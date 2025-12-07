غزہ جنگ بندی نازک لمحے میں، اسرائیلی افواج کے غزہ سے مکمل انخلاء تک جنگ بندی نامکمل: قطری وزیراعظم
ہم نے ابھی جو کچھ کیا ہے وہ ایک وقفہ ہے۔ ہم اسے جنگ بندی نہیں مان سکتے: شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی
Published : December 7, 2025 at 7:55 PM IST
دوحہ، قطر: قطر کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ، غزہ جنگ بندی ایک "نازک لمحہ" پر پہنچ گئی ہے کیونکہ اس کا پہلا مرحلہ ختم ہو گیا ہے۔
شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی نے قطری دارالحکومت میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی قیادت میں بین الاقوامی ثالث معاہدے کو مستحکم کرنے کے لیے دوسرے مرحلے کو آگے بڑھانے کے لیے مجبور ہیں۔
انہوں نے دوحہ فورم کو بتایا کہ "ہم نے ابھی جو کچھ کیا ہے وہ ایک وقفہ ہے۔" "ہم اسے جنگ بندی نہیں مان سکتے۔"
انہوں نے مزید کہا: "اس وقت تک جنگ بندی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اسرائیلی افواج کا مکمل انخلاء نہ ہو، غزہ میں دوبارہ استحکام ہو، لوگ اندر اور باہر آ جاسکتے ہوں، جو کہ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔"
قطر کے وزیر اعظم نے کہا کہ آنے والا مرحلہ بھی "عارضی" ہونا چاہیے اور خطے میں امن صرف ایک فلسطینی ریاست کے حتمی قیام کے ساتھ ہی قائم ہو سکتا ہے - جس کی اسرائیل کی سخت گیر حکومت مخالف ہے۔
انہوں نے کہا کہ "اگر ہم صرف اس کو حل کر رہے ہیں جو غزہ میں ہوا، گزشتہ دو سالوں میں ہونے والی تباہی، یہ کافی نہیں ہے۔" "اس تنازعہ کی ایک جڑ ہے۔ اور یہ تنازعہ صرف غزہ کا نہیں ہے۔"
انہوں نے مزید کہا: "یہ غزہ کے بارے میں ہے۔ یہ مغربی کنارے کے بارے میں ہے۔ یہ فلسطینیوں کے ان کی ریاست کے حقوق کے بارے میں ہے۔ ہم امید کر رہے ہیں کہ اس نقطہ نظر کو حاصل کرنے کے لیے امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں۔"
ترک وزیر خارجہ ہاکان فیدان نے کہا کہ غزہ کے لیے بین الاقوامی سیکورٹی فورس کی تشکیل پر ایک "بڑا سوال" ہے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ واضح نہیں ہے کہ کون سے ممالک اس میں شامل ہوں گے، کمانڈ کا ڈھانچہ کیسا ہوگا اور اس کا "پہلا مشن" کیا ہوگا۔
ترکی جنگ بندی کے ضامنوں میں سے ایک ہے، لیکن انقرہ حکومت کے ساتھ سخت تعلقات رکھنے والے اسرائیل نے اس فورس میں ترکی کی شمولیت کو مسترد کر دیا ہے۔
"ہزاروں تفصیلات، سوالات اپنی جگہ موجود ہیں،" فیدان نے کہا۔ "میرا خیال ہے کہ ایک بار جب ہم آئی ایس ایف تعینات کر دیں گے تو باقی بھی آ جائیں گے۔"
زبردست بین الاقوامی توثیق کے ایک دن بعد، فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی انروا نے کہا کہ غزہ میں اس کا مستقبل کا کردار واضح نہیں ہے۔
غزہ کے محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ 10 اکتوبر سے جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اب تک اسرائیلی فائرنگ سے 360 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔
دوسرا مرحلہ شروع نہیں ہوا:
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے کے پہلے مرحلے کے تحت جنگ رک گئی لیکن اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ غزہ میں یرغمال بنائے گئے درجنوں فلسطینیوں کو اسرائیلی جیلوں میں قید سینکڑوں فلسطینیوں کے بدلے رہا کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے آخری یرغمالیوں کی باقیات کی واپسی پر بات چیت کے لیے گزشتہ ہفتے ایک وفد مصر بھیجا تھا۔
امن منصوبے کا اگلا مرحلہ ابھی تک شروع نہیں ہوا۔ اس میں غزہ میں بین الاقوامی سیکورٹی فورس کی تعیناتی، علاقے کے لیے نئی ٹیکنو کریٹک حکومت کی تشکیل، حماس کو غیر مسلح کرنا اور اسرائیلی افواج کا حتمی انخلاء شامل ہے۔
عرب اور مغربی حکام نے جمعے کے روز ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ جنگ بندی کی نگرانی کرنے والا ایک بین الاقوامی ادارہ، جس کی قیادت ٹرمپ خود کریں گے، اس سال کے آخر تک مقرر کیے جانے کی امید ہے۔ طویل مدتی میں، اس منصوبے میں فلسطینیوں کی آزادی کے لیے ممکنہ "راستہ" کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔
غزہ میں 70,000 سے زیادہ ہلاکتیں:
جنگ 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہوئی۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق، اسرائیلی جارحیت میں 70,000 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں تقریباً نصف خواتین اور بچے ہیں۔ یہ وزارت غزہ کی حماس حکومت کا حصہ ہے اور اس کی تعداد کو اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی ادارے قابل اعتماد سمجھتے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: