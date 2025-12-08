ETV Bharat / international

کمبوڈیا پر ایئر اسٹرائک، تھائی لینڈ نے شروع کر دیے سرحد پر فضائی حملے

کمبوڈیا کی وزارت دفاع کے ترجمان مالی سوچیتا نے کہا کہ تھائی فوج نے پہلے کمبوڈیا کے فوجیوں پر حملہ کیا۔

Thailand launches airstrikes along border with cambodia as tensions reignite Urdu News
تھائی لینڈ کا جھنڈا (بائیں) اور کمبوڈیا کا جھنڈا (دائیں) (AP Associated Press)
By AP (Associated Press)

Published : December 8, 2025 at 10:36 AM IST

5 Min Read
بنکاک، تھائی لینڈ: تھائی لینڈ نے پیر کو کمبوڈیا کے ساتھ متنازعہ سرحد پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ تاہم دونوں فریقوں نے ایک دوسرے پر پہلے حملے کا الزام لگایا۔ اکتوبر میں جنوب مشرقی ایشیائی پڑوسیوں کی طرف سے جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کے بعد سے کشیدگی بڑھ گئی ہے۔

قابل ذکر ہے کہ اس معاہدے کی شروعات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کی تھی۔ ان کے علاقے پر تنازعہ جولائی میں پانچ دن تک لڑائی کا باعث بنا جس میں درجنوں فوجی اور عام شہری مارے گئے۔

تھائی فوجی ہلاک اور چار دیگر زخمی

تھائی فوج کے ترجمان میجر جنرل ونتھائی سواری نے کہا کہ کمبوڈیا کے فوجیوں نے پہلے تھائی لینڈ کے اندر کئی علاقوں میں فائرنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک تھائی فوجی ہلاک اور چار دیگر زخمی ہوئے، جب کہ شہریوں کو متاثرہ علاقوں سے نکالا جا رہا ہے۔

فوجی اہداف پر حملہ کرنے کے لیے ہوائی جہازوں کا استعمال

انہوں نے کہا کہ تھائی لینڈ نے کئی علاقوں میں فوجی اہداف پر حملہ کرنے کے لیے ہوائی جہازوں کا استعمال کیا تاکہ کمبوڈیا کی مدد کرنے والے فائر حملوں کو دبایا جا سکے۔

کمبوڈیا کی وزارت دفاع کے ترجمان مالی سوچیتا نے کہا کہ تھائی فوج نے پہلے کمبوڈین فوجیوں پر حملہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کمبوڈیا نے پیر کو ہونے والے ابتدائی حملوں کے دوران جوابی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے کہا، "کمبوڈیا تھائی لینڈ سے اپیل کرتا ہے کہ وہ تمام دشمنانہ سرگرمیاں فوری طور پر بند کر دے جس سے خطے میں امن و استحکام کو خطرہ ہو"۔

نوجوان طلباء کو کلاس سے بھاگتے ہوئے دکھایا گیا

کمبوڈیا کی وزارت تعلیم نے کہا کہ سرحد کے ساتھ واقع کئی اسکولوں کو پیر کو بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے فیس بک پیج پر پوسٹ کی گئی تصاویر اور ویڈیوز میں نوجوان طلباء کو کلاس سے اپنے والدین کی طرف بھاگتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ کچھ موٹر سائیکلوں پر سوار تھے اور کچھ تیزی سے چلتے ہوئے نظر آئے۔

کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کا ایک دوسرے پر الزام

اتوار کو سرحد پر فائرنگ کا ایک مختصر تبادلہ ہوا۔ تھائی فوج نے بتایا کہ کمبوڈیا نے پہلے فائرنگ کی جس سے دو تھائی فوجی زخمی ہوئے۔ اس نے مزید کہا کہ تھائی فوجیوں نے جوابی کارروائی کی جس کے نتیجے میں 20 منٹ تک فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ تاہم، کمبوڈیا نے کہا کہ تھائی سائیڈ نے پہلے فائرنگ کی اور جوابی کارروائی نہیں کی۔

تھائی فوجی بارودی سرنگوں سے زخمی

امریکی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی، جس نے ایک مختصر لڑائی ختم کی تھی، گزشتہ ماہ اس وقت خطرے میں پڑ گئی تھی جب تھائی فوجی بارودی سرنگوں سے زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد تھائی لینڈ نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس معاہدے پر عمل درآمد کو غیر معینہ مدت تک معطل کر دے گا۔ دونوں فریق ذمہ داری کے حوالے سے ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھار کرتے رہتے ہیں، جب کہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بارودی سرنگوں کو ہٹانے میں تعاون کر رہے ہیں۔

کمبوڈیا فرانسیسی نوآبادیاتی حکمرانی

ٹرمپ نے نومبر کے وسط میں کہا تھا کہ انہوں نے ان کے درمیان جنگ روک دی ہے کیونکہ تناؤ بڑھ رہا ہے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی دشمنی کی صدیوں پرانی تاریخ ہے، جو اس وقت سے ہے جب وہ ریاستوں سے متحارب تھے۔ ان کے موجودہ علاقائی دعوے زیادہ تر 1907 کے نقشے سے ہیں جب کمبوڈیا فرانسیسی نوآبادیاتی حکمرانی کے تحت تھا، جسے تھائی لینڈ کا کہنا ہے کہ غلط ہے۔

کیا ہے اصل تنازعہ؟

1962 میں، بین الاقوامی عدالت انصاف نے کمبوڈیا کو ایک ایسے علاقے پر کنٹرول دیا جس میں 1,000 سال پرانا پریہ ویہیر مندر شامل تھا۔ اس سے بہت سے تھائیوں کو غصہ آتا ہے۔ جنگ بندی تنازعہ کی بنیادی وجہ کو حل کرنے کا کوئی راستہ پیش نہیں کرتی ہے۔

ایڈیٹر کی پسند

