بیروت پر اسرائیلی حملے، حزب اللہ سربراہ کے قریبی ساتھی ہلاک، لبنان میں ہلاکتیں 180 سے تجاوز
Published : April 9, 2026 at 5:17 PM IST
اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بیروت میں ایک فضائی حملے کے دوران حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کے قریبی مشیر اور ذاتی سیکریٹری علی یوسف حرشی کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ لبنان بھر میں جاری حملوں میں کم از کم 182 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج (آئی ڈی ایف) کے مطابق حرشی نہ صرف نعیم قاسم کے بھتیجے تھے بلکہ ان کے قریبی مشیر کے طور پر بھی اہم کردار ادا کر رہے تھے اور ان کے دفتر کے انتظام و سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالتے تھے۔
اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے بھی اس کارروائی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل حزب اللہ کے خلاف پوری قوت، درستگی اور عزم کے ساتھ کارروائیاں جاری رکھے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی شہریوں کے خلاف کسی بھی اقدام کا سخت جواب دیا جائے گا اور شمالی علاقوں میں مکمل سیکیورٹی بحال ہونے تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔
دوسری جانب ایران اور ثالثی کا کردار ادا کرنے والے پاکستان نے جنگ بندی کے دائرہ کار میں لبنان کو بھی شامل قرار دیا ہے، تاہم اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ جنگ بندی لبنان میں جاری اس کی کارروائیوں پر لاگو نہیں ہوتی۔ برطانیہ کی وزیر خارجہ یویٹ کوپر نے لبنان کو بھی جنگ بندی میں شامل کرنے پر زور دیتے ہوئے اسرائیلی حملوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔
ان کے مطابق ان حملوں کے باعث بڑے پیمانے پر نقل مکانی اور سنگین انسانی بحران پیدا ہو رہا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانویل میکرون نے بھی تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ بندی کا مکمل احترام کریں۔ انہوں نے ایران کے صدر اور امریکی صدر ٹرمپ سے بات چیت کرتے ہوئے اس جنگ بندی کو جامع مذاکرات کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔