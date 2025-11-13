پاکستانی آئین میں بڑی تبدیلی، عاصم منیر ملک کے پہلے سی ڈی ایف بننے کے لیے تیار
پاکستان کی قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم منظور کر لی گئی۔ CDF کا عہدہ تشکیل دیا گیا اورایک آئینی عدالت قائم کی گئی ہے۔
اسلام آباد: فوجی سربراہ کو تاحیات قانونی استثنیٰ فراہم کرنے والی ایک آئینی ترمیم کو پاکستانی پارلیمنٹ نے منظور کر لیا ہے۔ یہ ایسی آئینی ترمیم ہے جو پاکستان کے فوجی سربراہ کے اختیارات میں توسیع کرتی ہے اور سپریم کورٹ کے اختیارات میں کمی کرتی ہے۔ اپوزیشن نے اس ترمیم کی منظوری کو ملک میں جمہوریت کی کشتی کے ڈوب جانے سے تعبیر کیا ہے۔
234 ارکان پارلیمنٹ نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا
ڈان کے مطابق، قومی اسمبلی نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل دو تہائی سے زائد اکثریت سے منظور کر لیا۔ 234 ارکان پارلیمنٹ نے ترمیم کے حق میں اور صرف چار نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ 59 شقوں پر مشتمل بل کو اس ہفتے کے شروع میں سینیٹ نے منظور کیا تھا جس کے حق میں 64 ووٹ پڑے تھے اور مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا تھا کیونکہ اپوزیشن جماعتوں نے کارروائی کا بائیکاٹ کیا تھا۔
چیف آف آرمی اسٹاف چیف آف ڈیفنس فورسز (سی ڈی ایف) کے عہدے پر فائز ہوں گے
بل اب معمولی ترامیم پر نظر ثانی کے لیے دوبارہ سینیٹ کو بھیجا جائے گا جس کے بعد اسے منظوری کے لیے صدر آصف علی زرداری کو بھیجا جائے گا۔ ترمیم کے تحت پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز (CDF) کے عہدے پر فائز ہوں گے۔
اس سے وہ پاکستانی فوج، بحریہ اور فضائیہ کے رسمی سربراہ بن جائیں گے۔ یہ بل اعزازی فوجی اعزازات جیسے فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کو تاحیات عہدوں کے طور پر تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ تبدیلی جنرل عاصم منیر کو پاکستان کے دفاعی ڈھانچے کے مرکز میں رکھتی ہے، جس سے آرمی چیف کو ان کے پیشرووں کے مقابلے میں زیادہ آئینی شناخت اور اثر و رسوخ حاصل ہوتا ہے۔
وفاقی آئینی عدالت (ایف سی سی) کا قیام
ڈان کے مطابق، یہ ترمیم آئینی معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک نئی وفاقی آئینی عدالت (ایف سی سی) قائم کرنے کو منظوری دیتی ہے۔ اس سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کردار کو مؤثر طریقے سے کم کیا جائے گا، جس نے حالیہ برسوں میں حکومتی پالیسیوں پر روک لگانے کا کام کیا ہے اور موجودہ وزرائے اعظم کو عہدے سے ہٹانے کا کام کیا ہے۔ نئی عدالت کے ججوں کا تقرر حکومت کرے گی اور وہ موجودہ سپریم کورٹ سے الگ اور آزاد کام کریں گے۔
رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان (سی جے پی) کا عہدہ موجودہ عہدے دار کے پاس رہے گا تاہم مستقبل کی تقرریوں میں چیف جسٹس کو سپریم کورٹ اور نئے ایف سی سی دونوں کے چیف جسٹسز میں سب سے سینئر جج کے طور پر بیان کیا جائے گا۔
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) نے آئینی ترمیم کی مخالفت کی
وفاقی آئینی عدالت کو سنگین غداری کی کارروائیوں کی تصدیق کرنے سے بھی روک دیا جائے گا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ شق فوج سمیت ریاستی اداروں کو احتساب سے بچاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیل میں بند سابق وزیراعظم عمران خان کی قائم کردہ پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) ووٹنگ سے قبل ایوان سے واک آؤٹ کر گئی اور احتجاجاً بل کی کاپیاں پھاڑ دیں۔
جمہوریت اور عدلیہ کی آزادی ختم ہو جائے گی: پی ٹی آئی
پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ حکومت نے جمہوریت اور عدلیہ کی آزادی کا جہاز ڈبو دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، "انہوں نے ایک اور ترمیم متعارف کرائی ہے، جسے ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ آرٹیکل 260 میں ہر چیز کی تعریف ہے، لیکن انہوں نے بغیر کسی مناسب بحث کے ایک نیا ذیلی حصہ شامل کیا۔" پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے بل کی منظوری کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ نے یکجہتی اور قومی اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے۔
