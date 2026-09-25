اقوام متحدہ کی اصلاحات کے مخالفین صرف ادارہ کا استعمال کررہے ہیں: وزیر خارجہ ایس جے شنکر
جے شنکر نے کہاکہ اصلاحات اتفاقِ رائے سے حاصل نہیں ہوں گی۔ ’ہمارے ملک میں جمہوریت کے اندر فیصلے اکثریت اور ووٹنگ سے ہوتے ہیں۔
Published : September 25, 2026 at 3:11 PM IST
نیویارک: اقوام متحدہ میں اصلاحات کے فقدان پر عالمی برادری میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مرکزی وزیر امور خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ عالمی ادارے کی اصلاحات کی مخالفت کرنے والے اسے صرف اپنے مقاصد کے لیے "استعمال" کر رہے ہیں اور انہیں عالمی ادارے کی کوئی "پرواہ" نہیں ہے۔ جے شنکر نے کہا کہ اگرچہ اقوام متحدہ کی اصلاحات کا معاملہ نیویارک میں جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاسوں میں ہر سال زیر بحث آتا ہے، لیکن "مجھے لگتا ہے کہ اس بار یہ احساس اور زیادہ شدید ہے"۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ "مایوسی بڑھ رہی ہے کیونکہ اگر ہم واقعی اصلاحات کے معاملے میں سنجیدہ ہیں، تو ہمیں متن پر مبنی مذاکرات کی ضرورت ہے۔ بغیر کسی متن کے مذاکرات ممکن نہیں، وہ صرف وقت ضائع کرنا ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "اصلاحات کا جذبہ یقیناً پہلے سے زیادہ گہرا ہوا ہے۔" جے شنکر نے یہ بات آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن، ریلائنس فاؤنڈیشن، یو این ان انڈیا اور اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مشن کے زیر اہتمام، اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81 ویں اجلاس کے موقع پر منعقدہ ایک سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔
جے شنکر نے کہا کہ عالمی برادری میں یہ احساس عام ہو چکا ہے کہ اقوام متحدہ کو موجودہ دور کے حقائق کے مطابق ڈھلنا چاہیے۔ "اقوام متحدہ کو وقت کے تقاضوں سے پیچھے دیکھا جا رہا ہے۔ جو لوگ اقوام متحدہ سے واقعی لگاؤ رکھتے ہیں وہی اس میں اصلاحات چاہتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ جو اصلاحات کی مخالفت کرتے ہیں انہیں دراصل اقوام متحدہ کی کوئی پرواہ نہیں، وہ صرف اسے استعمال کر رہے ہیں۔"
اس سیشن کی نظامت او آر ایف کے صدر سمیر سرن نے کی، جبکہ سیشن میں جمیئکا کی وزیر خارجہ کامینا جانسن سمتھ، سورینام کے وزیر خارجہ میلِوِن بووا، گھانا کے وزیر خارجہ سیموئیل اوکڈزیٹو ابلاکوا اور ایسٹ ویسٹ سینٹر کی صدر اور چیف ایگزیکٹو سیلسٹ کونرز نے بھی شرکت کی۔ جے شنکر نے مزید کہا کہ اصلاحات اتفاقِ رائے سے حاصل نہیں ہوں گی۔ "خود ہمارے ملک میں جمہوریت کے اندر فیصلے اکثریت اور ووٹنگ کے ذریعے ہوتے ہیں۔ یہی جمہوری طریقہ ہے۔ ہر کسی کو اپنی رائے پیش کرنے کا حق ہونا چاہیے اور پھر ووٹ کے ذریعے فیصلہ ہونا چاہیے۔"
انہوں نے کہا کہ گلوبل ساؤتھ کے ممالک میں اب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور شراکت داری کی زیادہ خواہش موجود ہے۔ ممالک ایک دوسرے سے زیادہ بات چیت کر رہے ہیں، جس سے پرانی وابستگیاں ختم ہو رہی ہیں اور دنیا زیادہ جمہوری بن رہی ہے۔ جے شنکر نے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ کے اگلے سیکرٹری جنرل کے طور پر کسی خاتون کے انتخاب کا خیال نچلی سطح سے ابھرنے والا ایک جمہوری مطالبہ ہے۔
یہ بھی پڑھیں: لداخ میں تبت میں چین کے اقدامات سے بھی بدتر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، سونم وانگچک کا الزام، حکام نے تردید کر دی
اس سے قبل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹیرس نے بھی سلامتی کونسل کی اصلاحات پر زور دیا تھا تاکہ یہ ادارہ آج کی جیو پولیٹیکل حقیقتوں کا آئینہ دار بن سکے۔ بھارت طویل عرصے سے سلامتی کونسل میں مستقل اور غیر مستقل ارکان کی تعداد میں توسیع کا حامی رہا ہے اور اس کا موقف ہے کہ 1945 میں قائم ہونے والی 15 رکنی کونسل 21 ویں صدی کے تقاضوں پر پوری نہیں اترتی۔ بھارت سلامتی کونسل میں مستقل نشست کا دعویدار ہے اور 2028-29 کی مدت کے لیے غیر مستقل نشست کے لیے بھی امیدوار ہے، جس کے انتخابات اگلے سال جون میں ہوں گے۔