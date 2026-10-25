ٹرمپ کا ایران پر جلد حملے کا اشارہ، معاہدے کے امکان کو بھی خارج نہیں کیا
سنیچر کو ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کل (بروز اتوار) ایران پر حملہ کرسکتا ہے، ساتھ ہی معاہدے کے امکان کو بھی مسترد نہیں کیا۔
By ANI
Published : October 25, 2026 at 7:27 AM IST
فلوریڈا: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سنیچر کے روز صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اس بات کا اشارہ دیا کہ ایران پر جلد ہی حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ بیان ٹرمپ نے سنیچر کے اوائل میں فلوریڈا میں وسط مدتی انتخابات میں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد دیا۔
صحافیوں سے گفتگو کے دوران جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ ایران پر ممکنہ حملہ کرے گا، تو ٹرمپ نے کہا کہ "کیا آپ واقعی یہ سوچتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتا دوں گا؟ شاید کل... اس بات کا امکان ہے کہ میں ایسا کروں گا۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ ہمارا ایک اچھا، بڑا اور خوبصورت معاہدہ ہو جائے۔ وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ معاہدے پر قائم رہیں گے؟"
امریکی صدر نے امریکی افواج کی تعریف کرتے ہوئے مغربی ایشیا میں اپنی انتظامیہ کے منصوبے کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ "ہم نے ایک شاندار کام کیا ہے۔ ہماری بحریہ اور فوج نے کمال کر دکھایا ہے۔ انہوں نے ایران کے ہر لڑاکا طیارے کو تباہ کر دیا ہے۔ 259 جہاز سمندر کی تہہ میں جا چکے ہیں۔ اب ان کے پاس صرف ریکارڈ توڑ مہنگائی ہی بچی ہے۔"
دریں اثنا پاسداران انقلاب سے وابستہ تسنیم نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے کہ اس دوران، ایران نے پاکستانی ثالثوں کو کوئی نئی تجویز پیش نہیں کی ہے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے بدلے امریکی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کی مبینہ امریکی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔
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پریس ٹی وی کے مطابق، ذرائع نے تسنیم نیوز ایجنسی کو بتایا کہ سعودی عرب کے ایک میڈیا ادارے سے سامنے آنے والی یہ رپورٹیں "جھوٹ اور من گھڑت" ہیں۔
یوکرین اور روس کے معاملے پر، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جاری جنگ کے حل کی امید کا اظہار کیا اور کہا کہ واشنگٹن دونوں ممالک کے درمیان جنگ ختم ہونے کے بعد ان کے ساتھ کاروبار کرے گا۔
داخلی سیاست اور سیاسی مخالفین کی طرف توجہ مبذول کرتے ہوئے، ٹرمپ نے ڈیموکریٹس پر شدید تنقید کی اور ان پر کئی شہروں اور ریاستوں میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی کا الزام لگایا۔
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