ٹرمپ کا ایران پر نئے حملوں کا منصوبہ، مشرقِ وسطیٰ میں تیسرا طیارہ بردار بحری جہاز اور ہزاروں فوجی روانہ
جمعرات کو 'ٹائم' میگزین میں شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں، ٹرمپ نے مزید حملوں کے امکان کا ذکر کیا ہے۔
Published : October 2, 2026 at 7:29 AM IST
واشنگٹن: امریکی حکام نے جمعرات کو بتایا کہ امریکی فوج مشرقِ وسطیٰ میں تقریباً نو ہزار فوجی اور بحری جہازوں کا ایک دستہ تعینات کر رہی ہے۔ امریکی عسکری موجودگی کو بڑھانے کا یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف نئے حملے ہو سکتے ہیں۔
فوج کی اس تعیناتی میں ایک تیسرا طیارہ بردار بحری جہاز بھی شامل ہے، جو ایران کے ساتھ ٹرمپ کے محاذ آرائی کے بدلتے ہوئے تیزی سے پیچیدہ ہوتے حالات کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ امریکی وسط مدتی انتخابات کی آمد اور تنازعہ کے مزید پیچیدہ ہونے کے بڑھتے ہوئے امکانات کے درمیان اپنے اگلے اقدام پر غور کر رہے ہیں۔
ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ کشیدگی میں اضافے کا امکان بدستور موجود ہے۔ حالانکہ انہوں نے جنگ کے آغاز میں امریکی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ یہ مہم صرف چند ہفتوں تک جاری رہے گی۔ معاملے کو مزید پیچیدہ بناتے ہوئے، ٹرمپ نے جمعرات کو نامہ نگاروں کو بتایا کہ ابتدائی اشارے ایران اور 'فلائی دبئی' کے اس کو-پائلٹ کے درمیان تعلق کی نشاندہی کرتے ہیں جس نے بدھ کے روز اپنے کپتان کو چاقو مارا اور اسرائیل جانے والی پرواز کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔
ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں سے گفتگو کے دوران اس ممکنہ تعلق کا ذکر کیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ آیا اس واقعے میں ملوث پائلٹ اور تہران کے درمیان کوئی تعلق ہے۔
مزید تفصیلات بتائے بغیر ٹرمپ نے کہا، "میں یہ کہوں گا کہ جو کچھ میں سن رہا ہوں اس کی بنیاد پر جواب 'ہاں' ہے، لیکن ہم ابھی اس معاملے پر کام کر رہے ہیں۔"
ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگر ایران سے تعلق ثابت ہو جاتا ہے تو امریکہ جوابی کارروائی کرے گا۔ جمعرات کو فاکس نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں، اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ تفتیش کاروں کا ماننا ہے کہ 'فلائی دبئی' کے مشتبہ شخص کے ذہن میں "انتہا پسند اسلامی نظریے" کو بٹھایا گیا تھا (اس کی ذہن سازی کی گئی تھی)، اگرچہ انہوں نے مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں۔
ٹرمپ نے کہا، "اوہ، انہیں بہت سخت نشانہ بنایا جائے گا، فکر نہ کریں۔ بس ان سے پوچھ لیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ انہیں بہت سخت نشانہ بنایا جائے گا۔"
ہزاروں امریکی ملاح اور میرینز مشرقِ وسطیٰ کی طرف روانہ
دریں اثنا، مشرقِ وسطیٰ جانے والے بحری جہازوں کے اس دستے میں مجموعی طور پر سات ہزار سے زائد ملاح اور دو ہزار میرینز شامل ہیں۔ اس میں یو ایس ایس تھیوڈور روزویلٹ کیریئر اسٹرائیک گروپ شامل ہے۔
ایک امریکی اہلکار کے مطابق جس نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر دی ایسوسی ایٹڈ پریس سے بات کی، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اکتوبر کے اواخر تک تین جہاز خطے میں موجود ہوں گے۔
مشرق وسطیٰ میں پہلے سے تعینات فوجیوں کے ساتھ مل کر، یہ اقدام امریکی بحریہ کی موجودگی کو نمایاں طور پر فروغ دے گا، جس میں بیس ہزار سے زیادہ ملاح اور میرینز کے ساتھ ساتھ سینکڑوں طیارے شامل ہیں۔ اس سے قبل اپریل میں، 2003 کے بعد پہلی بار مشرق وسطیٰ میں تین نیوی کیریئر اسٹرائیک گروپ تعینات کیے گئے تھے۔
فی الحال، بردار جہاز یو ایس ایس جارج ایچ ڈبلیو بش اور یو ایس ایس جارج واشنگٹن یو ایس ایس باکسر ایمفیبیئس ریڈی نیس گروپ کے ساتھ اس خطے میں ہیں۔ واشنگٹن کو عام طور پر بحر الکاہل میں تعینات کیا جاتا ہے، لیکن اسے یو ایس ایس 'ابراہام لنکن' کی جگہ مشرق وسطیٰ بھیجا گیا تھا۔ 'ابراہام لنکن' کی سخت تعیناتی کے لیے اس کے عملے کو مسلسل 260 دنوں سے زیادہ سمندر میں رہنے کی ضرورت تھی۔
ٹرمپ نے بتایا، ایران کی جنگ بندی کی نئی تجویز کیوں مسترد کی
جمعرات کو 'ٹائم' میگزین میں شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں، ٹرمپ نے مزید حملوں کے امکان کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ "ممکن" ہے کہ تین نومبر کو ہونے والے امریکی انتخابات کے بعد وہ ایران کے خلاف بمباری کی کارروائیوں میں شدت لائیں گے۔
جب ان پر مزید تفصیلات بتانے کے لیے زور دیا گیا تو ٹرمپ نے کہا کہ وہ اپنی حکمت عملی کے بارے میں مزید تفصیلات ظاہر نہیں کر سکتے۔ ٹرمپ نے کہا، "میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کیونکہ، دیکھیے، آپ پوچھ رہے ہیں کہ بمباری کہاں ہوگی؟"
پیر کو کیے گئے ایک انٹرویو میں، انہوں نے وضاحت کی کہ انہوں نے ایران کی جنگ بندی کی نئی تجویز اس لیے مسترد کی کیونکہ "جن چیزوں پر میں ایک سال پہلے راضی نہیں ہوا تھا، ان پر آج بھی راضی نہیں ہوں گا۔"
ٹرمپ نے مثال کے طور پر آبنائے ہرمز، کو "کھولنے" سے متعلق ایران کی تجویز کا حوالہ دیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ مجموعی طور پر یہ تجویز "کافی اچھی نہیں" تھی۔
تنازعہ مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے
جب ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ جنگ، نومبر میں ریپبلکن پارٹی کے امکانات کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، تو ٹرمپ نے ابتدا میں کہا، "ہو سکتا ہے۔" تاہم، انہوں نے مزید کہا، "اس سے مدد ملنی چاہیے، کیونکہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔"
صدر نے کہا کہ ""پوری دنیا میں" 100 فیصد لوگ"ایران کے پاس جوہری حملے کی صلاحیت ہونے کے حق میں نہیں ہیں۔
ٹرمپ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، "لہذا، جب آپ اسے اس زاویے سے دیکھتے ہیں تو اس سے مدد ملتی ہے۔ اگر آپ اسے اس طرح نہیں دیکھتے تو اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔"
اس کے باوجود، خدشات بڑھ رہے ہیں کہ 'فلائی دبئی' حملے اور برطانیہ میں پیش آنے والے ایک اور مشکوک واقعے کے بعد تہران "غیر روایتی ہتھکنڈے" اپنا سکتا ہے۔ حکام کا خیال ہے کہ ایران اپنی حکمت عملی اس وقت تبدیل کر سکتا ہے جب امریکہ کامیابی کے ساتھ آبنائے ہرمز پر ایران کی گرفت کمزور کر رہا ہے اور خلیجی اتحادیوں کی جانب سے منڈی تک تیل کی ترسیل کو آسان بنا رہا ہے، جبکہ بحری ناکہ بندی ایران کی اپنی تیل کی برآمدات کو بری طرح متاثر کر رہی ہے۔
جمعرات کو برطانوی حکام نے برطانیہ اور ایران کی دہری شہریت رکھنے والے ایک ایسے شخص کی گرفتاری کا اعلان کیا جس پر دہشت گردانہ حملے کی منصوبہ بندی کا شبہ ہے۔ یہ گرفتاری انگلینڈ میں امریکی زیرِ انتظام ایک فوجی فضائی اڈے پر پیش آنے والے سکیورٹی واقعے کے بعد عمل میں آئی، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے برطانوی حکام نے تہران سے منسوب کیا ہے۔ وسطی لندن میں 27 سالہ شخص کی گرفتاری سے قبل، برطانوی حکام نے اتوار کی صبح آر اے ایف فیئر فورڈ فضائی اڈے کے قریب پانچ افراد کو دھماکہ خیز مواد رکھنے اور دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے شبے میں گرفتار کیا تھا۔ یہ تمام افراد لندن سے تعلق رکھنے والے برطانوی شہری تھے جن کی عمریں 20 سے 30 سال کے درمیان تھیں۔
اس فضائی اڈے کو امریکی بمبار طیارے ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ بعد ازاں، مشتبہ افراد کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔
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