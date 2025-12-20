مقتول بنگلہ دیشی طالب علم رہنما شریف عثمان ہادی کی نماز جنازہ ادا، ہزاروں افراد نے کی شرکت
انقلاب منچو کے کنوینر شریف عثمان ہادی کے لیے دعا کے لیے ایک بڑا ہجوم جمع ہوا۔
Published : December 20, 2025 at 4:36 PM IST
ڈھاکہ: بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ہفتے کے روز ہزاروں افراد ایک طالب علم رہنما کی آخری رسومات کے لیے جمع ہوئے جن کی ہلاکت کے بعد دو روز سے جاری پرتشدد مظاہروں کا آغاز ہوا۔ شریف عثمان ہادی کے جنازے میں بھی ایک بہت بڑا ہجوم شریک ہوا، جو گزشتہ سال کی جمہوریت نواز تحریک کی ایک اہم شخصیت تھے۔ ہادی کا جمعرات کو سنگاپور کے ایک اسپتال میں انتقال ہوگیا۔ڈھاکہ کی ایک مسجد سے نکلتے وقت نقاب پوش مسلح افراد نے ان کو گولی مار دی تھی۔
باڈی کیمرے پہنے پولیس اہلکار پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے تعینات تھے، جہاں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہادی کی میت، جسے جمعے کو دارالحکومت لایا گیا، ڈھاکہ یونیورسٹی کی مرکزی مسجد میں سپرد خاک کیا گیا۔عبوری رہنما محمد یونس نے ایک جذباتی تقریر میں کہا ہم یہاں الوداع کہنے کے لیے نہیں ہیں۔ آپ ہمارے دلوں میں ہیں، اور جب تک یہ ملک موجود ہے آپ تمام بنگلہ دیشیوں کے دلوں میں رہیں گے۔
32 سالہ ہادی بھارت کے ایک بھرپور نقاد تھے اور فروری میں ہونے والے عام انتخابات میں حصہ لینے والے تھے۔ ایک سرکاری ملازم اقبال حسین ساکت جو نماز میں شرکت کے لیے دور دراز سے آئے تھے، نے کہا کہ ہادی کو اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ بھارت کی شدید مخالفت کرتے تھے۔ ساکت نے اے ایف پی کو بتایا کہ وہ ان لاکھوں بنگلہ دیشیوں کے درمیان ہمیشہ زندہ رہیں گے جو اس سرزمین اور اس کی خودمختاری سے محبت کرتے ہیں۔
ہادی کی موت نے بڑے پیمانے پر بدامنی کو جنم دیا ہے، جنوبی ایشیائی ملک بھر میں مظاہرین ذمہ داروں کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جمعرات کی رات دیر گئے، مظاہرین نے ڈھاکہ میں کئی عمارتوں کو آگ لگا دی، جن میں سرکردہ اخبارات پرتھم الو اور ڈیلی سٹار کے دفاتر بھی شامل ہیں۔
ناقدین نے اشاعتوں پر پڑوسی ملک بھارت کا ساتھ دینے کا الزام لگایا، جہاں بنگلہ دیش کی معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ نے 2024 کی بغاوت کے بعد ڈھاکہ سے فرار ہونے کے بعد پناہ لی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ہفتے کے روز بنگلہ دیش کی عبوری حکومت پر زور دیا کہ وہ ہادی کے قتل اور اس کے بعد ہونے والے تشدد کی "تیز، مکمل، آزاد اور غیر جانبدارانہ" تحقیقات کرے۔