دہشت گردی کے لیے زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے، پردہ پوشی نہیں ہونا چاہیے، ایس سی او میں جے شنکر
جے شنکر نے کہا کہ ہندوستان کا خیال ہے کہ ایس سی او کو بدلتے ہوئے عالمی منظر نامے کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔
Published : November 18, 2025 at 8:28 PM IST
ماسکو: بھارت نے کہا کہ دنیا کو دہشت گردی کی تمام شکلوں اور مظاہر میں صفر رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بھارت نے یہ بھی زور دے کر کہا کہ دہشت گردی کا جواز پیش نہیں کیا جا سکتا، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا نہ تو چھپایا جا سکتا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) کے سربراہان حکومت کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا جیسا کہ ہندوستان نے مظاہرہ کیا ہے ہمیں دہشت گردی کے خلاف اپنے لوگوں کا دفاع کرنے کا حق ہے اور ہم اسے استعمال کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا خیال ہے کہ ایس سی او کو بدلتے ہوئے عالمی منظر نامے کے مطابق ڈھالنا چاہیے، ایک توسیع شدہ ایجنڈا تیار کرنا چاہیے اور اپنے کام کے طریقوں کو بہتر بنانا چاہیے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم ان مقاصد کے حصول کے لیے مثبت اور بھرپور کردار ادا کریں گے۔
ایس سی او کی بنیاد 2001 میں روس، چین، کرغیز جمہوریہ، قازقستان، تاجکستان اور ازبکستان کے صدور نے شنگھائی میں ایک سربراہی اجلاس میں رکھی تھی۔ ہندوستان اور پاکستان 2017 میں مستقل رکن بنے۔ جولائی 2023 میں، ہندوستان کی میزبانی میں ایک آن لائن سربراہی اجلاس میں ایران کو ایس سی او کے نئے مستقل رکن کا درجہ دیا گیا۔
ایس جے شنکر نے کہا ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ایس سی او کی بنیاد دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی جیسی تین برائیوں سے نمٹنے کے لیے رکھی گئی تھی۔ یہ خطرات گزشتہ برسوں میں اور بھی سنگین ہو گئے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا یہ ضروری ہے کہ دنیا دہشت گردی کے لیے اس کی تمام شکلوں اور مظاہر میں زیرو ٹالرنس کا مظاہرہ کرے۔ اس کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اسے سفید نہیں کیا جا سکتا۔
جے شنکر نے عالمی اقتصادی صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے بااثر تنظیم کے اندر ثقافتی تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا، "ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اس وقت عالمی اقتصادی صورتحال خاص طور پر غیر یقینی اور اتار چڑھاؤ کا شکار ہے۔ طلب کے ضمنی پیچیدگیوں کی وجہ سے سپلائی سائیڈ کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ اس لیے خطرات کو کم کرنے اور متنوع بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وسیع اقتصادی تعلقات قائم کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔"
وزیر خارجہ نے کہا کہ ایسا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ عمل منصفانہ، شفاف اور مساوی ہو۔انہوں نے کہا یہاں موجود بہت سے فریقوں کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کرنے کی ہندوستان کی کوششیں متعلقہ ہیں۔
جے شنکر نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے ارکان کے ساتھ ہندوستان کے دیرینہ تعلقات اسے خاص طور پر متعلقہ بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک تہذیبی قوم کے طور پر، ہندوستان کا پختہ یقین ہے کہ لوگوں سے لوگوں کے تبادلے کسی بھی حقیقی رشتے کا مرکز ہیں۔ ہمارے دانشوروں، فنکاروں، کھلاڑیوں اور ثقافتی شخصیات کے درمیان زیادہ سے زیادہ تعامل کی سہولت فراہم کرنا ایس سی او کے اندر وسیع تر مفاہمت کی راہ ہموار کرے گا۔