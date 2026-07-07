خامنہ ای کے جلوس جنازہ میں ریکارڈ تعداد میں عوام کی شرکت، آبنائے ہرمز میں ٹینکر پر حملہ
یونائیٹڈ کنگڈم میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز سینٹر کے مطابق ہرمز میں عمان کے ساحل کے قریب پراجیکٹائل ٹکرانے کے بعد ٹینکر میں آگ لگ گئی۔
Published : July 7, 2026 at 9:02 AM IST
دبئی: (متحدہ عرب امارات) آبنائے ہرمز میں عمان کے ساحل سے سفر کرنے والے ایک ٹینکر میں منگل کی صبح ایک پراجیکٹائل سے ٹکرانے کے بعد آگ لگ گئی، اس کی اطلاع برطانوی فوج نے دی۔ یہ حملہ خلیج فارس کے اس تنگ گزرگارہ سے گزرنے والے جہاز کو نشانہ بنانے والا تازہ ترین حملہ تھا۔
مغربی ذرائع کو شبہ ہے کہ اس حملے میں ایران ملوث ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق تہران کی جانب سے بحری جہازوں کو وارننگ کے باوجود عمانی ساحل کے قریب راستہ استعمال کرنے پر یہ حملہ کیا گیا ہے۔ تہران یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ اس آبی گزرگاہ میں صرف اس کا تجویز کردہ راستہ ہی محفوظ ہے۔
وہیں امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے بے چین ہے جس کا مقصد آبنائے کو مکمل طور پر دوبارہ کھولنا، تہران کے متنازعہ جوہری پروگرام پر معاہدہ کرنا اور 28 فروری کو شروع کی گئی جنگ کو مستقل طور پر ختم کرنا ہے۔
دریں اثنا، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ایران کے مقتول سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی تدفین تک تعطل کا شکار دکھائی دیتے ہیں، جو جنگ کے آغاز میں ہی امریکہ و اسرائیل کے ذریعہ قتل کر دیے گئے تھے۔ '
وہیں خامنہ کے جلوس جنازہ میں شریک سوگوار بدلے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موت کا مطالبہ کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ اس سے قبل ایرانی حکام نے خامنہ ای کے تابوت کو راتوں رات قم کے شیعہ مدرسے میں منتقل کیا، جہاں سوگواروں نے منگل کو انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔
آبنائے میں تازہ ترین حملہ
یونائیٹڈ کنگڈم میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز سینٹر نے بتایا کہ ہدف بننے والا ٹینکر سے آبنائے عمان کے شہر لیمہ کے قریب ایک پروجیکٹائل ٹکرایا۔ یو کے ایم ٹی او نے کہا کہ آبنائے سے جنوب کی طرف خلیج عمان کی طرف سفر کرنے کی کوشش کرنے کے دوران یہ پروجیکٹائل بحری جہاز ٹکرایا۔ سینٹر نے بتایا کہ ا حملے سے کوئی ماحولیاتی اثر نہیں ہوا اور حکام اس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔
اس سے قبل ایران کی مشترکہ فوجی کمان نے گزشتہ جمعرات کو خبردار کیا تھا کہ آبنائے سے گزرنے والے تمام آئل ٹینکرز کو اپنے منظور شدہ راستوں کا استعمال کرنا چاہیے۔
اس کے بعد ایرانی بیان میں کہا گیا کہ "تعمیل کرنے میں کسی بھی ناکامی، مقررہ راستے سے انحراف، یا آبنائے ہرمز میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نیویگیشن پروٹوکول کو نظر انداز کرنے کی صورت میں مسلح افواج کی جانب سے فوری اور زبردست جواب دیا جائے گا، جس سے خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوگا۔"
اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آبنائے میں امریکی افواج کی مداخلت کو "تیز اور فیصلہ کن ردعمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔" واضح رہے کہ ایران اور امریکہ نے ایک عبوری معاہدے کے تحت 60 دنوں تک بحری جہازوں کو چارجز ادا کیے بغیر گزرنے کی اجازت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ لیکن تہران کا اصرار ہے کہ اسے جہازوں کے راستوں کو کنٹرول کرنے کا حق اور عبوری معاہدے کے بعد وہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے فیس وصول کرے گا۔
امریکہ اور کئی خلیجی عرب ریاستوں کا کہنا ہے کہ وہ آبنائے سے گزرنے کے لیے ایران کو فیس دینے پر راضی نہیں ہوں گے۔ عمان اور اقوام متحدہ کی ایجنسی کی طرف سے عمان کے ساحل کے قریب ایک نیا راستہ شروع کرنے کی کوشش نے اس سے قبل مشرق وسطی میں حملوں کو جنم دیا، جس سے کشیدگی میں نمایاں اضافہ درج کیا گیا۔ ڈیٹا فرم کپلر نے رپورٹ کیا کہ گذشتہ ہفتے کے آخر میں کم از کم 108 بحری جہاز مختلف راستوں کا استعمال کرتے ہوئے آبنائے سے گزرے۔
خامنہ ای کی تدفین کے لیے قم میں سوگوار اکٹھا
ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے منگل کو علی الصبح خامنہ ای کے جلوس جنازہ میں شرکت کے لیے قم کے جنوب میں واقع جمکران مسجد کی طرف لاکھوں افراد نے پیدل مارچ کیا جن کی تصاویر ایک ہیلی کاپٹر سے براہ راست نشر کی گئیں۔ اس دوران سوگواروں کی جانب سے لگائے گئے بینرز اور پوسٹرز پر خامنہ ای اور ان کے بیٹے، ایران کے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای کی تصاویر آویزاں تھیں۔
حکام نے سوگ کے لیے سڑکیں، فضائی حدود اور معمول کے کاموں کو بند کر دیا ہے۔ یہ سوگ سنیچر کے روز شروع ہوا اور جمعرات کو اس وقت ختم ہو گا جب خامنہ ای کو ان کی جائے پیدائش مشہد میں امام رضا کے مزار پر دفن کیا گیا ہے۔ خامنہ ای کی عمر 86 سال تھی۔
واضح رہے کہ مجتبیٰ خامنہ ای نے ابھی تک جنازے اور سوگ کی تقریبات میں شرکت نہیں کی، جو کئی دنوں سے جاری ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مبینہ طور پر فضائی حملے میں زخمی ہونے کے بعد سے مزید خطرات کے پیش نظر سامنے نہیں آئے ہیں۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے ایران کے موجودہ رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہ ای کو بھی قتل کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔
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