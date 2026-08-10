ٹرمپ کا پھر بڑا بیان: ایران پر نئے حملے نہیں کرے گا امریکہ، بنایا جائے گا اقتصادی دباؤ
امریکی صدر نے ایران کے حوالے سے اپنا لہجہ بدل لیا ہے۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ وہ کیا نیا اقدام کرتے ہیں۔
Published : August 10, 2026 at 12:10 PM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے بڑا بیان دیا ہے۔ آبنائے ہرمز پر کشیدگی برقرار ہے۔ اس تناظر میں ٹرمپ نے مقامی وقت کے مطابق اتوار کو کہا کہ وہ اس وقت ایران کو کم اہم سمجھتے ہیں اور ان کا کسی فوجی حملے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ امریکی صدر نے یہ باتیں اتوار کو ایکسیوز (Axios) کو انٹرویو کے دوران کہیں۔
ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اب ایران پر اقتصادی دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی پر کام کر رہا ہے۔ اس نے ایران کے بارے میں زیادہ تحمل والا موقف اپنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایران کی بگڑتی ہوئی اقتصادی صورتحال اور افراط زر پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ ان کے ساتھ صرف آدھی ادھوری بات چیت میں مصروف ہیں۔ ہم صرف ایران کو اس کی زبردست مہنگائی (افراط زر) اور اس حقیقت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔
اپنے فوجیوں کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں
ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی اقتصادی حالت 'بہت خراب' ہے اور دعویٰ کیا کہ خلیج فارس کے اس ملک کے پاس اپنے فوجیوں کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی بحریہ (نیوی) کی ناکہ بندی نے ایرانی حکومت کی اقتصادی مشکلات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ تاہم، ٹرمپ نے کہا کہ تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں نے، جو 75 امریکی ڈالر فی بیرل سے تھوڑی ہی زیادہ ہیں، امریکی صارفین پر اس لڑائی کے اثرات کو کم کر دیا ہے۔ ایکسیوز (Axios) کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے ساتھ جاری حالات کے بارے میں ٹرمپ نے کہا کہ "یہ کام کر جائے گا۔ یہ ہمیشہ کام کرتا ہے۔ یہ شطرنج کے کھیل جیسا ہے۔"
اب تہران نے رکھی نئی شرائط
واضح رہے کہ آبنائے ہرمز (Strait of Hormuz) کے آس پاس کی پیش رفت کے درمیان امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ برقرار ہے، جو دنیا بھر میں تیل کی شپنگ کا ایک اہم راستہ ہے۔ واضح رہے کہ ان کا یہ تبصرہ ایران، عمان اور امریکہ کے درمیان آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے مقصد سے رکی ہوئی بات چیت کے درمیان آیا ہے۔ تہران نے نئی شرائط رکھی ہیں، جن میں امریکی بحریہ کی جانب سے ناکہ بندی ختم کرنا اور ایران کے قریب تعینات امریکی فوج کو واپس بلانا شامل ہے۔
صرف ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا لین دین: عراقچی
اس سے پہلے، امریکی محکمۂ دفاع (پینٹاگون) نے ایران کے ساتھ جنگ سے متعلق ضروری ہتھیاروں کی کمی کے خدشات کے درمیان امریکی دفاعی ٹھیکیداروں (Defense Contractors) سے ہتھیاروں کی پیداوار فوری طور پر بڑھانے اور ڈیلیوری میں تیزی لانے کو کہا تھا۔ ڈپٹی ڈیفنس سکریٹری اسٹیو فینبرگ نے بدھ کو انڈسٹری لیڈرز سے کہا کہ ان کے پاس ضروری صلاحیتوں کے لیے کافی تیز، زیادہ جارحانہ ڈیلیوری شیڈول یا زیادہ پیداوار کے منصوبے جمع کرانے کے لیے 21 دن تک کا وقت ہے۔ اسی دوران، ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ تہران ابھی واشنگٹن کے ساتھ براہِ راست بات چیت نہیں کر رہا ہے اور صرف ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا لین دین کر رہا ہے۔