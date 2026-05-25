مناسک حج کے آغاز کے ساتھ ہی لاکھوں عازمین منیٰ پہنچنے لگے
سعودی عرب میں مناسک حج کا آغاز ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ لاکھوں عازمین حج کا خیموں کے شہر منیٰ پہنچنا شروع ہوگیا ہے۔
Published : May 25, 2026 at 6:10 PM IST
مکہ مکرمہ: (خورشید وانی) مناسک حج کے آغاز کے ساتھ ہی لاکھوں عازمین حج نے پیر کو خیموں کے شہر منیٰ کا سفر شروع کر دیا۔ سالانہ حج میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے ایک اعشاریہ پانچ ملین سے زیادہ عازمین حج سعودی عرب آئے ہیں۔ عازمین کی ایک بڑی تعداد نے اتوار کی شام کو خیموں کے شہر کی طرف پیدل چلنا شروع کیا کیونکہ لازمی قیام اور مخصوص نمازوں کی ادائیگی پیر کی دوپہر سے شمار کی جاتی ہے۔ یوم ترویہ (اسلامی تقویم کے مطابق 8 ذی الحجہ کا دن) میں سعودی عرب اور پڑوسی خلیجی ممالک سے تقریباً 5 لاکھ عازمین شامل ہوں گے۔
یوم ترویہ اسلامی تقویم کے مطابق آٹھ ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے۔ یہ فریضہ حج کا پہلا دن ہوتا ہے جب عازمینِ حج مکہ مکرمہ سے منیٰ روانہ ہوتے ہیں اور وہاں ظہر سے لے کر نو ذی الحجہ (یوم عرفہ) کی فجر تک پانچ نمازیں ادا کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں۔
ای ٹی وی بھارت کے نامہ نگار نے اتوار کے روز مسجد نبوی کے اندر جذباتی مناظر دیکھے جہاں سینکڑوں زائرین نے وادی منی کا سفر شروع کرنے سے پہلے مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کیں۔
مکہ مکرمہ میں حکام نے بتایا کہ عازمین کو منی تک پہنچانے کے لیے تمام فیلڈ اور آپریشنل تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ زائرین کی ان کی منزل تک بغیر کسی پریشانی کے نقل و حمل کو یقینی بنانے کے لیے فول پروف سیکیورٹی سسٹم قائم کیا گیا ہے۔ عازمین حج آنے والے دنوں میں عرفات اور مزدلفہ کی طرف کوچ کریں گے تاکہ مناسک حج کی تکمیل کی جاسکے۔ حکام کا کہنا تھا کہ مقدس شہر کی سیکیورٹی کے لیے ایئر ڈیفنس سسٹم کو فعال کردیا گیا ہے۔
ہمارے نامہ نگار سمیت بین الاقوامی صحافیوں کی ایک ٹیم کو کعبہ کا نظارہ کرنے والے مشہور مکہ ٹاور تک خصوصی رسائی دی گئی، جہاں انھوں نے فضائی نگرانی کے لیے دو ہیلی کاپٹروں کو مقدس شہر پر منڈلاتے ہوئے دیکھا۔
عازمین تلبیہ پڑھتے ہوئے خیموں کے شہر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ 'تلبیہ' ایک مخصوص عربی دعا اور ورد ہے جو مسلمان حج یا عمرہ کے دوران حالتِ احرام میں پڑھتے ہیں۔ یہ پکار بندے کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، توحید اور اس کی دعوت پر لبیک (حاضر ہوں) کہنے کا اقرار ہوتی ہے۔ اس ورد میں خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی پیروی کرتے ہوئے، حجاج اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ مناسک حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مقرر کردہ ہدایات کے مطابق سختی سے ادا کی جائیں۔
دسیوں ہزار سیکورٹی اہلکار اور رضاکار، مخصوص یونیفارم میں ملبوس اور آلات سے لیس حجاج کے سفر کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے خاص طور پر خواتین حجاج کی رہنمائی اور مدد کے لیے بڑی تعداد میں نوجوان خواتین کو رکھا گیا ہے۔ تمام حجاج کرام بار کوڈ کے ساتھ نسخ کارڈ لے کر جا رہے ہیں جو ان کے نقاط کو محفوظ کرتا ہے۔
وزارت حج و عمرہ کے حکام نے کہا کہ منیٰ کے اندر رہائش، کیٹرنگ اور نقل و حمل کی خدمات کی آپریشنل تیاری زمین پر تیار کی گئی ہے، جو کراؤڈ مینجمنٹ اور جوائنٹ آپریشن سینٹر، مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سینٹر اور کمپلائنس سینٹر کے آپریشنز کے ساتھ مربوط ہے۔
جدہ میں ہندوستان کے قونصل جنرل فہد احمد خان سوری نے کہا کہ ایچ سی آئی خدمات فراہم کرنے والوں (مؤلّم یا متوّف) کے لیے 34 مہمان نوازی کے مراکز چلا رہا ہے۔
مکہ مکرمہ میں انہوں نے کہا کہ بتایا کہ ہندوستان سے کل 1,22,464 عازمین مکہ پہنچے ہیں۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعے 122464 عازمین حج پہنچے ہیں جبکہ 52507 پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ذریعے سفر حج پر آئے ہیں۔ خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں کے تمام 34 مہمان نوازی مراکز (جنہیں معلم یا متوفی بھی کہا جاتا ہے) حج کمیٹی کے عازمین کی دیکھ بھال کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں ہندوستانی عازمین کی فلاح و بہبود کے لئے بارہ برانچ حج آفس، 15 بلڈنگ برانچ یونٹس، 13 میڈیکل کلینک، ایک منی کلینک، ہندوستانی حاجیوں کی عمارتوں میں 21 میڈیکل یونٹس کھولے گئے ہیں۔
سوری نے کہا کہ مرکزی انڈین حج آفس کے علاوہ مدینہ میں دو برانچ حج آفس اور تین میڈیکل کلینک کھولے گئے ہیں۔ سوری نے کہا، "ہندوستانی عازمین کی آمد اور روانگی کا خیال رکھنے کے لیے جدہ ہوائی اڈے پر ایک حج آفس اور ایک منی کلینک کھول دیا گیا ہے۔ دونوں میٹرو اسٹیشنوں (مکہ اور مدینہ) پر موبائل میڈیکل یونٹس کا انتظام کیا گیا ہے"۔
انہوں نے انتظامات پر بھی اطمینان کا اظہار کیا اور ہندوستان سے آنے والے عازمین حج کو آرام دہ تجربہ فراہم کرنے پر سعودی حکام کا شکریہ ادا کیا۔