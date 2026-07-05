اگر چاہیں تو آیت اللہ خامنہ ای کی نماز جنازہ میں شریک تمام اعلی ایرانی رہنماؤں کو ختم کرسکتے ہیں: امریکی صدر
ٹرمپ نے مزید کہا کہ بنجمن نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی درخواست کی ہے جو اگلے ہفتے کے اوائل میں ممکن ہے۔
Published : July 5, 2026 at 2:44 PM IST
نئی دہلی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ سابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے جنازے کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ ایران کی تمام قیادت کو "ایک شاٹ" میں ختم کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں کہ اس صورت میں مذاکرات کے لیے کوئی گنجائش نہیں بچے گی۔
امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ "وہ سب وہاں موجود ہیں۔ ہم ان سب کو ایک شاٹ میں ختم کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرنے والے ہیں کیونکہ تب ہمارے پاس مذاکرات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔"
ٹرمپ نے مزید کہا کہ وہ خامنہ ای کے جنازے میں ایرانی عوام کے جذباتی اظہار کو دیکھ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ ایرانی عوام سابق ایرانی رہبر اعلیٰ کو ناپسند کرتے ہیں۔ لیکن میں انہیں روتا دیکھ کر حیران ہوں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ "شاید یہ جعلی آنسو ہیں۔" قابل ذکر ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کے پہلے دن خامنہ ای کو امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ کارروائی میں قتل کر دیا گیا تھا۔
نیتن یاہو جانتے ہیں کہ باس کون ہے: ٹرمپ
امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی درخواست کی ہے جو کہ نیٹو سربراہی اجلاس سے واپسی کے بعد اگلے ہفتے ہو سکتی ہے۔ "ہم بہت اچھی طرح سے ملتے ہیں۔ تاہم وہ [نیتن یاہو] جانتے ہیں کہ باس کون ہے۔" ٹرمپ نے ایکسیوس کے ساتھ ایک مختصر ٹیلیفونک انٹرویو میں اپنا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات کہی۔
رپورٹ کے مطابق، مجوزہ ملاقات دونوں رہنماؤں کے درمیان فروری میں ایران جنگ سے قبل وائٹ ہاؤس کے سیٹویشن روم میں ہونے والی ملاقات کے بعد یہ پہلی ملاقات ہو گی، جہاں نیتن یاہو نے ایران کے خلاف مشترکہ جنگ کا منصوبہ پیش کیا تھا۔
دریں اثنا اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے کہا کہ نیتن یاہو نے جمعہ کے روز ٹرمپ کو فون کیا اور انہیں امریکہ کی آزادی کی 250ویں سالگرہ پر مبارکباد دی۔ "اپنی گفتگو کے دوران، نیتن یاہو نے کہا کہ امریکہ عالمی آزادی کا ضامن ہے، اور اسرائیل امریکہ کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو اور صدر ٹرمپ نے جلد ہی امریکہ میں ملاقات کرنے پر اتفاق کیا۔" نیتن یاہو کے دفتر نے بھی اس کی تصدیق کی۔
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