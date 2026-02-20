امریکی سپریم کورٹ نے ٹرمپ کے عالمی ٹیرف کو غیر قانونی قرار دیا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑا دھچکا
ہائی کورٹ نے 6-3 کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پاورز ایکٹ "صدر کو ٹیرف لگانے کا اختیار نہیں دیتا۔"
Published : February 20, 2026 at 9:42 PM IST
واشنگٹن: امریکی سپریم کورٹ نے جمعہ کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عالمی ٹیرف کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ عدالت نے 6-3 کی اکثریت کے فیصلے میں کہا کہ ٹرمپ نے ہنگامی قانون سازی کا غلط استعمال کیا اور محصولات لگانے میں اپنے اختیار سے تجاوز کیا۔
اے ایف پی کی ایک رپورٹ کے مطابق، سپریم کورٹ نے جمعے کو فیصلہ سنایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے متعدد محصولات عائد کیے جس سے عالمی تجارت متاثر ہوئی۔ عدالت نے صدر ٹرمپ کے اپنے اقتصادی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے عالمی ٹیرف کے استعمال کو بھی روک دیا۔
قدامت پسند اکثریتی ہائی کورٹ نے 6-3 کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پاورز ایکٹ "صدر کو ٹیرف لگانے کا اختیار نہیں دیتا۔"
ٹرمپ نے طویل عرصے سے ٹیرف کو دباؤ اور گفت و شنید کے ذریعہ استعمال کیا ہے، لیکن گزشتہ سال صدر بننے کے بعد، انہوں نے تقریباً تمام امریکی تجارتی شراکت داروں پر نئی ڈیوٹیز عائد کرنے کے لیے ہنگامی اقتصادی طاقتوں کا استعمال کیا۔
ان میں تجارتی طریقوں پر باہمی محصولات شامل ہیں جنہیں واشنگٹن نے غیر منصفانہ سمجھا، نیز غیر قانونی منشیات اور امیگریشن کے بہاؤ پر بڑے شراکت داروں میکسیکو، کینیڈا اور چین کو نشانہ بنانے والے الگ الگ ڈیوٹیز شامل ہیں۔
عدالت نے جمعہ کو کہا کہ، اگر کانگریس آئی ای ای پی اے کے ساتھ ٹیرف لگانے کے لیے مخصوص اور خصوصی طاقت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی، تو یہ واضح طور پر ایسا کرتی، جیسا کہ اس نے دوسرے ٹیرف قوانین کے ساتھ مسلسل کیا ہے۔ اس فیصلے سے سیکٹر کے مخصوص ڈیوٹیوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا جو ٹرمپ نے اسٹیل، ایلومینیم اور دیگر کئی اشیا کی درآمدات پر الگ سے عائد کیے ہیں۔ باضابطہ تحقیقات، جو بالآخر اس طرح کے مزید سیکٹر وائیڈ ٹیرف کا باعث بن سکتی ہیں، اب بھی جاری ہیں۔
سپریم کورٹ کے فیصلے نے نچلی عدالت کے ابتدائی نتائج کی توثیق کی کہ ٹرمپ کے ٹیرف آئی ای ای پی اے کے تحت غیر قانونی تھے۔ مئی میں، ایک نچلی تجارتی عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ ٹرمپ نے بورڈ پر محصولات لگا کر اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے۔