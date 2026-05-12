کیا متحدہ عرب امارات ایران کے خلاف اسرائیل-امریکہ کی فوجی مہم کا حصہ بنا؟ سنسنی خیز انکشاف
اسرائیل میں امریکی سفیر نے دعویٰ کیا ہیکہ اسرائیل نے یو اے ای کو دفاع کیلیے آئرن ڈوم بیٹریاں دیں اور اہلکار بھی بھیجے تھے۔
Published : May 12, 2026 at 4:43 PM IST|
Updated : May 12, 2026 at 5:09 PM IST
امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے ایک ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے سنسنی خیز انکشاف کیا ہے۔ جرنل کا دعویٰ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے گزشتہ ماہ کے اوائل میں ایران پر حملے کیے، ذرائع نے وال سٹریٹ جرنل کو بتایا کہ خلیجی ملک کی جانب سے جنگ میں شرکت کا انکشاف ہوا ہے۔
پیر کو شائع ایک مضمون میں، امریکی اخبار نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے حملوں نے ایران کے لاوان جزیرے پر واقع ایک ریفائنری کو نشانہ بنایا اور یہ حملے اس وقت ہوئے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پانچ ہفتوں کی فضائی حملے کی مہم کے بعد "جنگ بندی کا اعلان" کر رہے تھے۔
اخبار نے ایک نامعلوم ذریعہ کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ امریکہ نے خاموشی سے اماراتی حملوں اور دیگر خلیجی ریاستوں کا خیرمقدم کیا تھا جو جنگ میں شامل ہونا چاہتے تھے۔
حالانکہ وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں حملے کی تاریخ یا وقت کی وضاحت نہیں کی ہے۔
دوسری جانب اسرائیل میں امریکی سفیر مائیک ہکابی نے منگل کو کہا کہ اسرائیل نے ایران جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات کو ملک کے دفاع کے لیے آئرن ڈوم اینٹی میزائل بیٹریاں اور انہیں آپریٹ کرنے کے لیے اہلکار فراہم کیے تھے۔
اس دعوے کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ ایران کے خلاف متحدہ عرب امارات نے اسرائیل سے مدد حاصل کی ہے۔
مائیک ہکابی کے تبصرے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان بڑھتے ہوئے دفاعی تعلقات کو اجاگر کر رہے ہیں۔ یہ بیان امارات میں اسرائیل کی فوج کی پہلی عوامی طور پر تسلیم شدہ تعیناتی کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔
ہکابی نے اسرائیل کے تل ابیب میں ایک تقریب میں اسٹیج پر اس بات کا انکشاف کیا۔
ہکابی نے تل ابیب کانفرنس میں کہا، "میں متحدہ عرب امارات کے لیے تعریف کا ایک لفظ کہنا چاہوں گا، جو ابراہیم معاہدے کا پہلا رکن ہے۔" انھوں نے کہا، "ذرا فوائد دیکھیں۔ اسرائیل نے انہیں آئرن ڈوم کی بیٹریاں اور اہلکار بھیجے۔"
ہکابی نے مزید کہا کہ وہ "بہت پر امید" ہیں کہ خطے کے اضافی ممالک جلد ہی ابراہم معاہدے میں شامل ہوں گے۔ ابراہیم معاہدہ 2020 کے سفارتی تسلیم شدہ معاہدے ہے جس میں خلیجی عرب ریاست بحرین بھی شامل ہےجس نے اسرائیل کے ساتھ رسمی تعلقات کو استوار کیا ہے۔
تاہم، حماس کے 2023 میں اسرائیل پر حملے کے بعد بہت سی عرب ریاستیں غزہ میں اسرائیل کی وسیع پیمانے پر فوجی مہمات سے ناراض ہیں، جس نے غزہ کی پٹی کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے اور ایران کے اتحادیوں نے وسیع مشرق وسطیٰ میں حملہ کیا ہے۔ اسرائیل اب لبنان اور شام کے علاقوں پر بھی کنٹرول رکھتا ہے۔
بکابی نے کہا کہ، "خلیجی ریاستیں اب سمجھ گئی ہیں کہ انہیں ایک انتخاب کرنا پڑے گا - کیا یہ زیادہ امکان ہے کہ ان پر ایران یا اسرائیل حملہ کریں گے؟" ہکابی نے پوچھا۔ "انہوں نے دیکھا کہ اسرائیل نے ہماری مدد کی اور ایران نے ہم پر حملہ کیا۔ اسرائیل آپ کی سرزمین پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، اور آپ پر میزائل فائر نہیں کر رہا ہے۔"
متحدہ عرب امارات نے 2020 میں اسرائیل کو سفارتی طور پر تسلیم کر لیا تھا۔ یو اے ای کو ایران کی طرف سے اس اقدام کی فوری تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایران نے فوری طور پر ہکابی کے ریمارکس کا جواب نہیں دیا ہے، حالانکہ اس نے کئی سالوں سے بار بار تجویز کیا ہے کہ اسرائیل امارات میں فوجی اور انٹیلی جنس موجودگی کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔
متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے فوری طور پر ہکابی کے اعتراف پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ تاہم، ہکابی کے تبصرے اس وقت سامنے آئے ہیں جب اقوام متحدہ میں امریکی سفیر مائیک والٹز نے پیر کی شب وہاں اسرائیلی مشن میں ایک تقریب کے دوران کچھ ایسا ہی کہا تھا - اس طرح کے بیانات یہ تجویز کرتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر معلومات کا اجراء کیا گیا ہے، ممکنہ طور پر اماراتیوں اور اسرائیلیوں کی حمایت سے۔
یہ اس وقت سامنے آیا ہے جب متحدہ عرب امارات نے جنگ بندی ہونے کے بعد بھی ایرانی میزائل اور ڈرون فائر کا سامنا کیا ہے اور وہ سرمایہ کاروں اور عوام کو یہ اشارہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ ملک کاروبار اور محفوظ رہنے کے لیے کھلا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے جنگ شروع ہونے کے بعد سے ملک میں ایرانی حکومت سے منسلک سائٹس کو بھی بند کر دیا ہے۔ امارات کو طویل عرصے سے ایرانی حکومت اور اوسط ایرانی دونوں اسلامی جمہوریہ سے محفوظ طریقے سے غیر ملکی کاروبار کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔
(اے پی کے مشمولات کے ساتھ)
