امریکی فوج نے ایران پر ایک اور حملہ کر دیا، ایران کا جوابی حملہ، خلیجی ملک میں امریکی ایئربیس کو بنایا نشانہ
امریکہ کے حملوں کے جواب میں ایران نے خلیجی ملک میں ایک امریکی ایئربیس کو نشانہ بنایا ہے۔
Published : May 28, 2026 at 10:15 AM IST
واشنگٹن: امریکی حکام کے مطابق، امریکی افواج نے ایرانی حملہ آور ڈرون کو مار گرانے کے بعد بدھ کو ایران کی ایک فوجی تنصیب پر نئے دفاعی حملے کیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی فورسز نے آبنائے ہرمز کے ارد گرد چار ایرانی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔
حکام کے مطابق، امریکی افواج نے بندر عباس میں ایک ایرانی گراؤنڈ کنٹرول اسٹیشن پر بھی حملہ کیا جو پانچواں ڈرون لانچ کرنے والا تھا۔ یہ حملے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بدھ کے روز اس بات پر زور دینے کے بعد ہوئے کہ ایران "دھوئیں پر مذاکرات کر رہا ہے" اور اس بات پر زور دیا کہ وہ تقریباً تین ماہ پرانے تنازعہ کو ختم کرنے کے لیے کسی معاہدے میں جلدی نہیں کریں گے جس سے عالمی معیشت میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔
دوسری جانب ایران نے امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی کی ہے۔ اسلامی انقلابی گارڈ کور (آئی آر جی سی) کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کے بندر عباس میں ہوائی اڈے کے قریب ایک جگہ پر صبح سویرے امریکی افواج کے حملے کے جواب میں ایک "امریکی ایئربیس" کو نشانہ بنایا ہے۔
نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی تسنیم کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں، پاسداران انقلاب نے اعلان کیا کہ امریکی جارحیت کے جواب میں ایک امریکی ایئربیس کو مقامی وقت کے مطابق صبح 4:50 بجے (مقامی وقت کے مطابق) نشانہ بنایا گیا۔
یہ اعلان امریکی فوج کے مبینہ طور پر بندر عباس کے نواح میں ایک علاقے پر حملہ کرنے کے بعد کیا گیا۔
آئی آر جی سی نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی "جارحیت کا جواب دیا جائے گا"، مزید کہا کہ مزید فوجی کارروائیوں کو "زیادہ فیصلہ کن" جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔
کابینہ کے اجلاس کے آغاز پر خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے اعتماد کا اظہار کیا کہ معاہدہ قریب ہے۔ ہفتے کے آخر میں، انھوں نے یہاں تک اعلان کیا کہ ان کی انتظامیہ اور تہران نے "بڑے پیمانے پر بات چیت" کی تھی، حالانکہ بات چیت اب بھی جاری ہے۔
صدر ایک ایسے تصفیے کی تلاش میں ہیں جو آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولے اور اسے ایک قابل اعتبار دلیل فراہم کرے کہ ایران جوہری منصوبہ ترک کر دے گا۔
امریکی افواج کی جانب سے پیر کے روز جنوبی ایران میں میزائل لانچنگ سائٹس اور بارودی سرنگوں والی کشتیوں پر "دفاعی" حملے کیے جانے کے بعد بات چیت مزید پیچیدہ ہوگئی۔ امریکہ نے کہا کہ اس نے ہفتہ وار جنگ بندی کی روشنی میں "تحمل" سے کام لیا، جب کہ ایران نے اس کارروائی کو "بد عقیدہ اور ناقابل اعتباری" کی علامت قرار دیا۔ بدھ کے حملوں سے مزید پیچیدگیاں پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔
یہ بھی پڑھیں: