"جنگ بہت جلد ختم ہونے والی ہے"، ٹرمپ کا بیان۔۔کہا، ایران 'زیادہ دیر نہیں ٹک سکتا'
ایران کا کہنا ہے کہ، ہر روز، دشمن کی کمزور ہوتی صلاحیتوں کے آثار زیادہ واضح ہو رہے ہیں۔
By ANI
Published : August 7, 2026 at 7:42 AM IST
واشنگٹن، ڈی سی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو (مقامی وقت کے مطابق) اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ایران کے ساتھ تنازعہ "بہت جلد" ختم ہو جائے گا۔ انھوں نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ اسلامی جمہوریہ "زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتا"۔ انہوں نے آبنائے ہرمز سے متعلق جاری مذاکرات پر بھی امید ظاہر کی اور ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
اوول آفس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ "جب میں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے انتہائی اہم مہم کا آغاز کیا تو شروع ہی سے میرا ماننا تھا کہ ان کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے، ورنہ پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، نہ صرف ہم، نہ صرف مشرق وسطیٰ، بلکہ پوری دنیا ۔۔۔ہم بہت جلد ایسے دن دیکھ سکتے تھے جو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہوتے۔ ایک بار پھر، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں، جیسے ہی جنگ ختم ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔"
#WATCH | US President Donald Trump says, "I started the very important excursion into the Islamic Republic of Iran, it was a very important excursion because they can't have a nuclear weapon... I think the war is going to end soon, I don't think they can go much longer..."… pic.twitter.com/vnMzuRdIg5— ANI (@ANI) August 6, 2026
ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کے بارے میں بات چیت کے بارے میں بھی امید ظاہر کی۔ آبنائے ہرمز تیل کی ترسیل کے لیے دنیا کی سب سے اہم سمندری تجارتی راستوں میں سے ایک ہے۔
امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ معاہدے پر ٹرمپ نے کہا، "میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ ہو چکا ہے۔۔۔یہ ابھی جاری ہے۔ ہمارے پاس امریکی بحریہ کی طرف سے ناکہ بندی نام کی ایک چیز ہے، اور ہم اسے کنٹرول کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ کچھ گولیاں چلاتے ہیں یا بارودی سرنگ میں دھماکہ کر سکتے ہیں۔۔۔ اگر آپ کے پاس ایک بارودی سرنگ موجود ہے، تو آپ اس طرح کی چیزیں گڑبڑ کرتے ہیں کیونکہ لوگ نہیں چاہتے کہ وہ بارودی سرنگوں کے ذریعے اپنے اربوں ڈالر کا نقصان اٹھائیں۔ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، میں مذاکرات میں شامل ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔۔۔ یہ جلد ہو سکتا ہے۔"
تاہم، بدھ کے روز، ایران کے قائم مقام وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل سید ماجد ابن رضا نے ملک کی دفاعی صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے ملک کی جانب سے بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے کسی بھی خطرے کا " فیصلہ کن جواب" دینے کے لیے "کوئی کسر نہیں چھوڑیں" گے۔
فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، بریگیڈیئر جنرل ابن رضا نے کہا، "ہر روز، دشمن کی کمزور ہوتی صلاحیتوں کے آثار زیادہ واضح ہو رہے ہیں۔ لیکن ہماری مسلح افواج، جنہیں ملک کی دفاعی صنعت کی حمایت حاصل ہے، کے پاس ہر وہ چیز موجود ہے جس کی انہیں کسی بھی خطرے کا جواب دینے کے لیے ضرورت ہے۔"
صدر ٹرمپ کے ریمارکس ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب جون میں جنگ کو روکنے کے لیے 14 نکاتی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے جانے کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان سفارت کاری کی تجدید پر جاری غیر یقینی صورتحال ہے۔
“Massive attack coming… wait, never mind, they want to negotiate.”— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) August 6, 2026
That’s theater diplomacy on loop.
Using bullying + broken promises + fake news as leverage is a failed strategy.
Acknowledge the facts and fulfill your commitments. We don’t need more theater.
ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے واشنگٹن پر "تھیٹر ڈپلومیسی" کی پیروی کرنے کا الزام لگایا اور اسے مسترد کر دیا جسے انہوں نے امریکی دباؤ کی حکمت عملی قرار دیا۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں غالباف نے لکھا، "بڑے پیمانے پر حملے ہورہے ہیں۔۔۔ انتظار کرو، کوئی اعتراض نہیں، وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تھیٹر ڈپلومیسی آن لوپ ہے۔ دھونس + ٹوٹے ہوئے وعدے + جعلی خبروں کا فائدہ اٹھانا ایک ناکام حکمت عملی ہے۔ حقائق کو تسلیم کریں اور اپنے وعدوں کو پورا کریں۔ ہمیں مزید تھیٹر کی ضرورت نہیں ہے۔"
اس سے قبل امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران کی قیادت میں اختلافات کی وجہ سے تہران کے ساتھ مذاکرات کو پیچیدہ اور وقت طلب قرار دیا تھا۔ فاکس نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں، وینس نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ سازگار نتائج حاصل کرنے کے لیے فوجی، اقتصادی اور سفارتی آلات کا استعمال جاری رکھے گی اور یہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
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