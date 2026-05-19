امریکہ کے سان ڈیاگو میں اسلامک سنٹر پر حملہ: تین افراد ہلاک دونوں شوٹر بھی مردہ پائے گئے
سان ڈیاگو کے پولیس چیف نے بتایا کہ کیلیفورنیا میں سان ڈیاگو کے اسلامک سنٹر میں فائرنگ کے ذمہ دار دو شوٹر مردہ پائے گئے۔
Published : May 19, 2026 at 7:38 AM IST
سان ڈیاگو: امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان ڈیاگو میں دو مسلح افراد نے ایک اسلامک سنٹر پر حملہ کر کے تین افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ حملہ سان ڈیاگو کے ایک کمپلیکس میں ہوا جس میں ایک مسجد اور ایک اسلامک اسکول ہیں۔ پولیس کے مطابق حملہ بظاہر نفرت پر مبنی لگتا ہے۔
سان ڈیاگو پولیس چیف سکاٹ واہل نے بتایا کہ پیر کو جنوبی کیلیفورنیا کے اسلامک سینٹر آف سان ڈیاگو (آئی سی ایس ڈی) میں ہونے والے واقعے میں ملوث دو شوٹر بھی خود کو گولی لگنے کے زخموں سے مردہ پائے گئے۔ واہل نے صحافیوں کو بتایا، "یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ ایک اسلامی مرکز میں ہوا، ہم اسے نفرت انگیز جرم کے طور پر دیکھ رہے ہیں جب تک کہ دوسری صورت ثابت نہ ہو جائے۔"
حملہ آوروں کی شناخت فی الحال واضح نہیں ہے۔ پولیس چیف کے مطابق، فائرنگ کرنے والے دو مرد تھے، جن کی عمریں مبینہ طور پر 17 اور 19 سال تھیں۔ واہل نے بتایا کہ حملے میں ہلاک ہونے والوں میں سے ایک اسلامی مرکز کا سیکیورٹی گارڈ تھا، جس نے اس بات کو یقینی بنانے میں "اہم کردار" ادا کیا کہ واقعہ مزید جان لیوا نہ ہو جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکام تحقیقات کر رہے ہیں اور حملے کے پیچھے بنیادی محرکات کا تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
حکام کے مطابق ہلاک ہونے والے تینوں افراد بالغ تھے۔ اسکول کے بچوں کو نقصان نہیں پہنچا۔ تمام بچے محفوظ ہیں.
اس سے قبل، سان ڈیاگو پولیس ڈیپارٹمنٹ نے آئی سی ایس ڈی میں ایک "ایکٹو شوٹر" واقعے کی اطلاع دی تھی۔ اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ خطرے کو "بے اثر کر دیا گیا ہے۔"
مسجد کے امام طحہٰ حسنے نے آئی سی ایس ڈی کو ایک ایسی جگہ کے طور پر بیان کیا جہاں لوگ — بشمول غیر مسلم — نماز پڑھنے، سیکھنے اور جشن منانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ حسنے نے کہا، "کسی مذہبی مقام کو نشانہ بنانا انتہائی ناگوار ہے۔ ہمارا اسلامی مرکز عبادت گاہ ہے۔" دریں اثنا، اس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے سان ڈیاگو کے میئر ٹوڈ گلوریا نے اس بات پر زور دیا کہ شہر میں "نفرت کی کوئی جگہ" نہیں ہے۔ گلوریا نے کہا، "ہماری مقامی مسلم کمیونٹی کے لیے، ہمارے خیالات اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ میں اپنی مسلم کمیونٹی کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آپ اس شہر میں محفوظ محسوس کریں، اور اس مشکل وقت میں ہمارے مذہبی اداروں اور عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔"
اسلامک سینٹر کی ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ اس کا مشن نہ صرف مسلم آبادی کی خدمت کرنا ہے بلکہ "کم خوش قسمت لوگوں کی خدمت، تعلیم اور اپنی قوم کو بہتر بنانے کے لیے بڑی کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔" وہاں روزانہ پانچ نمازیں ادا کی جاتی ہیں، اور مسجد دیگر تنظیموں اور تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ سماجی کاموں پر کام کرتی ہے۔
کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز، جو کہ امریکہ میں مسلم شہری حقوق اور وکالت کرنے والے سب سے بڑے گروپوں میں سے ایک ہے، نے اس فائرنگ کی مذمت کی ہے۔
سان ڈیاگو کے کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر تزین نظام نے ایک بیان میں کہا، ’’نماز میں شرکت کرتے ہوئے یا ایلیمنٹری اسکول میں پڑھتے ہوئے کسی کو بھی اپنی حفاظت کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔‘‘ "ہم اس واقعے کے بارے میں مزید جاننے کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کمیونٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔"
آئی سی ایس ڈی کلیرمونٹ، سان ڈیاگو کے ایک رہائشی علاقے میں واقع ہے، جو شہر کے مرکز کے شمال میں واقع ہے۔
