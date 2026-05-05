متحدہ عرب امارات کے فجیرہ میں ایران کے ڈرون حملے میں تین ہندوستانی شہری زخمی

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 5, 2026 at 9:43 AM IST

Updated : May 5, 2026 at 10:03 AM IST

نئی دہلی: پیر کے روز متحدہ عرب امارات میں فجیرہ پٹرولیم انڈسٹریز زون (FOIZ) میں "ایران کے ڈرون حملے" کے بعد آگ لگ گئی جس سے تین ہندوستانی شہری زخمی ہو گئے۔

ایکس پر ایک پوسٹ میں، متحدہ عرب امارات میں ہندوستانی سفارت خانے نے تصدیق کی ہے کہ فجیرہ میں ہونے والے حملوں میں تین ہندوستانی زخمی ہوئے ہیں۔ اس نے مزید کہا، "ہم متاثرہ ہندوستانی شہریوں کی مناسب طبی دیکھ بھال اور بہبود کو یقینی بنانے کے لیے مقامی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔"

قبل ازیں، متحدہ عرب امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ڈبلیو اے ایم نے رپورٹ کیا تھا کہ ایران کے ڈرون حملے میں مشرقی امارات کے فجیرہ کے متعلقہ حکام نے تصدیق کی ہے کہ فجیرہ پٹرولیم انڈسٹریز زون میں آگ لگ گئی تھی۔ ایجنسی نے مزید کہا کہ فوری طور پر فجیرہ سول ڈیفنس کی ٹیموں نے آگ پر قابو پانے کی کوششیں شروع کیں۔

خلیج ٹائمز نے فجیرہ میں حکام کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ تیل کی تنصیب میں آگ لگنے کے بعد تین ہندوستانی شہری معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ میڈیا ادارے نے مزید کہا کہ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا ہے۔

متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے کہا کہ ایران نے ملک کے مختلف علاقوں کی طرف چار میزائل داغے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ، "تین کامیابی کے ساتھ ملک کے علاقائی پانیوں میں مار گرائے گئے، جب کہ ایک سمندر میں گر گیا۔" وزارت نے عوام پر زور دیا کہ جب عوام کو انتباہی پیغامات جاری کیے جائیں تو عوامی حفاظت کے تمام طریقہ کار پر عمل کریں۔

گلف نیوز نے رپورٹ کیا کہ حکام نے عوام سے افواہیں نہ پھیلانے اور معلومات کے لیے صرف سرکاری ذرائع پر انحصار کرنے کی تاکید کی ہے۔

متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے "دوبارہ شروع کی گئی بلا اشتعال ایرانی جارحیت" کی سخت مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں، وزارت نے کہا کہ یہ "حملے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کی خلاف ورزی ہیں۔ وزارت دفاع نے کہا کہ، یہ جارحیت کا ایک ناقابل قبول عمل، اور متحدہ عرب امارات کی سلامتی، استحکام اور علاقائی سالمیت کے لیے براہ راست خطرہ ہیں۔"

متحدہ عرب امارات نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی صورت میں وہ اپنی سلامتی اور خودمختاری کو خطرہ برداشت نہیں کرے گا۔

(ایجنسیوں کے مشمولات کے ساتھ)

