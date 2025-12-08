شام میں بشار الاسد کی معزولی کا ایک سال مکمل، بیرون ملک کامیابیاں لیکن اندرون ملک چیلنجز برقرار
باغیوں نے 8 دسمبر 2024 کو دمشق پر قبضہ کرلیا جب کہ اسد کو روسی افواج نے بھگا دیا اور وہ ماسکو میں جلاوطن ہیں۔
Published : December 8, 2025 at 4:14 PM IST
حمص، شام: پیر کو ہزاروں شامی شہری بشار الاسد کے خاتمے کی سالگرہ منانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ ملک 14 سال کی خانہ جنگی کے بعد اسد خاندان کے جابرانہ 50 سالہ دور کے خاتمے کے ایک سال بعد خود کو مستحکم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ شام کی خانہ جنگی میں اندازاً نصف ملین افراد ہلاک ہو گئے، لاکھوں بے گھر ہوئے، اور ملک ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور تقسیم ہو گیا۔
نومبر 2024 کے اواخر میں، ملک کے شمال مغرب میں احمد الشرع کی قیادت میں ایک اسلام پسند باغی گروپ ہیئت تحریر الشام نے حلب شہر پر حملہ شروع کیا، جس کا مقصد حلب کو اسد کی افواج سے واپس لینا تھا۔
شامی فوج تھوڑی سی مزاحمت کے ساتھ ٹوٹ پڑی، پہلے حلب میں، پھر حما اور حمص کے اہم شہروں میں۔ پھر فوج نے دمشق جانے والی سڑک کو کھلا چھوڑ دیا۔ دریں اثنا، ملک کے جنوب میں باغی گروپوں نے دارالحکومت کی طرف قدم بڑھانا شروع کیا۔
باغیوں نے 8 دسمبر کو دمشق پر قبضہ کر لیا جب کہ اسد کو روسی افواج نے بھگا دیا اور وہ ماسکو میں جلاوطن ہیں۔ لیکن خانہ جنگی کے دوران اور پہلے روس اسد کا دیرینہ اتحادی ہونے کے باوجود اس کے دفاع کے لیے فوجی مداخلت نہیں کی۔ چونکانے والی بات یہ رہی کہ روس نے بعد میں شام کے نئے حکمرانوں کے ساتھ تعلقات استوار کیے اور شام کے ساحل پر اپنے اڈے برقرار رکھے۔
شام کی وزارت دفاع کے ترجمان حسن عبدالغنی نے کہا کہ ایچ ٹی ایس اور اس کے اتحادیوں نے 2019 اور 2020 میں اسد کی افواج کے باغیوں کے زیر کنٹرول متعدد علاقوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے بعد ایک بڑی تنظیمی تبدیلی کا آغاز کیا تھا۔
عبدالغنی نے کہا کہ نومبر 2024 میں باغیوں کی کارروائی کا مقصد ابتدائی طور پر دمشق پر قبضہ کرنا نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد حزب اختلاف کے زیر قبضہ ادلب میں اسد کی افواج کے متوقع بڑے حملے کو روکنا تھا۔
حملے کی ٹائمنگ میں، باغیوں نے اس حقیقت کا بھی فائدہ اٹھایا کہ روس یوکرین میں اپنی جنگ سے پریشان تھا اور ایران کی حمایت یافتہ اور اسد کا اتحادی لبنانی مسلح گروپ حزب اللہ اسرائیل کے سات جنگ کے بعد اپنے کمزور ہو چکا تھا۔
عبدالغنی نے کہا کہ جب شامی فوج کی دفاعی قوتیں ٹوٹ گئیں، تو باغیوں نے "ہر سنہری موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے" دباؤ ڈالا۔
بیرون ملک کامیابیاں، اندرون ملک چیلنجز
ایچ ٹی ایس کے چیف احمد الشرع اب ملک کے عبوری صدر ہیں۔ اچانک اقتدار میں آنے کے بعد سے، احمد الشرع نے دنیا بھر میں سفارتی تعلقات کو مستحکم کرنا شروع کیا، جس کے تحت مغربی اور عرب ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کیے گئے ہیں۔ یہ وہ ممالک تھے جو اسد کو ناپسند کرتے تھے اور کبھی احمد الشرع کو دہشت گرد تصور کرتے تھے۔ ترکی، سعودی عرب، قطر سے شام کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کی مداخلت کے بعد امریکہ نے بھی شام کی نئی حکومت میں دلچسپی دکھائی ہے۔
نومبر 2025 میں احمد الشرع 1946 میں ملک کی آزادی کے بعد سے واشنگٹن کا دورہ کرنے والے پہلے شامی صدر بن گئے۔
اس دوران ملک کو ایک اور خانہ جنگی کا سامنا کرنا پڑا جو فرقہ وارانہ تشدد کے پھوٹ پڑنے سے ہوئی۔ علوی اور دروز اقلیتوں کے سینکڑوں شہری حکومت کے حامی سنی جنگجوؤں کے ہاتھوں مارے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مقامی دروز گروپوں نے اب جنوبی صوبہ سویدا میں اپنی ڈی فیکٹو حکومت اور فوج قائم کر لی ہے۔
دمشق میں نئی حکومت اور ملک کے شمال مشرق کو کنٹرول کرنے والی کرد زیرقیادت فورسز کے درمیان جاری تناؤ اب بھی جاری ہے، اس کے باوجود مارچ میں ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے جو ان کی افواج کے انضمام کا باعث بنے تھے۔
الشرع نے اسرائیل کے ساتھ کسی بھی تنازع سے دور رہنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس کے باوجود اسرائیل شام کی نئی اسلام پسندوں کی قیادت والی حکومت سے ہمیشہ الرٹ رہتا ہے۔ اسرائیل نے جنوبی شام میں ایک سابقہ اقوام متحدہ کے گشت والے بفر زون پر قبضہ کر لیا ہے اور اسد کے زوال کے بعد سے باقاعدہ فضائی حملے اور دراندازی شروع کر دی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی معاہدے کے لیے مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔
خانہ جنگی کی باقیات ہر جگہ موجود ہیں۔ مائنز ایڈوائزری گروپ نے پیر کو اطلاع دی ہے کہ شام میں بشار الاسد کے زوال کے بعد سے کم از کم 590 افراد بارودی سرنگوں سے ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 167 بچے بھی شامل ہیں۔
دریں اثنا، بیشتر مغربی پابندیوں کے خاتمے کے باوجود معیشت سست روی کا شکار ہے۔ اگرچہ خلیجی ممالک نے تعمیر نو کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن زمین پر بہت کم کام ہوا ہے۔ عالمی بینک کا اندازہ ہے کہ ملک کے جنگ سے تباہ شدہ علاقوں کی تعمیر نو پر 216 بلین ڈالر لاگت آئے گی۔
تعمیر نو بڑی حد تک انفرادی کوشش
اب تک جو تعمیر نو ہوئی ہے اس میں بڑے پیمانے پر انفرادی مالکان اپنے تباہ شدہ مکانات اور کاروبار کو ٹھیک کرنے کے لیے ادائیگی کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ تباہ شدہ علاقے زیادہ تر سنسان ہی رہتے ہیں لیکن مرکزی سڑک پر عمارتوں کو رہائش کے قابل کر دیا گیا ہے جو ساختی طور پر ٹھیک ہیں۔
دکانیں دوبارہ کھل گئی ہیں اور خاندان اپنے اپارٹمنٹس میں واپس آگئے ہیں۔ لیکن تعمیر نو کا کوئی بھی بڑا اقدام ابھی دور دکھائی دیتا ہے۔
