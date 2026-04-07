“آج رات پوری تہذیب مٹ سکتی ہے” ٹرمپ کی ایران کو ہولناک دھمکی، عالمی سطح پر تشویش میں اضافہ
Published : April 7, 2026 at 6:23 PM IST
حیدرآباد : امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف انتہائی سخت اور غیر معمولی بیان دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ “آج رات ایک پوری تہذیب ختم ہو سکتی ہے”، جس سے عالمی سطح پر شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم “ٹروتھ سوشل” پر جاری بیان میں کہاکہ “آج رات ایک پوری تہذیب مٹ جائے گی، جو کبھی واپس نہیں آئے گی۔ میں ایسا نہیں چاہتا، لیکن شاید ایسا ہو جائے۔”
انہوں نے مزید کہا کہ یہ رات عالمی تاریخ کے “اہم ترین لمحات” میں سے ایک ہو سکتی ہے اور ان کے بقول گزشتہ 47 برسوں سے جاری “بلیک میلنگ اور بدعنوانی اور دھمکی” کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے مقررہ وقت تک آبنائے ہرمز کو نہ کھولا تو امریکہ ایران کے بنیادی ڈھانچے، بشمول بجلی گھروں اور پلوں، کو نشانہ بنائے گا۔
انہوں نے یہاں تک کہا کہ وہ ممکنہ جنگی جرائم کے خدشات سے “بالکل فکر مند نہیں”، جس پر عالمی حلقوں میں شدید ردعمل سامنے آ رہا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ شہری انفراسٹرکچر پر حملے بین الاقوامی قانون کے تحت ممنوع ہیں۔ ان کے ترجمان کے مطابق کسی بھی ملک کی جانب سے شہری تنصیبات کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہوگا۔