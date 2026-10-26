مکہ معاہدے کے ممالک کے اعلیٰ دفاعی حکام کی ایرانی سکیورٹی چیف سے مذاکرات، تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق
مذاکرات پاکستان کےآرمی چیف کی تہران میں ایرانی صدر مسعود پیزشکیان، پارلیمنٹ اسپیکر محمد باقر قالیباف اور رضائی سےملاقات کے چند روز بعد ہوئی ہے۔
Published : October 26, 2026 at 10:51 PM IST
اسلام آباد: خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے اعلیٰ دفاعی حکام نے پیر کو تہران میں ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محسن رضائی سے مشترکہ طور پر ملاقات کی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔
ایران کے سرکاری پریس ٹی وی کے مطابق سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان، ترک انٹیلی جنس کے سربراہ ابراہیم قالن اور پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل منیر نے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ہمراہ میجر جنرل رضائی سے مشترکہ طور پر مذاکرات کی۔
چینل نے کہا کہ بات چیت میں علاقائی سلامتی، فوجی جارحیت کے نتائج اور فلسطین اور لبنان کی حمایت پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔
یہ چار فریقی اجلاس اس خدشے کے درمیان ہوا ہے کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی مزید ممالک کو تنازع کی طرف کھینچ سکتی ہے۔ حالیہ ہفتوں میں سعودی عرب اور یمن کے حوثیوں کے درمیان بھی کشیدگی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ایران کے حمایت یافتہ گروپ نے سعودی ہوائی اڈوں، تیل کی تنصیبات اور فوجی اڈوں پر حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ سعودی عرب نے ملک کو نشانہ بنانے والے میزائل اور ڈرون کو روکنے کی اطلاع دی ہے۔
ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے آئی آر آئی بی نے ملاقات کی ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں کہا گیا کہ علاقائی سلامتی اور استحکام سے متعلق چار فریقی اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ ویڈیو میں فیلڈ مارشل منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو رضائی، اراقچی، شہزادہ خالد اور ابراہیم قالین کے ساتھ بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے۔
ایک ہفتے میں منیر کا تہران کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ امریکہ ایران کے ساتھ تصادم کے ایک اور دور کی تیاری کر رہا ہے۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ڈپٹی سیکریٹری علی باغیری کے مطابق اس چار ملکی اجلاس کی تجویز پاکستان نے دی تھی۔
چند گھنٹے قبل، باقری نے کہا تھا کہ سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے سینئر حکام مغربی ایشیا میں 'انڈوجینس سیکیورٹی' کے نظریے کو عملی جامہ پہنانے کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر تہران کا دورہ کریں گے۔
پاکستان، سعودی عرب اور ترکی اگست میں دستخط کیے گئے "مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے" کا حصہ ہیں۔ اس معاہدے کے مطابق ان تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر حملہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔
یہ اعلیٰ سطحی ملاقات پاکستان کے آرمی چیف کی تہران میں ایرانی صدر مسعود پیزشکیان، پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف اور رضائی سے ملاقات کے چند روز بعد ہوئی ہے۔ باقری نے کہا، "ان اعلیٰ حکام کے دورے کا مقصد میجر جنرل محسن رضائی سے علاقائی سلامتی کے حوالے سے مشاورت کرنا ہے۔"
سرکاری خبر رساں ایجنسی آئی آر این اے کے مطابق، باقری نے کہا کہ اجلاس میں شریک تینوں ممالک، ایران کے ساتھ مل کر، علاقائی سلامتی کے لیے ایران کے غالب وژن کے فریم ورک کے اندر "انڈوجینس سیکورٹی" کی تعمیر کے لیے ٹھوس اقدامات کر سکتے ہیں۔ اس میں علاقائی پارٹیاں شامل ہوں گی اور قومی سلامتی کی تعمیر میں ایران کے کامیاب تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔
سعودی عرب کے نائب وزیر برائے عوامی سفارت کاری، رائد کریملی نے اس ملاقات کو مکہ دفاعی اتحاد کے اراکین کی جانب سے موجودہ بحران میں شامل فریقین کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے، مذاکرات اور سفارتی حل کو فروغ دینے اور قطر اور پاکستان کی طرف سے ثالثی کی کوششوں کی حمایت کے لیے جاری کوششوں کا حصہ قرار دیا۔
انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ یہ دورہ علاقائی سلامتی اور استحکام کو مضبوط بنانے میں مکہ دفاعی اتحاد کے ارکان کے اہم کردار کی نشاندہی کرتا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے خطے کے تمام ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔
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