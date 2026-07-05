ایران میں آیت اللہ علی خامنہ ای کی آخری رسومات کا دوسرا روز، لاکھوں سوگوار شریک: نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کی عدم موجودگی پر قیاس آرائیاں تیز
صدر مسعود پزشکیان، پاسدارانِ انقلاب کے اعلیٰ حکام، کابینہ کے ارکان، ممتاز علماء اور متعدد غیر ملکی وفود نے تعزیتی تقریبات میں شرکت کی۔
Published : July 5, 2026 at 5:32 PM IST
تہران: ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی سرکاری آخری رسومات دوسرے روز بھی انتہائی عقیدت، جذبات اور غیر معمولی سکیورٹی انتظامات کے درمیان جاری رہیں۔ تہران میں لاکھوں افراد نے ان کے جسدِ خاکی کا آخری دیدار کیا، جبکہ ایران کی اعلیٰ سیاسی، عسکری اور مذہبی قیادت بھی نمازِ جنازہ اور تعزیتی تقریبات میں شریک ہوئی۔ یہ سرکاری سوگ کی تقریبات کئی روز تک جاری رہیں گی اور بعد ازاں عراق کے مقدس شہروں نجف اور کربلا سے ہوتی ہوئی تدفین ایران کے شہر مشہد میں انجام پائے گی۔
سرکاری ذرائع کے مطابق صدر مسعود پزشکیان، پاسدارانِ انقلاب کے اعلیٰ حکام، کابینہ کے ارکان، ممتاز علماء اور متعدد غیر ملکی وفود نے تعزیتی تقریبات میں شرکت کی۔ تہران کی مرکزی عبادت گاہ میں ایران کے پرچم میں لپٹے تابوت کے سامنے ہزاروں افراد نے گریہ و زاری کی، سینہ کوبی کی اور اسرائیل و امریکہ کے خلاف نعرے بھی لگائے۔
📹 حضور فرزندان رهبر شهید انقلاب در مصلی تهران#انتقام_خون_رهبر_شهید pic.twitter.com/4LPHVTbkss— خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) July 5, 2026
مجتبیٰ خامنہ ای کی عدم موجودگی نے سوالات کھڑے کر دیے
رسومات کے دوران سب سے زیادہ توجہ آیت اللہ خامنہ ای کے بیٹوں پر رہی۔ مرحوم رہنما کے بیٹے مسعود، مصطفیٰ اور میثم خامنہ ای نمازِ جنازہ میں موجود تھے، تاہم نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای تقریب میں شریک نہیں ہوئے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق ان کی عدم موجودگی کی وجہ سخت سکیورٹی خدشات ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ فروری میں ہونے والے حملے میں وہ زخمی ہوئے تھے اور اسرائیل کی جانب سے ممکنہ خطرات کے باعث ان کی عوامی نقل و حرکت محدود رکھی گئی ہے۔ تاہم اس حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں بھی جاری ہیں۔
ایک ہفتے پر محیط آخری رسومات
ایرانی حکومت نے خامنہ ای کی آخری رسومات کو محض تدفین نہیں بلکہ قومی اور مذہبی سطح کی ایک تاریخی تقریب قرار دیا ہے۔ سرکاری شیڈول کے مطابق تہران میں عوامی دیدار اور تعزیتی اجتماعات جاری رہیں گے، اس کے بعد جسدِ خاکی کو قم منتقل کیا جائے گا۔ پھر عراق کے مقدس شہروں نجف اور کربلا میں خصوصی دعائیہ تقریبات منعقد ہوں گی اور آخر میں 9 جولائی کو مشہد میں امام رضاؑ کے روضے کے احاطے میں تدفین کی جائے گی۔
🇮🇷 Prayers were held on Sunday over the casket of Iran's late supreme leader Ali Khamenei in Tehran, the second day of funeral ceremonies that have drawn huge crowds to pay their final respects ➡️ https://t.co/9t9qYFpxfy pic.twitter.com/iowUbrsoVm— AFP News Agency (@AFP) July 5, 2026
غیر معمولی سکیورٹی اور لاکھوں افراد کی آمد
تہران میں سکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مرکزی مقامات پر میٹل ڈیٹیکٹر نصب کیے گئے، ہزاروں اہلکار تعینات رہے جبکہ شدید گرمی کے باوجود لاکھوں افراد نے رسومات میں شرکت کی۔ رضاکار سوگواروں میں پانی تقسیم کرتے رہے اور طبی امداد کے خصوصی مراکز بھی قائم کیے گئے۔
جنگ، مذاکرات اور آبنائے ہرمز کا پس منظر
یہ رسومات ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب ایران خطے میں کشیدگی، جنگ کے بعد کی صورتحال اور امریکہ کے ساتھ ممکنہ مذاکرات جیسے اہم چیلنجز سے گزر رہا ہے۔ تقریب کے دوران ایرانی حکام نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل اور امریکہ پر سخت تنقید کی اور انتقام کے نعروں کے درمیان قومی اتحاد پر زور دیا۔ اسی دوران ایران کے اعلیٰ مذاکرات کاروں نے فرانس اور برطانیہ کو آبنائے ہرمز میں مشترکہ گشت سے متعلق بیانات پر خبردار کرتے ہوئے کہا کہ خطے کی سلامتی سے متعلق کسی بھی اقدام پر ایران اپنی قومی سلامتی کے تقاضوں کے مطابق ردعمل دے گا۔
People can be killed, but ideals cannot. You killed Ayatollah Khamenei, but in reality, you broke a perfume bottle whose scent spread everyplace. You don't understand these things because you have neither civilization, nor history, nor honor. https://t.co/TtWtNlzG3f— IRI Embassy in Armenia (@iraninyerevan) July 4, 2026
بین الاقوامی وفود کی شرکت
ایرانی حکام کے مطابق تقریب میں درجنوں ممالک کے سرکاری وفود شریک ہیں۔ چین سمیت مختلف ممالک نے اعلیٰ سطحی نمائندے بھیجے ہیں جبکہ متعدد علاقائی رہنما بھی تعزیتی تقریبات میں شریک ہوئے۔
سلمان خورشید کا خراجِ عقیدت
Salman Khurshid, former foreign minister and the law minister in India:— Iran in India (@Iran_in_India) July 5, 2026
" the martyred imam, sayyid ali hosseini khamenei, was not only a teacher during his lifetime; his martyrdom also became an enduring lesson for the world." pic.twitter.com/yCJU18kjO3
ایران پہنچنے والے بھارتی وفد کے رکن اور سابق مرکزی وزیر سلمان خورشید نے آیت اللہ خامنہ ای کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی اور اپنی موت دونوں کے ذریعے قربانی، استقامت اور اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہنے کا ایک ایسا سبق دیا ہے جو نسلوں تک یاد رکھا جائے گا۔ ان کے مطابق خامنہ ای کی زندگی اور وفات دونوں بہت سے لوگوں کے لیے ایک فکری اور نظریاتی مثال بن گئی ہیں۔