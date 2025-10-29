اسرائیل نے غزہ پر بمباری شروع کر دی، کم از کم 60 فلسطینی ہلاک، حماس نے مغویوں کی لاشیں حوالے کرنے کا سلسلہ روک دیا
حماس اور اسرائیل ایک دوسرے پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگا رہے ہیں۔
Published : October 29, 2025 at 8:46 AM IST
دو ہفتوں سے جاری جنگ بندی کے درمیان اسرائیلی فوج نے منگل کے روز غزہ میں حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اسرائیل کی حماس کے ساتھ کشیدگی ایک نازک جنگ بندی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ دوسری جانب مزاحمتی تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ، اب وہ یرغمالیوں کی لاشیں حوالے کرنے میں تاخیر کرے گی۔
بدھ کو مقامی اسپتال کے حکام نے بتایا کہ غزہ میں رات بھر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 60 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جن میں کئی بچے بھی شامل ہیں۔
دیر البلاح کے وسطی شہر میں واقع اقصیٰ اسپتال نے بتایا کہ اسرائیل کے دو فضائی حملوں کے بعد رات بھر کم از کم 10 لاشیں جن میں تین خواتین اور چھ بچے شامل ہیں، اسپتال پہنچ گئے۔ جنوبی غزہ میں، خان یونس کے ناصر اسپتال نے کہا کہ اس علاقے میں پانچ اسرائیلی حملوں کے بعد اسے 20 لاشیں ملی ہیں، جن میں سے 13 بچے اور دو خواتین تھیں۔
وسطی غزہ میں ایک اور جگہ العودہ اسپتال نے کہا کہ اسے 30 لاشیں ملی ہیں جن میں سے 14 بچے ہیں۔
اسرائیل اور حماس کے درمیان تازہ کشیدگی ثالث ممالک کے لئے ایک نیا امتحان ہے۔ اس کشیدگی کے بعد امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ "جھڑپیں" جلد ختم ہو جائیں گی۔
اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کی جانب سے "طاقتور حملے" شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک اسرائیلی اہلکار نے جنوبی غزہ میں اسرائیلی افواج پر فائرنگ کا الزام لگایا ہے۔
اسرائیل کا الزام ہے کہ پیر کو حماس نے جس یرغمالی کے جسم کے اعضاء حوالے کیے ہیں وہ جنگ سے پہلے بازیاب کیے گئے یرغمال کی جزوی باقیات ہیں۔
نیتن یاہو نے جسم کے ان اعضاء کی واپسی کو جنگ بندی معاہدے کی "واضح خلاف ورزی" قرار دیا ہے۔ اسرائیلی حکام نے پیر کے روز حماس پر ان باقیات کی دریافت کا الزام بھی عائد کیا، جس نے غزہ میں ایک فوجی ڈرون کے ذریعے حاصل کی گئی 14 منٹ کی ترمیم شدہ ویڈیو شیئر کی۔
حساس معاملات پر بات کرنے کے لیے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرنے والے دو امریکی اہلکاروں کے مطابق، اسرائیل نے منگل کو حملے شروع کرنے سے پہلے امریکہ کو مطلع کیا تھا۔
ایک بیان میں حماس نے رفح میں فائرنگ میں ملوث ہونے کی تردید کی اور جنگ بندی کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ حماس نے کہا کہ، "اسرائیل کی طرف سے پوری پٹی میں پرتشدد حملے جنگ بندی معاہدے کی صریح خلاف ورزی ہے،" گروپ نے ثالثوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو روکنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔
امریکی نائب صدر نے یقین ظاہر کیا کہ جنگ بندی برقرار رہے گی۔ انھوں نے مزید کہا کہ، "اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں اور وہاں چھوٹی چھوٹی جھڑپیں نہیں ہوں گی۔"
