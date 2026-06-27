حیدرآباد کی ایک سڑک کا نام ٹرمپ کے نام سے منسوب کرنے پر امریکی صدر کا اظہار تشکر
تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کی ایک سڑک کا نام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام پر رکھے جانے پر ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا ہے۔
By PTI
Published : June 27, 2026 at 8:48 AM IST
واشنگٹن: ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستان کے شہر حیدرآباد میں ایک سڑک کا نام اپنے نام پر رکھے جانے پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ پہلے امریکی صدر ہیں جنہیں اس طرح کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔
ٹرمپ کا جمعہ کے روز ٹروتھ سوشل پر تبصرہ اس وقت آیا جب تلنگانہ حکومت نے جنوبی ہندوستانی شہر میں امریکی قونصلیٹ سے متصل سڑک کا نام "ڈونلڈ ٹرمپ ایونیو" رکھا۔
ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، "حیدرآباد، انڈیا میں نیا ڈونلڈ ٹرمپ ایونیو -- اس طرح کا اعزاز پانے والا پہلا امریکی صدر۔ آپ کا شکریہ،" اپنی پوست میں ٹرمپ نے تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا اور ہندوستان میں امریکی ایلچی سرجیو گور کی اس ہفتے کے شروع میں سڑک کے نام کی رسمی تختی کی نقاب کشائی کرتے ہوئے ایک تصویر شیئر کی۔
ڈونالڈ ٹرمپ ایونیو مائیکروسافٹ، گوگل اور ایمیزون سمیت بڑی امریکی ٹیک فرموں کے دفاتر کے قریب واقع ہے۔
تلنگانہ حکومت نے اس عہدہ کو امریکہ کو خراج تحسین اور امریکہ-ہندوستان تعلقات میں حیدرآباد کے بڑھتے ہوئے کردار کا اعتراف قرار دیا ہے۔
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خیال ہے کہ سڑکوں کا نام دنیا بھر کے بااثر لوگوں اور سرکردہ کمپنیوں کے نام پر رکھنے سے حیدرآباد کو بین الاقوامی سطح پر پہچان اور عزت ملے گی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ان سڑکوں پر سفر کرنے والوں کو متاثر کرنے کے ارادے سے یہ تجویز پیش کی تھی۔
یہ بھی پڑھیں: