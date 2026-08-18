"ایران نے جنگ بندی سے پورا فائدہ اٹھایا"، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ بڑی جنگ کے لیے تیار، امریکی اخبار کا دعویٰ
ایرانی اور عرب حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران امریکہ اسرائیل سے جنگ کے علاوہ کویت میں زمینی حملے کی تیاری کررہا ہے۔
By ANI
Published : August 18, 2026 at 12:43 PM IST|
Updated : August 18, 2026 at 12:50 PM IST
واشنگٹن، ڈی سی: وال سٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق، ایرانی اور عرب حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور (آئی آر جی سی) نے امریکہ کے ساتھ جون میں ہونے والے معاہدے کے بعد ایک بڑی جنگ کے لیے خود کو تیار کر لیا ہے۔ اس میں ممکنہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی اور دشمن کے علاقے میں پیشگی حملے شامل ہیں۔
فوجی تیاریوں میں میزائل کی پیداوار میں تیزی لانا، میزائل کی درستگی کو بڑھانا، انسداد انٹیلی جنس کارروائیوں کے دائرہ کار کو بڑھانا، اور ایران کی فوج کے اندر طاقتور پاسداران انقلاب کے کردار کو مزید تقویت دینا شامل ہے۔
ڈبلیو ایس جے کی رپورٹ کے مطابق، انقلابی گارڈ کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے جولائی میں کہا کہ، "ہم نے جنگ بندی کی مدت کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ہم نے اپنی صلاحیتوں کو بڑھایا، میزائل تیار کرنے کی رفتار کو تیز کیا، اور میزائل کی درستگی کو بہتر بنایا۔"
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے درمیان جون کے وسط میں طے پانے والے معاہدے کے بعد، واشنگٹن کو امید تھی کہ یہ انتظام آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور کشیدگی میں کمی کا باعث بنے گا۔
تاہم، وال سٹریٹ جرنل کے حوالے سے ایرانی اور عرب حکام کے مطابق، ایران کی سخت گیر قیادت نے معاہدے کی مختلف تشریح کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ معاہدہ عالمی اقتصادی دباؤ کو کم کرنے کے لیے ایک امریکی اسرائیلی چال ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی آڑ میں کسی بڑے حملے کی تیاری کا منصوبہ بنایا جارہا ہے۔
نتیجتاً، ایران نے عبوری مدت کا استعمال اس کی تیاری کے لیے کیا جسے اس کی قیادت نے ممکنہ بڑے فوجی تصادم کے طور پر دیکھا۔ ان اقدامات میں پاسداران انقلاب کا باقاعدہ فوج پر زیادہ نگرانی کرنا، ایران عراق جنگ کے سابق فوجیوں اور سابقہ داخلی آپریشنز کو اعلیٰ عہدوں پر تعینات کرنا، اندرون ملک انسداد انٹیلی جنس آپریشنز کو بڑھانا، اور میزائلوں اور ڈرونز کی تیاری کو بڑھانا شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاسداران انقلاب نے اس عرصے کو پورے خطے میں اتحادی ملیشیا کے ساتھ حکمت عملی بنانے کے لیے بھی استعمال کیا۔
حالیہ عرب انٹیلی جنس سے واقف اہلکاروں کا حوالہ دیتے ہوئے، وال سٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا ہے کہ، "پاسداران انقلاب نے معاہدے کے ذریعے پیدا ہونے والی خاموشی کو پورے خطے میں اتحادی ملیشیا کے ساتھ مل کر تیز حملوں کی تیاری کے لیے استعمال کیا۔" رپورٹ کے مطابق ان آپریشنل منصوبوں پر بات چیت کے لیے ایرانی کمانڈروں کو عراق، یمن اور لبنان بھیجا گیا۔ جرنل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاسداران انقلاب نے بحیرہ احمر کے قریب میزائلوں، بحری ہتھیاروں اور ڈرون لانچروں کی تعیناتی کی نگرانی کی ہے۔ اس کے علاوہ، انہوں نے یمنی عسکریت پسندوں کو سعودی بندرگاہوں اور توانائی کی تنصیبات پر حملے کے لیے انٹیلی جنس اور ٹارگٹ لسٹ فراہم کیں۔ اس کے بعد، ایران کے حمایت یافتہ گروہوں نے سعودی توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ کیا، جب کہ ایران نے امریکی فوجی اہلکاروں کے خلاف حملے تیز کر دیے اور اردن، کویت اور بحرین میں مقامات کو نشانہ بنایا۔
ایرانی حکام اور وال سٹریٹ جرنل کے حوالے سے عوامی بیانات کے مطابق، پاسداران انقلاب نے مزید فوجی کارروائی کے لیے اب نئے آپشن تیار کیے ہیں۔
ان اختیارات میں قبل از وقت حملے، خلیج فارس میں زیر سمندر انٹرنیٹ کیبلز کو نقصان پہنچانا، کویت اور بحرین جیسے اہم شیعہ آبادی والے ممالک میں سیاسی بدامنی کو بھڑکانا اور ممکنہ طور پر کویت میں زمینی فوجی آپریشن شروع کرنا شامل ہیں۔
کویت نے زمینی فوجی آپریشن کے امکان کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق، ملک نے مئی کے اوائل میں اعلان کیا تھا کہ اس کی سیکیورٹی فورسز نے پاسداران انقلاب کے چھ اہلکاروں کو حراست میں لے لیا ہے جنہوں نے کویت کے جزیرے پر اترنے کے لیے کرائے کی کشتی استعمال کی تھی۔
مزید برآں، بعض ایرانی سیاسی لیڈروں نے اشارہ دیا ہے کہ اگر امریکہ کو ایران کے تزویراتی مقامات جیسے خارگ جزیرہ کے لیے خطرہ لاحق ہوتا ہے، تو پاسداران انقلاب جنوبی عراق کے راستے زمینی حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی کرنے والے ممالک کے خلاف فوجی کارروائیوں کا امکان ایران کی فوجی حکمت عملی میں ایک نئی جہت کا اضافہ کر رہا ہے۔
یہ تیاریاں ایران کے سیکورٹی میں لائی جارہی بڑی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے تجربہ کار سیکورٹی اور فوجی حکام کو اہم کرداروں پر تعینات کیا ہے، جبکہ پاسداران انقلاب نے باقاعدہ مسلح افواج پر اپنا اثر و رسوخ مزید بڑھایا ہے۔
وال سٹریٹ جرنل کے حوالہ کردہ احکامات کے مطابق، پاسداران انقلاب کے نئے کمانڈر ان چیف احمد واحدی کو باضابطہ طور پر اس عہدے پر تعینات کیا گیا ہے اور انہیں "دشمن کے خلاف بھرپور جارحانہ کارروائیاں" کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔
اگلے دن، واحدی کے مشیر، جنرل محمد رضا نقدی نے کہا کہ نیم فوجی دستے کو دشمن کے علاقے میں آپریشن کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
دوسری جانب، ایران کی قیادت نے داخلی سلامتی کے اقدامات کو سخت کر دیا ہے کیونکہ اسے خدشہ ہے کہ اقتصادی زوال اور مسلسل امریکی دباؤ ملک کے اندر نئی بدامنی کو جنم دے سکتا ہے۔
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