فلائی دبئی واقعہ: 'کو-پائلٹ شاید دہشت گرد یا پاگل تھا' ٹرمپ نے بھارتی کپتان سمت کو ہیرو قرار دیا
واضح رہے کہ ساتھی پائلٹ کے حملے میں زخمی ہونے کے بعد بھارتی کپتان نے طیارے کو بڑے المیے سے بچا لیا۔
By ANI
Published : October 1, 2026 at 7:43 AM IST
واشنگٹن ڈی سی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے فلائی دبئی کی پرواز (FZ1073) پر دورانِ پرواز ہونے والے حملے کے سلسلے میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے بات چیت کی ہے۔ اس واقعے میں بھارتی پائلٹ کپتان سمت مچھر کو ان کے کو-پائلٹ نے چاقو مار دیا، جس نے مبینہ طور پر طیارے کو 'کریش' کرنے کی کوشش بھی کی۔
اس واقعے کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے بتایا کہ انہوں نے اس ہولناک واقعے کے بارے میں نیتن یاہو سے بات کی۔ انہوں نے حملہ آور کو "شاید ایک دہشت گرد یا پھر کوئی پاگل" بتایا، جب کہ بھارتی کپتان کو ایک ہیرو قرار دیا۔
ٹرمپ نے کہا کہ "میں نے بنجمن نیتن یاہو سے اس واقعے کے بارے میں بات کی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کو-پائلٹ شاید کوئی دہشت گرد یا پھر کوئی پاگل تھا، اس نے پائلٹ کو چاقو مارا۔ پائلٹ کی حالت بہت تشویشناک تھی۔ لیکن ایک لحاظ سے، وہ دروازہ کھولنے کی وجہ سے ہیرو بن گئے۔" ٹرمپ نے حملہ آور کو قابو کرنے کے لیے مسافر کی "شاندار" مداخلت کی بھی تعریف کی۔
مداخلت کرنے والے اسرائیلی مسافروں کی تعریف کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ "جب طیارہ تیزی سے زمین کی طرف گر رہا تھا، اسی دوران تقریباً اڑان بھرنے کا کوئی تجربہ نہ رکھنے والا ایک اسرائیلی پلمبر فوراً حرکت میں آیا۔" فاکس نیوز نے رپورٹ کیا۔
فاکس نیوز کے مطابق، ٹرمپ نے بتایا کہ مسافر نے چیخیں سنیں، تیزی سے کاک پٹ کی طرف بڑھا، اور مبینہ حملہ آور کو پائلٹ کو سیٹ سے گھسیٹ کر باہر نکال دیا۔
فاکس نیوز کی رپورٹ کے مطابق، عملے کے ارکان اور مسافروں کی مداخلت سے قبل پرواز ہزاروں فٹ نیچے گر گئی تھی، جس کے بعد طیارے کو سعودی عرب میں بحفاظت اتار لیا گیا۔
יניב, אתה גיבור אמיתי. אנחנו עם של אריות! pic.twitter.com/55AgmAvzIG— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026
سی این این کی رپورٹ کے مطابق، فلائی دبئی کے مسافر یانیو حیون نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کی اور کاک پٹ میں داخل ہونے کی اپنی کوشش کی تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اور دیگر مسافروں نے مبینہ حملہ آور کو روکنے کے لیے مداخلت کی۔ حیون نے بیان کیا کہ کس طرح انہوں نے اس شخص کو گردن سے دبوچ لیا، اسے کاک پٹ سے باہر گھسیٹا، اور پھر طیارے کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے واپس آئے۔
نیتن یاہو نے اس مسافر کو "سچا ہیرو" قرار دیا اور ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ "یانیو، آپ ایک سچے ہیرو ہیں۔ ہم شیروں کی قوم ہیں!" حملے کے پیچھے چھپے مقاصد کی حکام کی جانب سے ابھی سرگرمی سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
کپتان سمت مچھر اور مسافروں کی طرف سے دکھائی جانے والی بہادری کو بھارتی اور اسرائیلی سفارتی مشنوں کے ساتھ ساتھ عالمی ہوابازی کی برادری کی طرف سے بھی بڑے پیمانے پر سراہا جا رہا ہے۔
اسرائیلی وزارت خارجہ نے پائلٹ کی تعریف کرتے ہوئے کپتان مچھر کو ایک ہیرو قرار دیا اور کہا کہ کپتان نے کاک پٹ میں خنجر کے وار لگنے کے بعد بھی مقابلہ کیا اور شدید زخمی ہونے کے باوجود کاک پٹ کا دروازہ کھولنے میں کامیاب رہے۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا گیا کہ "یہ شخص ایک ہیرو ہے۔ فلائی دبئی کی فلائٹ 1073 کے بھارتی کپتان، کپتان سمت مچھر نے کاک پٹ میں چاقو کے وار لگنے کے بعد بھی مقابلہ کیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود، وہ کاک پٹ کا دروازہ کھولنے میں کامیاب رہے - جس کی وجہ سے اسرائیلی مسافروں اور اماراتی عملے کو مداخلت کرنے اور تمام مسافروں کو بچانے کا موقع ملا۔ ان کی غیر معمولی ہمت نے مل کر سینکڑوں جانیں بچائیں۔ ہندوستانی، اسرائیلی اماراتی مختلف قومیتیں، لیکن بہادری کا ایک غیر معمولی مظاہرہ۔ ہم کیپٹن مچھر کی مکمل اور جلد صحت یابی کے لیے دعاگو ہیں۔"
This man is a hero.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 30, 2026
Captain Smit Machchhar, the Indian captain of flydubai Flight 1073, fought back after being stabbed in the cockpit.
Despite being severely injured, he managed to unlock the cockpit door - allowing Israeli passengers and the Emirati crew to intervene and save… pic.twitter.com/x4W3mtQkag
بھارت میں متعین اسرائیلی سفیر، رووین آذر نے بھی یکجہتی کا اظہار کیا اور طیارے میں سوار افراد کی مشترکہ عزم و ہمت کی تعریف کی۔
آذر نے ایکس پر پوسٹ کیا کہ "اسرائیلی، بھارتی اور یو اے ای کے عوام کے ساتھ مل کر، میں فلائی دبئی کے تجربہ کار اور باصلاحیت ہیرو، ہندوستانی پائلٹ کیپٹن سمت مچھر کی زندگی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ان کی ہمت اور دیگر اسرائیلی و اماراتی مسافروں اور عملے کے ارکان کی بہادری نے 180 جانوں کو بچایا۔ دہشت گردی کے خلاف ہم سب ایک ہیں!"
اسرائیل میں واقع ہندوستانی سفارت خانے نے دباؤ کی صورت حال میں پائلٹ کی ثابت قدمی کو سراہتے ہوئے ایک بیان جاری کیا۔ سفارت خانے نے کہا کہ "پرواز FZ1073 کے بہادر بھارتی پائلٹ، کیپٹن سمت مچھر کو زبردست سلام! ایک غیر معمولی اور چیلنجنگ صورتحال میں زخمی ہونے کے باوجود، کیپٹن مچھر نے غیر معمولی ہمت، تحمل اور فرض شناسی کا مظاہرہ کیا، جس سے طیارے میں سوار تمام افراد کی حفاظت کو یقینی بنانے میں مدد ملی۔ ہماری ہمدردیاں اور دعائیں کیپٹن مچھر کے ساتھ ہیں کہ وہ جلد اور مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں۔"
Together with 🇮🇱&🇮🇳&🇦🇪 nations I pray for the life of Captain Smit Machchhar, the experienced and gifted hero Indian pilot of flydubai flight FZ1073.— 🇮🇱 Reuven Azar (@ReuvenAzar) September 30, 2026
His courage & the courage of other Israeli & Emirati passengers & crew members saved the lives of 180 souls.
🇮🇱🇮🇳🇦🇪 United…
امریکہ میں متعین بھارت کے سفیر، ونئے موہن کواترا نے بھی پائلٹ کی بہادری کی تعریف کی۔ کواترا نے ایکس پر لکھا کہ "بلند آسمانوں میں، ہمت و بہادری نے ہار نہ مانی۔ ہم پرواز FZ1073 کے بہادر ہندوستانی پائلٹ، کیپٹن سمت مچھر کو سلام پیش کرتے ہیں، جو طیارے میں سوار بہادر لوگوں کے ساتھ ڈٹے رہے اور ایک ناقابل تصور المیے کو بحفاظت لینڈنگ میں بدل دیا۔ ہماری دعائیں ان کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے ان کے ساتھ ہیں۔"
کیپٹن مچھر ایک تجربہ کار پائلٹ ہیں جو اس وقت متحدہ عرب امارات کی فضائی کمپنی فلائی دبئی کے ساتھ بطور ڈائریکٹ انٹری کیپٹن پروازیں اڑا رہے ہیں۔ کاک پٹ کے ایک ماہر اور منجھے ہوئے کھلاڑی کی حیثیت سے، کیپٹن مچھر کمرشل ہوابازی کا 13 سال سے زیادہ کا تجربہ رکھتے ہیں، جس میں ان کی اڑان کے مجموعی اوقات کی متاثر کن تعداد 9,750 ہے، اور انہوں نے زیادہ تر بوئنگ 737 (B737) طیارے اڑائے ہیں۔
فلائی دبئی میں شمولیت سے قبل، انہوں نے ایک بھارتی ایئرلائن کے ساتھ 11 سال تک شاندار خدمات انجام دیں، جہاں انہوں نے بطور لائن ٹریننگ کیپٹن فرائض سرانجام دیے۔ دریں اثنا، سی این این کی رپورٹ کے مطابق، ایئرلائن کے ایک ترجمان نے بتایا کہ بدھ کے روز فضا میں پیش آنے والے واقعے کی تحقیقات کے دوران فلائی دبئی اسرائیل جانے اور وہاں سے آنے والی اپنی پروازیں عارضی طور پر معطل رکھے گی۔