے سرے سے بات چیت کے لیے ماحول بنانے پر کام کر رہے ہیں، لیکن تہران تب تک براہ راست بات چیت پر واپس نہیں لوٹے گا، جب تک واشنگٹن ان کے درمیان ہوئے معاہدے کی گزشتہ خلاف ورزیوں کو درست نہیں کر دیتا۔ عراقچی نے مزید کہا کہ کچھ ثالث ممالک ابھی بھی بات چیت کے لیے زمینی ماحول دوبارہ تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری رائے میں، جب تک امریکہ کی جانب سے اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت (Memorandum of Understanding) کی خلاف ورزی ختم نہیں ہو جاتی اور امریکہ اپنی کی گئی خلاف ورزی کا معاوضہ نہیں دے دیتا، تب تک بات چیت دوبارہ شروع ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔
آبنائے ہرمز کو کھولنا شرائط پر منحصر: ایرانی وزیر خارجہ
عراقچی نے میڈیا کو یہ بھی بتایا کہ آبنائے ہرمز (Strait of Hormuz) کے ذریعے ایک قانونی نظام اور تبدیل شدہ ٹریفک روٹ پر عمان کے ساتھ بات چیت تقریباً مکمل ہو چکی ہے، حالانکہ اس اسٹریٹجک آبی گزرگاہ کو دوبارہ کھولنا اب بھی امریکہ کے معاوضے پر منحصر ہے۔ عراقچی نے کہا کہ عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز کے قانونی نظام اور انتظام کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے، جس میں آبنائے ہرمز سے ٹریفک کا راستہ طے کرنا شامل ہے اور ہم ایک معاہدے کے بہت قریب ہیں، لیکن آبنائے ہرمز کو کھولنا دوسری شرائط پر منحصر ہے، جس میں امریکہ کی طرف سے اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت کی خلاف ورزی کے لیے معاوضہ دینا بھی شامل ہے۔
واشنگٹن سے لگائے جا رہے اندازوں کے بعد تہران کا سخت رخ
ان سمندری پروٹوکولز کے تکنیکی پہلوؤں کے بارے میں مزید بتاتے ہوئے، عراقچی نے کہا کہ آبنائے کے ذریعے پہلے استعمال کی گئی ٹریفک سیپریشن اسکیم (TSS) اب تہران کو منظور نہیں ہے اور اس کے لیے ایک نیا راستہ بنانا ہوگا، جس میں بہت زیادہ تکنیکی اور قانونی مشکلات ہوں گی۔ تہران کے یہ سخت رخ واشنگٹن سے لگائے جا رہے اندازوں کے بعد سامنے آئے ہیں۔ اس سے پہلے جمعہ کو، میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک امریکی اہلکار نے نام نہ بتانے کی شرط پر کہا کہ ایران اور عمان کے درمیان بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے، جس سے اسٹریٹجک آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولا جا سکتا ہے اور پانچ ماہ پرانے تنازعہ کی وجہ سے رکی ہوئی تیل کی برآمدات کو دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے۔