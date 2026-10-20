اب سعودی عرب پر حوثیوں کے حملے کو روکیں گے برطانوی طیارے، مملکت نے لی راحت کی سانس
برطانوی طیارے فضا میں ہی حوثیوں کے میزائلوں یا ڈرونز کو روکیں گے، تاہم، وہ زمین پر موجود حوثیوں کے ٹھکانوں پرحملے نہیں کریں گے۔
Published : October 20, 2026 at 8:37 PM IST
لندن: برطانیہ نے منگل کے روز اعلان کیا کہ وہ حوثیوں کے خلاف کارروائیوں میں سعودی عرب کے لیے اپنی فوجی حمایت میں توسیع کر رہا ہے۔ اس میں اب رائل ایئر فورس (آر اے ایف) کے طیاروں کی جانب سے کیے جانے والے 'دفاعی' فضائی گشت بھی شامل ہوں گے۔ تاہم، برطانیہ نے اس بات پر زور دیا کہ اس تنازعے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔
وزیر دفاع ویس اسٹریٹنگ نے کہا کہ رائل ایئر فورس کے ٹائفون طیارے "سعودی عرب کی فضاؤں میں دفاعی کارروائیاں کریں گے، جس سے سعودی شہروں، شہریوں اور اہم قومی بنیادی ڈھانچے کو" یمن میں ایران کی حمایت یافتہ باغیوں کی جانب سے داغے جانے والے میزائلوں اور ڈرونز سے بچانے میں مدد ملے گی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ برطانوی طیارے فضا میں ہی میزائلوں یا ڈرونز کو روکیں گے (انٹرسیپٹ کریں گے)۔ تاہم، اسٹریٹنگ نے واضح کیا کہ وہ زمین پر موجود حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملے نہیں کریں گے۔
اسٹریٹنگ نے مزید کہا کہ برطانیہ سعودی عرب میں ایک فوجی ٹرانسپورٹ طیارہ اور متعدد فوجی مشیر بھی تعینات کرے گا۔
یہ اعلان برطانیہ کے اس فیصلے کے بعد سامنے آیا ہے جو گزشتہ ماہ کیا گیا تھا، جس کے تحت حوثیوں کے خلاف کارروائیوں میں مصروف سعودی طیاروں کو فضا میں ہی ایندھن بھرنے کی سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اسٹریٹنگ نے بتایا کہ اس مشن میں اب مزید 90 دنوں کی توسیع کر دی گئی ہے۔
حوثیوں اور یمن کی سعودی حمایت یافتہ حکومت کے درمیان تنازعہ دوبارہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ حوثی مسلسل سعودی عرب کو میزائل اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنا رہے ہیں، جو تیل سے مالا مال اس ملک کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ رواں ماہ کے اوائل میں، ریاض میں واقع ملک کے مرکزی بین الاقوامی ہوائی اڈے کو کئی بار نشانہ بنایا گیا۔
ان حملوں کو "قابلِ مذمت" قرار دیتے ہوئے، اسٹریٹنگ نے کہا کہ ہوائی اڈے کو نشانہ بنانا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ "حوثی خطے میں کشیدگی بڑھانے کے لیے کس حد تک جانے کو تیار ہیں۔" ایسوسی ایٹیڈ پریس نے گزشتہ ماہ رپورٹ کیا تھا کہ سعودی عرب نے اپنے اتحادیوں فرانس، برطانیہ، پاکستان اور مصر سے درخواست کی تھی کہ وہ خطے میں فضائی دفاعی نظام تعینات کریں تاکہ حوثیوں اور ایران کی حمایت یافتہ دیگر گروہوں کی جانب سے داغے جانے والے میزائلوں اور ڈرونز کے خلاف دفاع میں مدد مل سکے۔
امریکہ، جس نے ماضی میں بائیڈن اور ٹرمپ دونوں انتظامیہ کے دور میں حوثیوں کے خلاف فضائی حملے کیے تھے، اس بار ایسا کرنے سے گریز کیا ہے۔ پارلیمنٹ میں ایک تحریری بیان میں، اسٹریٹنگ نے کہا کہ "حکومت کا موقف واضح ہے، یمن کے تنازعے کا کوئی طویل مدتی عسکری حل موجود نہیں ہے۔"
انہوں نے مزید کہا، "ہم اقوام متحدہ کی زیرِ قیادت سیاسی عمل کی حمایت جاری رکھیں گے، کیونکہ پائیدار امن کے حصول کے لیے یہی بہترین راستہ ہے۔"
یمن میں خانہ جنگی کا آغاز 2014 میں ہوا، جب حوثیوں نے صنعا اور شمالی یمن کے بڑے حصوں پر قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں حکومت کو جلاوطنی اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔
اگلے ہی سال، سعودی عرب کی قیادت میں ایک اتحاد نے حکومت کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی کوشش میں اس تنازعے میں مداخلت کی۔ اس تنازعے نے دنیا کے بدترین انسانی بحرانوں میں سے ایک کو جنم دیا ہے، جس کے نتیجے میں ڈیڑھ لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
وزیراعظم کے دفتر کے ترجمان نے اس بات کی تردید کی کہ برطانیہ کو اس تنازعے میں گھسیٹا جا رہا ہے۔
ترجمان ٹام ویلز نے کہا، "سعودی عرب کے لیے ہماری حمایت نپی تلی اور مناسب حد تک ہے۔ اس کا بنیادی مقصد سعودی عرب کی حوثیوں کی جانب سے مسلسل حملوں کے خلاف دفاع میں مدد کرنا ہے۔"
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