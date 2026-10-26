پاکستان کی پنجاب حکومت نے عمران خان کی بہنوں کی نظر بندی میں مزید 30 دن کی توسیع کر دی
علیمہ کو 20 ستمبر کو حراست میں لیا گیا تھا، جبکہ عظمیٰ اور نورین کو اگلے روز حراست میں لے لیا گیا تھا۔
Published : October 26, 2026 at 5:59 PM IST
لاہور: پاکستان میں پنجاب حکومت نے پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت جیل میں بند سابق وزیر اعظم عمران خان کی تین بہنوں کی نظر بندی میں مزید 30 دن کی توسیع کر دی ہے۔ علیمہ خان، نورین نیازی، اور ڈاکٹر عظمیٰ خان کو پنجاب مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس 1960 کے تحت لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں ایک ماہ سے زائد عرصے سے نظربند رکھا گیا ہے۔
علیمہ کو 20 ستمبر کو حراست میں لیا گیا تھا، جبکہ عظمیٰ اور نورین کو اگلے روز حراست میں لے لیا گیا تھا۔ یہ کارروائی جیل میں بند پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی کی حمایت میں لوگوں کو متحرک کرنے کی کوششوں کے دوران کی گئی۔
پنجاب کے ایک اسسٹنٹ ایڈووکیٹ جنرل نے پیر کو لاہور ہائی کورٹ (ایل ایچ سی) کو بتایا کہ لاہور کے ڈپٹی کمشنر کی سفارش پر حکومت نے خان کی تین بہنوں کی نظر بندی میں مزید 30 دن کی توسیع کر دی ہے۔
بعد ازاں عدالت نے ان کی رہائی کی درخواست کو نمٹا دیا۔ علیمہ کے بیٹے شہراز کی جانب سے دائر درخواست میں ان کی نظر بندی کو چیلنج کیا گیا تھا۔ درخواست گزار کے وکیل رانا مدثر عمر نے گزشتہ ہفتے عدالت کو بتایا کہ تینوں بہنیں 20 اکتوبر کو 30 دن کی نظر بندی کی مدت ختم ہونے کے باوجود جیل میں رہیں۔
جس کے بعد لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس ابھر گل خان نے سیکرٹری داخلہ پنجاب اور کوٹ لکھپت جیل کے سپرنٹنڈنٹ کو آئندہ سماعت پر پیش ہو کر جواب جمع کرانے کی ہدایت کی۔
خان کی بہنوں کو پی ٹی آئی کی جانب سے ان کی رہائی کے مطالبے کے لیے ملک گیر احتجاج منظم کرنے کی کوششوں کے درمیان حراست میں لیا گیا تھا۔ 74 سالہ سابق وزیر اعظم اگست 2023 سے جیل میں ہیں اور انہیں متعدد مقدمات کا سامنا ہے۔
پی ٹی آئی رہنماؤں نے نظر بندی کے احکامات میں توسیع پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر قیادت پنجاب حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے ان بہنوں کو حراست میں لینے کی ضرورت پر سوال اٹھایا، جو ان کے بقول کسی بھی مجرمانہ کیس میں مطلوب نہیں ہیں۔ سابق وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی رہنما مونس الٰہی نے نظر بندی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ حکومت ان کی پارٹی اور اس کی قیادت کو نشانہ بنانے کے لیے احتیاطی نظر بندی کا استعمال کر رہی ہے۔
مونس الٰہی نے کہا کہ "احتیاطی نظر بندی کو عام فوجداری قانون کے متبادل کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی نظر بندی سیاسی طور پر محرک ہے اور پارٹی اور ان کی قیادت کے خلاف وسیع تر کریک ڈاؤن کا حصہ ہے،" انہوں نے کہا، اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔