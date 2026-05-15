پی ایم مودی پانچ ملکوں کے دورے کے پہلے مرحلے میں متحدہ عرب امارات پہنچے، کہا طرح سے یو اے ای کو نشانہ بنایا گیا وہ ناقابل قبول
مودی نے کہا ہندوستان مغربی ایشیا میں امن قائم کرنے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔
Published : May 15, 2026 at 3:53 PM IST
ابوظہبی: وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کو متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کے صدر شیخ محمد بن زید النہیان کے ساتھ بات چیت کی اور کہا کہ ہندوستان مغربی ایشیا میں امن کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔
وزیر اعظم مودی اور النہیان نے اپنے پانچ ممالک کے دورے کے پہلے مرحلے میں مودی کے متحدہ عرب امارات پہنچنے کے فوراً بعد ملاقات کی۔ مودی نے متحدہ عرب امارات کے رہنما سے ملاقات کے آغاز میں کہا کہ ہم یو اے ای پر حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ایران کے خلاف جاری امریکہ اسرائیل جنگ کے دوران یو اے ای کو ایرانی حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ کا وہاں ایک بڑا فوجی اڈہ ہے۔
مودی نے کہا کہ جس طرح سے یو اے ای کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ ناقابل قبول ہے، لیکن متحدہ عرب امارات نے جس تحمل سے موجودہ صورتحال کو سنبھالا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ وزیراعظم نے روشنی ڈالی کہ مغربی ایشیائی تنازعات کے اثرات عالمی سطح پر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہندوستان مغربی ایشیا میں امن قائم کرنے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔
ہوائی اڈے پر یو اے ای کے صدر نے وزیر اعظم کا استقبال کیا، جو مودی کے دورے کو متحدہ عرب امارات کی اہمیت کی عکاسی کرتا ہے۔ مودی کو گارڈ آف آنر بھی دیا گیا۔
مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ابوظہبی ہوائی اڈے پر میرا استقبال کرنے کے لیے میں اپنے بھائی شیخ محمد بن زید النہیان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں اپنی بات چیت کا منتظر ہوں جس کا مقصد ہندوستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان توانائی، سرمایہ کاری، سپلائی چین اور دیگر اہم شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانا ہے۔