انڈونیشیا میں تین زلزلوں نے مچائی تباہی، 47 افراد ہلاک، 157 مکانات کو نقصان
قصبوں اور دیہاتوں میں بجلی کی بندش سے مواصلاتی رابطہ منقطع ہوا اور تلاش اور بچاؤ کے کاموں میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔
Published : August 16, 2026 at 3:16 PM IST
جکارتہ: نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق، ہفتہ کی صبح انڈونیشیا میں آنے والے 7.7 شدت کے زلزلے میں کم از کم 47 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے۔ ہفتہ تک بی این پی بی کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، سب سے زیادہ اموات منگرائی ریجنسی میں ہوئیں، جن میں 24 اموات ہوئیں۔ اس کے بعد 17 اموات کے ساتھ مشرقی منگرائی کا نمبر آیا۔ سککا (3)، ویسٹ مانگرائی (1)، نگڈا (1) اور اینڈے (1) ریجنسیوں میں بھی اموات کی اطلاع ملی۔
زلزلے سے انڈونیشیا کے مشرقی نوسا ٹینگارا (این ٹی ٹی) صوبے میں عمارتوں اور بنیادی ڈھانچے کو کافی نقصان پہنچا۔ بی این پی بی کے ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق، 157 گھروں کو شدید نقصان اور 148 کو معمولی نقصان پہنچا۔ 87 تعلیمی ادارے، 18 صحت کے مراکز، چھ انتظامی دفاتر اور پانچ عبادت گاہوں سمیت اہم عوامی بنیادی ڈھانچہ بھی متاثر ہوا۔
امدادی سرگرمیوں میں مدد کے لیے، بی این پی بی نے متاثرہ علاقے میں بڑی مقدار میں ہنگامی امدادی سامان روانہ کیا ہے۔ جکارتہ میں حلیم پرداناکسوما ایئر فورس بیس سے ایک بڑا ایئر لفٹ آپریشن شروع کیا گیا، جس میں کل 275 ٹن وزنی 50,000 امدادی پیکج فراہم کیے گئے۔ صدر پرابووو سبیانٹو نے 10,500 پیکجوں کی ابتدائی کھیپ کی روانگی کی نگرانی کی، جو فوری طور پر تقسیم کے لیے ایئر بیس پر پہنچے۔
موسمیات اور جیو فزکس ایجنسی (بی امی کے جی) نے ابتدائی زلزلے کے بعد سونامی کی ابتدائی وارننگ جاری کی۔ متاثرہ ساحلی علاقوں میں سطح سمندر میں کوئی خطرناک اضافہ نہ ہونے کی تصدیق کے بعد یہ وارننگ سرکاری طور پر صبح 7:30 بجے (مقامی وقت کے مطابق) اٹھا لی گئی۔
اس سے قبل ہفتے کی رات انڈونیشیا میں چند گھنٹوں کے اندر تیسرے زلزلے کی زد میں آ گیا تھا، کیونکہ یہ ملک پہلے ہی اس قدرتی آفت کی تباہ کاریوں سے دوچار تھا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی نے اطلاع دی ہے کہ ہفتے کی رات خلیج ٹومنی میں 6.0 شدت کا زلزلہ آیا۔
یو ایس جیولوجیکل سروے (یو ایس جی ایس) کے مطابق پہلا زلزلہ انڈونیشیا کے فلورس کے علاقے میں صبح 5:58 (مقامی وقت) پر آیا۔ اس کا مرکز مشرقی نوسا تینگارا صوبے کے شہر اینڈے سے تقریباً 68 کلومیٹر شمال-شمال مغرب میں تھا۔ ابتدائی زلزلے کے بعد کئی آفٹر شاکس محسوس کیے گئے۔ مومیرے سرچ اینڈ ریسکیو ایجنسی کے سربراہ فتح الرحمان نے کہا کہ امدادی کارکن دو دیہاتیوں کی تلاش کر رہے ہیں جن کے زلزلے کے باعث مٹی کے تودے کے نیچے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔
مشرقی نوسا ٹینگگارا کے پولیس چیف روڈی ڈرموکو نے کہا کہ زلزلے سے کافی نقصان ہوا اور کئی عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ قصبوں اور دیہاتوں میں بجلی کی بندش سے مواصلاتی رابطہ منقطع ہوا اور تلاش اور بچاؤ کے کاموں میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔
مقامی ٹیلی ویژن فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ احتیاط کے طور پر کئی ہسپتالوں سے مریضوں کو نکالا جا رہا ہے۔ ہسپتال کے عملے نے بستر، اسٹینڈ اور آکسیجن سلنڈر جیسے سامان کو منتقل کیا اور علاج کی عارضی سہولیات قائم کیں۔