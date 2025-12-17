ایتھوپیا: پی ایم مودی کو دی گریٹ آنر نشان آف ایتھوپیا ایوارڈ سے نوازا گیا
ایتھوپیا نے پی ایم مودی کو اپنا سب سے بڑے سرکاری اعزازسے نوازا۔ وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والے پہلے سربراہ مملکت یا حکومت ہیں۔
ادیس ابابا: ایتھوپیا نے منگل کو وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنا سب سے بڑا اعزاز دی گریٹ آنر نشان آف ایتھوپیا پیش کیا۔ پی ایم مودی یہ اعزاز حاصل کرنے والے دنیا کے پہلے سربراہ مملکت یا حکومت ہیں۔ یہ ایوارڈ پی ایم مودی کے افریقی ملک کے دورے کے دوران دیا گیا۔ ایتھوپیا کا یہ اعلیٰ ترین اعزاز پی ایم مودی کو دیا جانے والا 28 واں غیر ملکی ریاستی اعزاز ہے۔
پی ایم مودی نے کہا کہ یہ ایوارڈ ان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ "ابھی، مجھے ملک کے سب سے بڑے اعزاز، دی گریٹ آنر نشان آف ایتھوپیا سے نوازا گیا ہے۔ دنیا کی سب سے قدیم اور امیر ترین تہذیبوں میں سے ایک کی طرف سے یہ اعزاز حاصل کرنا میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ تمام ہندوستانیوں کی جانب سے، میں عاجزی کے ساتھ اس اعزاز کو قبول کرتا ہوں۔ یہ ایوارڈ ان تمام ان گنت ہندوستانیوں کے لیے ہے جنہوں نے ہماری شراکت داری کو تشکیل دیا۔"
Grateful to the people and Government of Ethiopia as well as Prime Minister Abiy Ahmed Ali for conferring upon me the 'Great Honour Nishan of Ethiopia' last evening. To be honoured by one of the world's most ancient and rich civilisations is a matter of immense pride. This honour…
وزیر اعظم نے کہا، "اس موقع پر میں اپنے دوست وزیر اعظم ابی احمد علی کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، گزشتہ ماہ جب ہم جنوبی افریقہ میں جی 20 سربراہی اجلاس کے دوران ملے تھے، تو آپ نے بہت مہربانی اور بجا طور پر مجھ سے ایتھوپیا کا دورہ کرنے کی درخواست کی تھی، میں اپنے دوست، اپنے بھائی کی طرف سے اس دعوت کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ لہذا، پہلے موقع پر، میں نے ایتھوپیا کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔"
پی ایم مودی نے ایتھوپیا اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے میں اساتذہ کے کردار کی تعریف کی۔
انہوں نے کہا کہ اگر یہ دورہ معمول کے سفارتی عمل کے مطابق ہوتا تو شاید اس میں زیادہ وقت لگتا لیکن آپ کی محبت اور پیار مجھے صرف 24 دنوں میں یہاں لے آیا۔
انہوں نے کہا، "ہم ہندوستان میں ہمیشہ یہ مانتے رہے ہیں کہ علم آزاد ہوتا ہے۔ تعلیم کسی بھی قوم کی بنیاد ہوتی ہے۔ مجھے فخر ہے کہ ہمارے اساتذہ نے ایتھوپیا اور ہندوستان کے درمیان تعلقات میں سب سے بڑا حصہ ڈالا ہے۔ ایتھوپیا کی عظیم ثقافت نے انہیں یہاں کھینچا اور انہیں یہاں کی نسلوں کو تشکیل دینے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آج بھی بہت سے ہندوستانی فیکلٹی ممبران اعلیٰ تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیوں میں کام کر رہے ہیں۔"
وزیراعظم نے کہا کہ مستقبل وژن اور اعتماد پر مبنی شراکت داری کا ہے۔ انہوں نے کہا، "ایتھوپیا کے ساتھ مل کر، ہم شراکت داری کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں جو بدلتے ہوئے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے اور نئے مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔"
وزیر اعظم نے یہ ایوارڈ ہندوستان کے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کو وقف کیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے کہا، "مجھے 'ایتھوپیا کے عظیم اعزاز نشان' سے نوازے جانے پر فخر ہے۔ میں اسے ہندوستان کے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے نام وقف کرتا ہوں۔"
