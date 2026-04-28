متحدہ عرب امارات نے یکم مئی سے اوپیک سے نکلنے کا فیصلہ کیا
Published : April 28, 2026 at 9:04 PM IST
دبئی: مغربی ایشیا میں تنازعات کے درمیان، متحدہ عرب امارات (یو اے ای) نے پیٹرولیم برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات یکم مئی 2026 سے اوپیک کو چھوڑ دے گا۔ متحدہ عرب امارات نے منگل کو اپنی سرکاری خبر رساں ایجنسی ڈبلیو اے ایم کے ذریعے یہ اعلان کیا۔
یو اے ای نے کہا کہ یہ فیصلہ متحدہ عرب امارات کے طویل مدتی اسٹریٹجک اور اقتصادی نقطہ نظر اور توانائی کے پروفائل میں تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے، جس میں گھریلو توانائی کی پیداوار میں تیزی سے سرمایہ کاری شامل ہے، اور عالمی توانائی کی مارکیٹ میں ایک ذمہ دار، قابل بھروسہ اور آگے سوچنے والے کردار کے لیے اس کے عزم کو تقویت ملتی ہے۔
یہ پیشرفت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب متحدہ عرب امارات کو سعودی عرب کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کا سامنا ہے، خاص طور پر اقتصادی مسائل اور یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے خلاف جنگ۔
دریں اثنا، آبنائے ہرمز میں امریکا اور ایران کے درمیان تنازع کے درمیان دنیا بھر میں توانائی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ ہرمز کی ناکہ بندی سے خام تیل کی سپلائی متاثر ہوئی ہے۔
متحدہ عرب امارات نے 1967 میں شمولیت اختیار کی۔ اس کے اخراج کے بعد اس کے ارکان کی تعداد 11 ہو جائے گی۔ اوپیک پلس اتحاد میں روس سمیت 10 غیر اوپیک ممبران بھی شامل ہیں۔
