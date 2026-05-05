متحدہ عرب امارات کے فجیرہ میں ایران کے ڈرون حملے میں تین ہندوستانی شہری زخمی
خلیج ٹائمز نے فجیرہ میں حکام کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ تیل کی تنصیب میں آگ لگنے کےبعد تین ہندوستانی شہری زخمی ہوئے ہیں۔
Published : May 5, 2026 at 9:43 AM IST|
Updated : May 5, 2026 at 10:03 AM IST
نئی دہلی: پیر کے روز متحدہ عرب امارات میں فجیرہ پٹرولیم انڈسٹریز زون (FOIZ) میں "ایران کے ڈرون حملے" کے بعد آگ لگ گئی جس سے تین ہندوستانی شہری زخمی ہو گئے۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، متحدہ عرب امارات میں ہندوستانی سفارت خانے نے تصدیق کی ہے کہ فجیرہ میں ہونے والے حملوں میں تین ہندوستانی زخمی ہوئے ہیں۔ اس نے مزید کہا، "ہم متاثرہ ہندوستانی شہریوں کی مناسب طبی دیکھ بھال اور بہبود کو یقینی بنانے کے لیے مقامی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔"
Three Indian nationals have been injured in today’s attacks in Fujairah. We are in touch with local authorities for ensuring adequate medical care and welfare of the affected Indian nationals.@MEAIndia @cgidubai— India in UAE (@IndembAbuDhabi) May 4, 2026
قبل ازیں، متحدہ عرب امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ڈبلیو اے ایم نے رپورٹ کیا تھا کہ ایران کے ڈرون حملے میں مشرقی امارات کے فجیرہ کے متعلقہ حکام نے تصدیق کی ہے کہ فجیرہ پٹرولیم انڈسٹریز زون میں آگ لگ گئی تھی۔ ایجنسی نے مزید کہا کہ فوری طور پر فجیرہ سول ڈیفنس کی ٹیموں نے آگ پر قابو پانے کی کوششیں شروع کیں۔
خلیج ٹائمز نے فجیرہ میں حکام کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ تیل کی تنصیب میں آگ لگنے کے بعد تین ہندوستانی شہری معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ میڈیا ادارے نے مزید کہا کہ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا ہے۔
The UAE air defence systems engaged 12 ballistic missiles, 3 cruise missiles, and 4 UAV’s.— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) May 4, 2026
The Ministry of Defence announced that on May 4, 2026, the UAE air defence systems engaged 12 ballistic missiles, 3 cruise missiles, and 4 UAV’s launched from Iran, resulting in 3 moderate… pic.twitter.com/FlrqZyB3Nj
متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے کہا کہ ایران نے ملک کے مختلف علاقوں کی طرف چار میزائل داغے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ، "تین کامیابی کے ساتھ ملک کے علاقائی پانیوں میں مار گرائے گئے، جب کہ ایک سمندر میں گر گیا۔" وزارت نے عوام پر زور دیا کہ جب عوام کو انتباہی پیغامات جاری کیے جائیں تو عوامی حفاظت کے تمام طریقہ کار پر عمل کریں۔
گلف نیوز نے رپورٹ کیا کہ حکام نے عوام سے افواہیں نہ پھیلانے اور معلومات کے لیے صرف سرکاری ذرائع پر انحصار کرنے کی تاکید کی ہے۔
متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے "دوبارہ شروع کی گئی بلا اشتعال ایرانی جارحیت" کی سخت مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں، وزارت نے کہا کہ یہ "حملے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کی خلاف ورزی ہیں۔ وزارت دفاع نے کہا کہ، یہ جارحیت کا ایک ناقابل قبول عمل، اور متحدہ عرب امارات کی سلامتی، استحکام اور علاقائی سالمیت کے لیے براہ راست خطرہ ہیں۔"
متحدہ عرب امارات نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی صورت میں وہ اپنی سلامتی اور خودمختاری کو خطرہ برداشت نہیں کرے گا۔
(ایجنسیوں کے مشمولات کے ساتھ)
