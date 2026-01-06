امریکہ نے بھارت سمیت کئی ممالک پر ٹیرف لگا کر کی موٹی کمائی، ٹرمپ نے بتایا ہندسہ
ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹیرف پالیسی کو امریکہ کی اقتصادی طاقت اور قومی سلامتی سے جوڑ دیا۔
Published : January 6, 2026 at 2:10 PM IST
نئی دہلی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنی ٹیرف پالیسی کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ پہلے ہی ان کی انتظامیہ کی طرف سے مختلف ممالک پر عائد کردہ ٹیرف سے سینکڑوں ارب ڈالر کما چکا ہے اور یہ تعداد جلد ہی 600 بلین ڈالر سے تجاوز کر جائے گی۔ ٹرمپ کے مطابق یہ آمدنی امریکہ کی معاشی مضبوطی کا اہم ثبوت ہے۔
میڈیا کو نشانہ بنایا
سوشل میڈیا پلیٹ فارم "ٹروتھ سوشل" پر ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے امریکی میڈیا پر سخت حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ "فیک نیوز" میڈیا اس بھاری منافع پر خاموش ہے کیونکہ وہ امریکہ سے نفرت کرتے ہیں اور ملک کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ میڈیا جان بوجھ کر ٹیرف سے متعلق مثبت خبروں کو دبا رہا ہے۔
ٹیرف کے معاملے کو قومی سلامتی سے جوڑ دیا
ٹرمپ نے ٹیرف پالیسی کو صرف اقتصادی اقدام نہیں بلکہ قومی سلامتی کا فیصلہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیرف امریکہ کو غیر ملکی انحصار سے آزاد کر رہے ہیں اور ملک کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور باعزت بنا رہے ہیں۔ ٹرمپ کے مطابق اس پالیسی کی وجہ سے بہت سی امریکی کمپنیاں پھر سے اپنے ملک میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔
سپریم کورٹ میں چیلنج
تاہم ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی تنازعات میں گھری ہوئی ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے ٹیکس عائد کرنے کے اختیار کو امریکی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ کیس کی سماعت نومبر میں ہوئی تھی اور 2026 میں فیصلہ متوقع ہے۔ٹرمپ پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ اگر عدالت کا فیصلہ ان کے خلاف گیا تو یہ امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہو گا۔
بھارت پر بھی اثر پڑے گا
ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی نے ہندوستان سمیت کئی ممالک کو متاثر کیا ہے۔ فی الحال، ہندوستانی برآمدات پر تقریباً 50 فیصد ٹیکس عائد کیا گیا ہے، جس کا ایک حصہ ہندوستان کی روسی خام تیل کی خریداری سے متعلق بتایا جاتا ہے۔ حال ہی میں، ایئر فورس ون میں سوار صحافیوں کے ساتھ بات چیت کے دوران، ٹرمپ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ مودی جانتے ہیں کہ وہ ہندوستان کی طرف سے روسی تیل کی خریداری سے خوش نہیں ہیں۔
ناقدین کے خدشات
جبکہ ٹرمپ ٹیرف کو ریاستہائے متحدہ کی طاقت قرار دیتے ہیں، ناقدین کا کہنا ہے کہ وہ درآمدی اشیا کی قیمت میں اضافہ کر رہے ہیں اور اوسط امریکی صارفین پر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ اس کے باوجود ٹرمپ اپنی پالیسی کا دفاع کرتے ہوئے اسے قومی مفاد میں ضروری قرار دے رہے ہیں۔
