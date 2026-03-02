خامنہ ای کی موت کے بعد ایک بکھرا ہوا ایران متحد ہو رہا ہے! اب پڑوسی مسلم ممالک کی حکمت عملی کیا ہوگی؟
ایسامعلوم ہوتا ہے کہ امریکی اسرائیلی حملے جس کا مقصد ایرانی قیادت کو ختم کرنا اور حکومت کی تبدیلی لاناتھااس کےمتوقع نتائج برآمد نہیں ہوئے
By Bilal Bhat
Published : March 2, 2026 at 10:51 PM IST
ریاستہائے متحدہ اور اسرائیل نے ایک فوجی حملہ شروع کیا جس کا مقصد بنیادی طور پر ایران پر قابو پانا اور اسے مفلوج کرنا تھا، جس کا حتمی مقصد حکومت کی تبدیلی ہے۔ تاہم، جنگ کی طرف یہ تباہ کن تبدیلی ایران کی مذہبی قیادت کے لیے ایک غیر متوقع موقع فراہم کرتی دکھائی دیتی ہے۔ علما کی قیادت اب اپنے حمایتی اڈے کو دوبارہ قائم کر رہی ہے، جو چند سال قبل ایک نوجوان خاتون کی حراست میں موت کے بعد بڑے پیمانے پر ہونے والے مظاہروں سے ہل گئی تھی جسے مبینہ طور پر ہیڈ اسکارف پہننے سے انکار پر حراست میں لیا گیا تھا۔
ملک بھر کے نوجوان مرد اور خواتین اس وقت شدید غصے میں تھے جب سیکورٹی فورسز نے مظاہرین کے خلاف بے لگام جارحیت کی۔ یہ باغی نوجوان سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی زیر قیادت حکومت کی طرف سے ان پر عائد کردہ سخت مذہبی قوانین کو مسترد کر رہے تھے۔ ایران کی سیکورٹی فورسز نے ان آوازوں کو دبانے کے لیے زبردست طاقت کا استعمال کیا جس کے نتیجے میں متعدد جانی نقصان ہوا۔ جو ابتدائی طور پر داخلی اور علاقائی شکایات کے طور پر شروع ہوا وہ تیزی سے قومی تحریک کی شکل اختیار کر گیا اور بعد میں بین الاقوامی توجہ مبذول کرائی گئی۔ اس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایرانی حکومت کو غیر مسلح شہریوں کے خلاف طاقت کے استعمال سے خبردار کرنے پر مجبور کیا۔
ان مظاہروں کی شدت کے باوجود، خاص طور پر جنوری 2025 میں حالیہ مظاہروں کے دوران، امریکہ نے اپنے ردعمل کو محض بیان بازی تک محدود رکھا۔ امریکہ نے اس وقت کارروائی کی جب اسے کوئی خاص خطرہ نہیں تھا، سوائے اس صریح دعوے کے کہ ایران جوہری ہتھیار تیار کر رہا ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت مداخلت کرتے جب ایرانی عوام اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے تو عوامی ردعمل شاید مختلف ہوتا۔
تاہم، سپریم لیڈر علی خامنہ ای کا اچانک اور غیر متوقع طور پر قتل حملے کے وقت کے حوالے سے ایک اسٹریٹجک "غلطی" معلوم ہوتا ہے۔ حکومت گرانے کے بجائے ایرانی قیادت پر ان حملوں کو ایران کی خودمختاری پر حملے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ان حملوں نے پہلے سے منقسم عوام کو متحد کر دیا ہے اور ایک ایسی حکومت کے لیے حمایت کو مضبوط کر دیا ہے جسے، چند ماہ قبل، دہائیوں میں اپنے سب سے بڑے گھریلو چیلنج کا سامنا تھا۔
زیادہ تر ممالک کے برعکس، ایران کا فوجی ڈھانچہ پیچیدہ اور کئی طریقوں سے مبہم ہے۔ یہ ڈھانچے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بعض اوقات بیرونی قوتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ملک کے سپریم لیڈر کو تہران میں اسلامی انقلابی گارڈ کور کے ہیڈ کوارٹر جیسے واضح مقام پر پایا گیا اور قتل کیا گیا، اسی ڈھانچے کی ناکامی ہے۔ خامنہ ای اور مختلف گروپوں کے دیگر عسکری رہنما امریکا اور اسرائیل کی مشترکہ کارروائی میں مارے گئے۔
یہ پورا نیٹ ورک ایک دوسرے کی نگرانی اور توازن کے لیے ڈیزائن کردہ متوازی قوتوں کے نظام کے ذریعے کام کرتا ہے۔ اس حفاظتی نظام کے اندر ایک اہم گروپ آئی آر جی سی ہے جو بسیج نامی ایک ونگ چلاتا ہے۔
یہ ونگ اس وقت فعال ہوتا ہے جب ملک بحران کا شکار ہوتا ہے، اختلاف رائے پر قابو پانے اور ضرورت پڑنے پر حکومت کی حمایت کو متحرک کرنے کے لیے۔
یہ پورا نظام ایک پیچیدہ اور باہم جڑے ہوئے جال کی مانند ہے، جو حریفوں کے لیے یہ جاننا مشکل بناتا ہے کہ ہر گروپ اپنے مستقبل کے اقدامات اور حکمت عملیوں کی منصوبہ بندی کیسے کرتا ہے۔
جیسا کہ کہا جاتا ہے، لوگ بڑے پیمانے پر اپنے ملک کی قبول شدہ حقیقت اور نظام کی بنیاد پر اپنے طرز عمل کو تشکیل دیتے ہیں۔ اسی طرح، ایرانی معاشرہ بہت زیادہ منقسم ہے، لیکن اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ لبرل بھی اکثر "مشکل اوقات" میں غیر ملکی جارحیت کے خلاف حکومت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے مذہبی قوم پرستی کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ آرام سے اور بے دلی سے اس حکومت کی حمایت کا جواز پیش کرتے ہیں جس کی وہ مہینوں اور سالوں سے مخالفت کر رہے ہیں۔
ایران میں عوامی اجتماعات اور اس کے نتیجے میں ہونے والے مظاہروں کے مہینوں اور سالوں کے ساتھ ساتھ مزاحمت کے محور کی موت بھی پرکشش تھی، اور وقت حکومت کے زوال کے لیے تیار نظر آتا تھا۔ گرنا فطری تھا، شاید اس لیے کہ لوگ اس طرف بڑھ رہے تھے۔ تاہم امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر فوجی کارروائی کا انتخاب کیا اور ایران کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ امریکہ اور اسرائیل کو سب سے بڑا چیلنج جس کا سامنا تھا وہ ایرانی پراکسیوں کی جانب سے آنے والی مخالفت تھی۔
7 اکتوبر کے حملوں کے بعد اسرائیلی افواج کی جانب سے منظم طریقے سے اس کی قیادت کو ختم کرنے کے بعد مزاحمت کا محور بڑی حد تک دبا دیا گیا ہے۔ غزہ کی تباہی، حزب اللہ کی اعلیٰ کمان کا سر قلم کرنا اور شام میں اسد حکومت کے خاتمے نے ایران کو تنہا کر دیا۔ تہران، جو پہلے ان پراکسیوں کے استعمال اور برقرار رکھنے کا مرکزی مرکز تھا، اب ٹوٹ چکا ہے۔ حماس اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، حزب اللہ ضد مزاحمت اور ہتھیار ڈالنے کے درمیان گھوم رہی ہے۔ بڑی طاقتوں کی آمد تک حوثی اہم تھے، اور جنگ میں ایران کی براہ راست شمولیت کے ساتھ ان کا کھیل ختم ہوا۔
ایران کا جغرافیائی محل وقوع اس کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی کمزوری ہے۔ مغربی نقطہ نظر سے علاقائی کنٹرول اسی صورت میں ممکن ہے جب عالمی تجارت میں ایران کا کردار ان کے حق میں ہو۔ فی الحال، ایران یورپی منڈیوں تک چینی سامان کی بلا روک ٹوک رسائی کے لیے ایک جغرافیائی پل کا کام کر رہا ہے۔ ایران چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہے۔ نتیجے کے طور پر، مغرب ایک باغی یا دشمن ایران کو بین الاقوامی تجارت میں ممکنہ رکاوٹ کے طور پر دیکھتا ہے۔
ایسا لگتا ہے کہ ایران پر امریکی اور اسرائیل کے حملے، جن کا مقصد ایرانی قیادت کو ختم کرنا اور حکومت کی تبدیلی پر مجبور کرنا تھا، مطلوبہ نتائج نہیں دے سکے۔ یہ صورت حال ایک وسیع تر علاقائی تنازعہ کی شکل اختیار کر گئی ہے، جس میں دیگر پڑوسی مسلم ممالک بھی شامل ہیں جنہوں نے امریکہ کو فوجی اڈے فراہم کیے ہیں۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آیا ایران کے ہمسایہ مسلم ممالک کے خلاف انتقامی کارروائیاں انہیں ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مزید مضبوطی سے کھڑے ہونے پر مجبور کریں گی یا وہ غیر جانبدار رہیں گے۔