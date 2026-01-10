طارق رحمان بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے چیئرمین مقرر
ڈھاکہ ٹریبیون کے مطابق بی این پی کے سیکرٹری جنرل مرزا فخر الاسلام عالمگیر نے طارق رحمان کی تقرری کی تصدیق کی ہے۔
ڈھاکہ: بنگلہ دیش کے طارق رحمان کو ان کی والدہ اور پارٹی کی چیئرپرسن خالدہ ضیا کے بعد انتقال کے چند دن بعد جمعہ کو بی این پی کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔
مقامی میڈیا کی خبر کے مطابق، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے جمعے کو ایک میٹنگ میں رحمان کو پارٹی کا چیئرمین مقرر کرنے کی منظوری دی۔ ڈھاکہ ٹریبیون کی خبر کے مطابق بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) کے سیکرٹری جنرل مرزا فخر الاسلام عالمگیر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس تقرری کی تصدیق کی۔
طارق رحمان لندن میں 17 سال کی خود ساختہ جلاوطنی کے بعد 25 دسمبر کو بنگلہ دیش واپس آئے۔ ان کی وطن واپسی کے چند دنوں بعد ہی پارٹی کی چیئرپرسن اور ان کی والدہ خالدہ ضیا کا انتقال ہو گیا جس کے بعد بی این پی کے چیئرمین کا عہدہ خالی تھا۔ تین بار بنگلہ دیش کے وزیر اعظم اور بی این پی کے سرپرست طویل علالت کے بعد 30 دسمبر کو انتقال کر گئیں۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ پارٹی آئین کے مطابق خالی اسامی کو پُر کرنے کے لیے قائمہ کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا۔ سرکاری ملکیت والی بنگلہ دیش سنگباد سنگستھا کے مطابق بی این پی میڈیا سیل نے کہا کہ اس تقرری کے ساتھ ہی رحمان نے باضابطہ طور پر پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ 60 سالہ رحمان انتخابات میں وزارت عظمیٰ کے اہم دعویدار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔
سنہ 2002 میں رحمان کو بی این پی کا سینئر جوائنٹ سیکرٹری جنرل بنایا گیا اور سنہ 2009 میں سینئر وائس چیئرمین بن گئے۔ فروری میں مجوزہ انتخابات میں بی این پی کو اقتدار کے لیے مضبوط دعویدار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ آنے والے انتخابات میں سابق وزیر اعظم حسینہ کی عوامی لیگ پارٹی کو الیکشن لڑنے سے روک دیا گیا ہے۔
