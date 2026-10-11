'اب وقت آ گیا ہے کہ یوکرین کو نیا صدر ملے'، ڈیزل ڈیل پر ٹرمپ اور زیلنسکی کے بیچ پھر ٹھن گئی
ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ زیلنسکی نے روسی ریفائنریز پر حملہ نہ کرنے کے ان کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔
Published : October 11, 2026 at 1:11 PM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی رہنما ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان سنیچر کے روز تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ یہ صورت حال اس وقت پیدا ہوئی جب واشنگٹن نے روسی ڈیزل پر عائد پابندیاں نرم کرنے کا اقدام کیا اور دوسری جانب یوکرین پر ماسکو کے مسلسل حملوں میں کم از کم 21 افراد ہلاک ہو گئے۔
ٹرمپ، جن کی پارٹی کو اگلے ماہ ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے، نے جمعہ کو اعلان کیا کہ انہوں نے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتن سے بات کی ہے اور ماسکو کو عالمی منڈیوں میں بڑی مقدار میں ڈیزل فروخت کرنے کی اجازت دینے پر اتفاق کیا ہے۔
یوکرین اور اس کے یورپی اتحادیوں نے اس اقدام پر مایوسی کا اظہار کیا۔ زیلنسکی نے جمعہ کو صحافیوں سے گفتگو میں اسے ایک "کمزور فیصلہ" قرار دیا۔ دریں اثنا، یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کاجا کالاس نے سنیچر کے روز کہا کہ روسی ڈیزل پر پابندیاں ہٹانے سے کریملن کی یوکرین کے خلاف جنگ کو مزید تقویت ملے گی۔ انہوں نے آن لائن لکھا کہ "یہ روس پر دباؤ کم کرنے کا وقت نہیں ہے، اور یورپ ایسا نہیں کرے گا۔"
زیلنسکی نے روسی ریفائنریز پر حملہ نہ کرنے کے احکامات کی خلاف ورزی کی: ٹرمپ
سنیچر کے روز اس تنقید کے بارے میں پوچھے جانے پر، ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ زیلنسکی نے روسی ریفائنریز پر حملہ نہ کرنے کے ان کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان حملوں سے عالمی سطح پر ایندھن کی قلت مزید سنگین ہونے کا خطرہ ہے، جو ایران کے خلاف امریکہ-اسرائیل جنگ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔
ٹرمپ نے حملوں کے حوالے سے کہا کہ "انہیں یہ سب فوراً بند کر دینا چاہیے،" اور مزید کہا کہ "اب وقت آ گیا ہے کہ یوکرین کو نیا صدر ملے۔"
ٹرمپ نے کہا کہ "میری تجویز ہے کہ وہ کوئی ایسا نیا رہنما لائیں جو معاہدہ کر سکے، کیونکہ وہ بہت سے ایسے معاہدے کر سکتے تھے جو، کسی وجہ سے، نہیں کیے گئے۔"
برطانیہ کا زیلنسکی کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار
ٹرمپ کے اس بیان کے فوراً بعد، برطانیہ کے وزیر اعظم اینڈی برنہم نے ایک ٹیلی فون کال کے دوران زیلنسکی کے ساتھ "مکمل یکجہتی" کا اعادہ کیا۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ آفس کے ایک بیان میں کہا گیا کہ برطانوی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ برطانیہ "روس پر اپنی پابندیوں کو مزید سخت کرے گا۔"
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دریں اثنا یوکرین کے وزیر خارجہ آندری سیبیگا بھی اپنے صدر کی حمایت کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ "انہیں یوکرین کے عوام کی حمایت حاصل ہے، اور فیصلہ کرنے کا حق انہی کے پاس ہے۔"
یوکرین پر روس کی مہلک بمباری
ماسکو نے حالیہ مہینوں میں یوکرین پر اپنی مہلک بمباری میں شدت پیدا کر دی ہے جس کے نتیجے میں شہریوں کے ہلاک و زخمی ہونے کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جب کہ امریکہ کی قیادت میں اس تنازعے کے خاتمے کی کوششیں تعطل کا شکار ہیں۔
یوکرین کی ریاستی ریسکیو سروس کے مطابق، سنیچر کی صبح سویرے جنوب مشرقی یوکرینی شہر زاپوریژیا پر روسی 'گلائیڈ بم' حملے میں تین بچوں سمیت 20 افراد ہلاک ہو گئے۔
زیلنسکی نے 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "آج روس نے ڈیزل کی برآمدات پر سے پابندیاں ہٹائے جانے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے زاپوریژیا میں رہائشی عمارتوں پر پانچ گلائیڈ بم گرائے۔" موقعے پر موجود اے ایف پی کے نامہ نگار نے امدادی کارکنوں کو ملبے سے لوگوں کو نکالتے ہوئے دیکھا۔
ایک امدادی کارکن، ڈینیئل پشکِن نے اے ایف پی کو بتایا کہ "ہم نے ملبے تلے لوگوں کو دیکھا — ایک خاتون، ان کے شوہر اور ایک بچہ۔" انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے ملبے سے دو افراد کو زندہ نکلتے دیکھا لیکن "بدقسمتی سے ایک چھوٹی بچی ہلاک ہو گئی"۔
متاثرہ عمارتوں میں سے ایک کی رہائشی، 69 سالہ ارینا نے بتایا کہ فضائی حملے کی وارننگ ملنے کے بعد انہیں صرف باتھ روم میں پناہ لینے کا وقت مل سکا۔
انہوں نے بتایا کہ ان کے دو پڑوسی ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے اے ایف پی کو بتایا کہ "وہ 75 سال کے تھے۔ انہیں (دھماکے کی شدت نے اچھال کر باہر سڑک پر پھینک دیا۔ وہ ہسپتال تک نہ پہنچ سکے۔"
وہیں ان حملوں کے بعد روسی وزارتِ دفاع نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا کہ اس نے یوکرینی فوج کے زیرِ استعمال ایک "ڈیٹا سینٹر" کو نشانہ بنایا ہے۔
ٹرمپ کی پوتن سے بات چیت
ڈیزل معاہدے کا اعلان جمعہ کے روز اس وقت کیا گیا جب امریکہ، یوکرین اور یورپی حکام میامی میں جنگ کے خاتمے کے لیے نئی سفارتی کوششوں کے سلسلے میں ملاقات کر رہے تھے۔
وہیں کریملن نے سنیچر کے روز بتایا کہ ٹرمپ نے جمعہ کو ہونے والی ایک فون کال کے دوران پوتن کو جنگ کی کشیدگی کم کرنے کے حوالے سے اپنے خیالات سے آگاہ کیا۔
کریملن کے مطابق پوتن نے ان تجاویز کو "سمجھ بوجھ کے ساتھ" سنا، تاہم اس حوالے سے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ روس، جس نے فروری سال 2022 میں یوکرین پر بڑے پیمانے پر حملہ کیا تھا، اب یوکرین کے تقریباً پانچویں حصے پر قابض ہے۔
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